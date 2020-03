vor 21 Min.

Seit 130 Jahren Postbräu im Ausschank

Urkunde für Wirtsfamilie Johann und Anita Weilbach von der Traube in Oberrohr

Seit 130 Jahren bezieht die Familie Johann Weilbach, die Wirtsleute des Gasthofs Traube in Ursberg-Oberrohr, ihr Bier von der Postbräu Thannhausen und in Nachfolge von der König-Ludwig-Schlossbrauerei Kaltenberg. Das Jubiläum war am 1. Oktober 2019. Über Generationen wurde der Gasthof „Traube“ immer wieder saniert und umgebaut. Im Jahre 2005 wurden die Gaststube und das Nebenzimmer generalsaniert. Dabei galt es, das Alte und Historische zu bewahren, aber dennoch am Puls der Zeit zu bleiben, so das Konzept der Wirtsleute. All dies leistete die sehr traditionsbewusste Familie Weilbach in den vielen vergangenen Jahrzehnten. Nun kann nach der gelungenen Renovierung die fünfte Generation das Familienunternehmen auf der Erfolgswelle weiterführen. Vielen Vereinen, Bürgerinnen und Bürgern und Ausflüglern war der Gasthof „Traube“ viele Jahrzehnte Heimat und beliebtes Ausflugsziel.

Beim Starkbieranstich in der Ritterschwemme der Brauerei und nach einer Laudatio von Luitpold Prinz von Bayern mit Bürgermeister Wilhelm Lehmann und dem Geschäftsführer Oliver Lentz wurde der Wirtsfamilie Johann und Anita Weilbach die Jubiläumsurkunde übergeben und für 130 Jahre Bierbezug geehrt. (zg)

