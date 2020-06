25.06.2020

Seifenkistenrennen: Wie es zum Rechtsstreit kam und wie es mit dem Rennen weitergeht

Plus Auch wenn der beim Seifenkistenrennen verletzte Zuschauer mit seiner Klage wohl keinen Erfolg hat: Wie kam es so weit? Und findet das Rennen wieder statt?

Von Alexander Sing

Muss die Stadt Thannhausen Schadenersatz an einen Mann zahlen, der beim Seifenkistenrennen 2018 verletzt wurde? Es sieht nicht danach aus. Nach einer Verhandlung am Donnerstag scheint das Oberlandesgericht (OLG) München, wie auch schon das Landgericht Memmingen, der Stadt recht zu geben (wir berichteten). Was bedeutet das jetzt für die Stadt? Und wie ist es überhaupt so weit gekommen?

Es begann am 24. Juni 2018. An diesem sonnigen Sonntag säumten zahlreiche Zuschauer die Rennstrecke bei der dritten Auflage des Thannhauser Seifenkistenrennens. In der Rennklasse „Fantasie-Spaßrennen/Schnupperklasse/5-8 Jahre“ trat auch ein damals sieben Jahre altes Mädchen an. In einer lang gezogenen Linkskurve am Augsburger Berg verlor sie die Kontrolle über ihr Gefährt. Sie geriet nach links von der Strecke ab, rumpelte über den Bordstein und kam im Bereich einer Bushaltestelle zum Stehen. Ein Zuschauer, der dort stand, gab später an, von der Seifenkiste angestoßen worden und daraufhin gestürzt zu sein.

Seifenkistenrennen: Zuschauer will mindestens 6000 Euro Schmerzensgeld

Für Aufsehen habe der Vorfall damals nicht gesorgt, berichtet unser Mitarbeiter Peter Wieser, der für unsere Redaktion über das Rennen berichtet hat. „Es schien nichts groß passiert zu sein, das Rennen lief normal weiter. Es kam immer mal wieder vor, dass eine Seifenkiste liegen geblieben ist oder von der Strecke abkam.“

Das Nachspiel zieht sich aber bis zum heutigen Tag hin. Der Zuschauer verklagte die Stadt auf Schadenersatz. Er hatte sich durch den Unfall nach eigenen Angaben eine Meniskusverletzung am Knie zugezogen. Ein Dreivierteljahr war er immer wieder krankgeschrieben, musste zwei Mal operiert werden. Er macht Verdienstausfälle und andere Kosten geltend. Ihm drohe gar eine vorzeitige Arthrose. Mindestens 6000 Euro Schmerzensgeld forderte der Mann unter anderem. Zahlen soll die Stadt Thannhausen, die ihren Verkehrssicherungspflichten bei dem Rennen nicht nachgekommen sein soll.

Landgericht entscheidet 2019 zugunsten der Stadt Thannhausen

Der damalige Bürgermeister Georg Schwarz wollte den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen und nahm den Rechtsstreit auf. Im November 2019 wurde vor der zweiten Zivilkammer am Landgericht Memmingen verhandelt. Aus dem schriftlichen Urteil, das unserer Redaktion vorliegt, geht hervor, dass der Richter die Unfallstelle für nicht besonders gefährlich hielt, und die Absicherungen deshalb ausreichend gewesen seien. „Eine Verkehrssicherung, die jede Schädigung ausschließt, ist nicht erreichbar“, heißt es dort.

Das sagt auch der damals gesamtverantwortliche Bürgermeister. Georg Schwarz hat das Verfahren auch nach seinem Abschied aus dem Rathaus verfolgt. „Wir haben uns professionell von den Seifenkistenfreunden Nürnberg beraten lassen, die Kisten wurden alle abgenommen. Aber man kann nicht jede Lebenslage absichern.“

Oberlandesgericht erkennt "keine groben Versäumnisse" beim Seifenkistenrennen

So scheint es auch das Oberlandesgericht zu sehen, wo die Sache am Donnerstag verhandelt wurde, weil der Kläger Berufung gegen die Entscheidung des Landgerichts eingelegt hatte. „Keine groben Versäumnisse“ konnten die Richter am Sicherheitskonzept der Stadt erkennen.

Laut Gericht müsse man sich bei so einer Veranstaltung außerdem fragen, inwiefern „unzumutbare Anforderungen“ an die Sicherheit gestellt werden können. Zu einem Vergleich war es zuvor nicht gekommen, der Mann hält trotz geringer Erfolgsaussichten an seiner Klage gegen die Stadt fest.

Alois Held: "Entscheidung hat wahnsinnige Signalwirkung"

Thannhausens im März neu gewählter Bürgermeister Alois Held wertet die Aussagen des OLG dennoch als gutes Zeichen für seine Stadt – auch wenn er mit gemischten Gefühlen auf das Verfahren blickt. „Man hat ja den Zuschauer, der verletzt wurde, auch im Blick. Wenn so etwas passiert, ist das immer bedauerlich. Egal, ob jemand die Schuld dafür trägt oder nicht.“ Auch durch das große Medieninteresse an dem Fall habe die Entscheidung des OLG eine „wahnsinnige Signalwirkung“, sagt Held. „Es wäre fatal, wenn man da Probleme bekäme als Veranstalter.“

Offen lässt er, was das zu erwartende Urteil für die Zukunft des Seifenkistenrennens in Thannhausen hat. Helds Vorgänger zeigte sich nach wie vor als Fan des Sommerevents. „Wir haben in Thannhausen ideale Voraussetzungen dafür“, sagte Schwarz gegenüber unserer Redaktion.

Bürgermeister will eher keine Neuauflage des Seifenkistenrennens

Alois Held gibt sich zurückhaltender. Man werde angesichts des positiven Ausgangs des Rechtsstreits für die Stadt darüber nachdenken. „Trotzdem überlegt man sich jetzt umso mehr, auf welches Risiko man sich einlässt. Wir werden uns schwertun, das wieder stattfinden zu lassen.“ Wenn wieder etwas passiere, so Held, könne niemand sagen, wie ein Richter dann entscheide. Generell seien die Rennen „in gewisser Weise schon gefährlich“, betont Held. Er selbst sei einmal mitgefahren und wisse, wie schwer die selbst gebauten Kisten mitunter zu steuern seien. Ein gewisses Risiko gebe es immer.

Bereits bei einem früheren Rennen hatte sich ein ehrenamtlicher Helfer ernsthaft verletzt, als er eine Seifenkiste mit der Hand stoppen wollte. Probleme hatte es nach dem Vorfall aber nicht gegeben. Ob der Unfall aus dem Jahr 2018 für die Stadt Thannhausen weiter für Probleme sorgt, wird sich am 16. Juli zeigen. Dann will das OLG das endgültige Urteil verkünden.

