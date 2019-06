Seifertshofer Haldeweg wird nicht ausgebaut

Der Haldeweg in Seifertshofen könnte im Rahmen der 25-jährigen Ausschlussfrist „endgültig ausgebaut“ und die Kosten anteilig auf die Anlieger umgelegt werden. Von dieser Maßnahme sieht die Gemeinde ab. An der Einmündung dieser Straße in die Kreisstraße, wie unser Bild zeigt, soll eine Parkbank aufgestellt und mit späterer Neugestaltung des Platzes die nördliche Ortseinfahrt verschönern.

Bild: Werner Glogger