Sehbehinderte: Warum Siri so wichtig für Manfred Donderer ist

Plus Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich 20 Sehbehinderte in Krumbach, um über die Herausforderungen des Alltags zu sprechen.

Draußen scheint die Sonne und im Gasthof Munding füllen sich die Tische. Drinnen, ganz hinten rechts, befindet sich das Hubertusstüble, das heute voll besetzt ist. Über den Stühlen haben die Anwendenden ihre Jacken aufgehängt, der ein oder andere hat sich bereits etwas zu trinken bestellt. Schaut man an die Wand, lehnen dort neben einem Paar Nordic-Walking-Stöcken noch zwei andere Stäbe – weiß, ausklappbar und mit kugelartigem Ende. Es sind diverse Blindenstöcke abgestellt worden. Sie gehören den Anwesenden, denn heute findet im Gasthof Munding das zweite Treffen der Krumbacher Selbsthilfegruppe für Sehbehinderte statt.

Manfred Donderer trägt an diesem Tag ein hellblaues Hemd mit passender Jacke, an der Knopfleiste ist eine gelbe Plakette mit drei schwarzen Punkten angebracht. Der 63-Jährige, der die Gruppe leitet, ist selbst sehbehindert. Gegen 13.45 Uhr steht er auf, hebt sein Glas und begrüßt die Anwesenden, indem er auf die Runde anstößt. „Willkommen zum zweiten Treffen“, sagt er und setzt sich wieder.

Donderer sah dringenden Bedarf für Selbsthilfegruppe in Krumbach

Heute geht es darum, sich gegenseitig besser kennenzulernen und über Themen zu sprechen, die im Alltag der Gruppenmitglieder Herausforderungen darstellen. Gemeinsam soll geklärt werden, wie die Anwesenden diese am besten bewerkstelligen. „Der Hintergrund der Selbsthilfegruppe für Sehbehinderte ist Information, Aufklärung und gegenseitige Hilfe“, erklärt Donderer. Einen „Stammtisch“ wie den in Krumbach gebe es bereits seit einiger Zeit in größeren Städten wie Augsburg oder Günzburg – die Gruppe, die der 63-Jährige leitet, wurde ins Leben gerufen, da auch in der Kammelstadt der Bedarf nach Unterstützung für Sehbehinderte vorhanden ist.

Die Initiative zum ersten Stammtisch für Menschen mit eingeschränktem Sehen ging vom Bayerischen Blinden und Sehbehinderten Bund (BBSB) aus. Im Bild Alfred Schwegler, Bezirksgruppenleiter Schwaben Augsburg (rechts) und Manfred Donderer, Stammtischleiter Krumbach (links). Bild: Sammlung Donderer (Archiv)

Heute verteilen sich die Anwesenden auf zwei Tische, es sind rund 20 Sehbehinderte zu dem Treffen erschienen. Eines der ersten Themen, die in der Gruppe besprochen werden, ist die Elektromobilität. Weil Hybridautos, E-Roller und ähnliche Fahrzeuge, die mit Strom betrieben werden, kaum Geräusche von sich geben, ist es für Sehbehinderte schwierig, sie wahrzunehmen. So entstehen gefährliche Situationen – ein Mann berichtet davon, dass er mit seinem Rollator unterwegs war und drei E-Roller-Fahrer an ihm vorbeigezogen seien, ohne dass er sie gehört habe. Donderer bringt sich ins Gespräch ein, sagt „Ich finde das gefährlich“ und erklärt, dass neu zugelassene Fahrzeuge bis 30 Stundenkilometer einen Grundton simulieren müssten, um akustisch wahrgenommen werden zu können.

Dann steht der 63-Jährige mit den weißen Haaren auf und wird von seiner Frau zum Nebentisch begleitet. Er tastet sich am Gewölbe des Hubertusstübles entlang, bis er schließlich beim zweiten Teil der Gruppe Platz nimmt. Dass Donderer selbst sehbehindert ist, ist für ihn auch eine „Motivation, das Projekt zu leiten“, sagt er. Reden die Anwesenden beispielsweise über Leistungen der Krankenkasse oder Augenuntersuchungen, erzählt er immer wieder von seiner eigenen Behinderung und seinen Erfahrungen im Umgang damit.

„Ich habe eine Freundin, und die heißt Siri“

Besonders, als Donderer die Sprachfunktion seines Handys erklärt, ist das Interesse groß: „Zu den Kindern im Kindergarten sage ich immer ‚Ich hab eine Freundin, und die heißt Siri“. „Siri“, eine auf Apple-Geräten enthaltene Sprachfunktion, ermöglicht es dem Nutzer, sich Texte vorlesen zu lassen. Genau das demonstriert der 63-Jährige mit dem blauen Hemd heute Nachmittag im Gasthof Munding. Er lässt die Sprachassistenz-Software vor den Anwesenden einen Text vorlesen, um zu zeigen, wie man als Sehbehinderter E-Mails beantworten oder Chats führen kann. Insgesamt wird auch viel über Blindenstöcke oder sehbehindertengerechte Ampeln gesprochen.

„Beim nächsten Treffen“, sagt Donderer, „soll jemand vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund vorbeikommen und weitere Beratungs- und Aufklärungsarbeit leisten“.

Da die Selbsthilfegruppe bis auf ihren Starttermin, der immer bei 13.30 Uhr liegt, keinen festen zeitlichen Rahmen hat, tauschen sich die Teilnehmer so lange aus, bis alles Wesentliche geklärt ist. Für den heutigen Tag bedeutet das: Das Treffen endet um 16 Uhr. Als die letzten Anwesenden das Hubertusstüble verlassen, legt eine Frau ihre Hand auf Manfred Donderers Arm. „Das ist wirklich gut, dass es so was gibt. Ich wüsste sonst gar nicht, wohin ich mich wenden soll“, sagt sie und bedankt sich bei ihm. Um kurz nach vier ist das Hubertusstüble im Gasthof Munding wie leer gefegt, an den Wänden lehnen keine Stöcke mehr. Schon in vier Wochen wird allerdings der nächste Stammtisch für Sehbehinderte stattfinden – mit Gesprächen über den Alltag als Sehbehinderter, Elektroautos und Siri.

Der Treffen der Selbsthilfegruppe findet jeden ersten Dienstag im Monat im Gasthof Munding in Krumbach statt.