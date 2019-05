18.05.2019

Schwimmen, Utopia und eine Robinsonade

Ausgezeichnete Seminararbeiten der fünf besten Schüler

Von Elisabeth Schmid

Krumbach Die FOS Krumbach lud zur Prämierung der besten fünf Seminararbeiten ein. Die Veranstaltung fand zum zweiten Mal statt. Ludwig Kuhn und Sonja Hartmann von der Sparkasse Günzburg Krumbach waren vor Ort, um die Prämierung vorzunehmen. Für die Schüler gab es ein Goldstück im Wert von 50 Euro und einen Einkaufsgutschein ebenfalls über 50 Euro, mit dem der glückliche Gewinner in den Geschäften der Krumbacher Werbegemeinschaft einkaufen kann.

Die Themen der Seminararbeiten waren interessant und vielseitig. Die Schüler hatten viel Mühe und Zeit investiert, um in ihren jeweiligen Gebieten zu recherchieren. Der geeignete Platz für die Recherche war für viele Schüler die Unibibliothek in Augsburg.

Isabelle Schindele befasste sich im Fach Geschichte mit dem Vergleich der rechten und linken Organisationen in Bayern 1918-1925. Vor allem, wie es schließlich zur Machtergreifung der Nazis kam. Anja Sonn hatte im Fach Deutsch eine „Analyse der utopischen Darstellung der Erde unter den dystopischen Parametern im Roman ,die 100’“ erstellt. Kerstin Rendle wählte ebenfalls das Fach Deutsch, um ihre Arbeit zu erstellen. Den Roman von Marlen Haushofer, „Die Wand“, eine Robinsonade, nahm sie als Vorlage. Was passiert, wenn Menschen von allen isoliert, ganz alleine leben, was geschieht mit ihrer Persönlichkeit? Diesen Fragen ist die Schülerin nachgegangen.

Viktoria Döring befasste sich im Fach Englisch mit „the feigned utopia ,The Giver’“ über die perfekte Welt. Florian König ist ein begeisterter Schwimmer und so ging sein Thema natürlich über das Schwimmen. Er erstellte eine Datenanalyse der European Championship 2018 im Schwimmen, In der er unter anderem die Zeiten und das Alter der jeweiligen Schwimmer analysierte. Alle Schüler stellten mit Bravour ihre Arbeiten den anwesenden Schülern und Lehrkräften vor.

Beeindruckt vom Engagement der Schüler

Ludwig Kuhn war beeindruckt und freute sich über das Engagement der Schüler. Das Goldstück und der Einkaufsschein seien für diese Arbeiten eine kleine Anerkennung vonseiten der Sparkasse, die Ludwig Kuhn überreichte. (liss)

