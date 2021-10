Das Kultlokal Keller in Seifertshofen bittet wieder zum Tanz

Plus Was für die Wiederöffnung geplant ist und warum das Tanzlokal Keller einen geradezu legendären Ruf hat.

Die Tanzfläche ist im Seifertshofer Tanzlokal Keller mit einem neuen Parkett ausgestattet. Bald dürfen sich darauf wieder die Paare zum Rhythmus der Musik bewegen. Dann sind im Saal bei Livemusik wieder Stimmung und gute Laune angesagt. Nach mehr als eineinhalbjähriger, corona-bedingter Pause öffnet das Kultlokal am Samstag, 2. Oktober wieder. Zur Eröffnungsparty spielt das bekannte Duo „Fetzige Pilger“ auf. Am Sonntag, 3. Oktober, steht ab 14.30 Uhr wieder der beliebte Tanztee mit der Gruppe Musikmix auf dem Programm.