vor 53 Min.

Sechs Frauen beten um einen Mann

Wie auf dem Faschingsball mit einem bunten Programm besondere Akzente gesetzt wurden

Die Günztal-Senioren haben im Vereinsheim in Oberbleichen einen bunten Faschingsball veranstaltet. Franz Böck aus Oberbleichen hat ihn wieder organisiert und das Programm mit dem Motto „Auf dem neuen Traumschiff“ gestaltet und mit seiner Frau Rosa den Saal dekoriert. Zum Auftakt haben Franz Böck und Helmut Höld mit ihren kräftigen Bassstimmen das Lied angestimmt „An der Günz geht der Fasching nicht unter“. Dann kamen sechs hübsch gekleidete Frauen auf die Bühne, nämlich Margit Jakob, Moni Kober, Nina Jehle, Martha Föhr, Annemarie Pfaff und Rosi König. Sie alle hatten Gebetbücher in den Händen und beteten, jede um einen Mann. Zum Schluss sagen sie dann doch: Oh ihr Heiligen alle, lasst es uns so, wie es ist, wir kriegen ja doch keinen Mann. Elfriede Hafner, Alfredo, der Witzemacher, Berta Peter, Irmgard Jehle und Maria Gornig haben alle mit ihren Vorträgen und Jodlersätzen ihr Bestes gegeben. Ihr Bestes haben auch die Günztal-Musikanten Werner Appel, Georg Haugg und Horst Hegenbart mit ihren Einlagen gegeben und damit eine tolle Stimmung geschaffen. Zum Schluss kommt auch noch die Kindergarde des Deisenhauser Carnevals Clubs (DCC) auf die Bühne, die ihre Tanzkünste vorgeführt haben. Der nächste Günztal-Seniorennachmittag ist am Donnerstag, 19. März, ab 14 Uhr beim Gasthaus Keller in Seifertshofen. (zg)

