vor 8 Min.

Seit 150 Jahren jederzeit bereit zur Hilfe

Die Feuerwehr Unterwiesenbach feiert ihre 150-jährige Vereinsgeschichte mit großem Festakt. Buntes Bild durch Fahnenabordnungen vieler Vereine.

Von Werner Glogger

Mit einer festlichen Andacht bei der Vituskapelle mit „Musica Festiva“ durch den Musikverein unter Leitung von Dirigent Martin Göbel, der die weitere Umrahmung übernahm, leitete die Freiwillige Feuerwehr Unterwiesenbach ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum ein. Alle Aktiven des Jubelvereins, weitere 15 Abordnungen mit ihren Fahnen aus den Feuerwehren benachbarter Orte, Mitglieder der örtlichen Vereine und zahlreiche Besucher säumten im Halbrund den Platz vor dem Gotteshaus, von dem aus Pater Viktor in Vertretung des in Urlaub weilenden Ortsgeistlichen, Dekan Klaus Bucher, in die kirchlichen Gebete die Aufgaben der Feuerwehr einband.

Bezeichnend sei die Geschichte vom barmherzigen Samariter, denn auch die Feuermänner- und -frauen seien jederzeit bereit um zu helfen, egal ob Freund, Fremder oder Mitmenschen, die einem nicht so gut gesonnen seien. Ihnen sei es wichtig, alle vor Schaden zu bewahren, nicht nur bei Bränden, sondern auch bei Unglücken oder Naturkatastrophen. „Gott möge euch stets begleiten, über euch wachen und bei euren Einsätzen euch beschützen“.

Auf die Gründungszeit der Feuerwehr in Unterwiesenbach zurückgeblickt

Das Lied vom guten Kameraden galt dem Gedenken der verstorbenen Mitgliedern und nach einem weiteren Musikstück beschloss die „Bayern-Hymne“ die würdevolle Feierstunde. Ein langer Festzug, geschmückt mit den bunten Fahnen und den blauen Uniformen der Floriansjünger bewegte sich unter schmissiger Marschmusik anschließend zum Festzelt beim Feuerwehrhaus, wo der Festabend stattfand. Vereinsvorsitzender Hubert Kling blickte nach seinen Willkommensworten auf die Gründungszeit zurück und erinnerte, dass schon drei Jahre vor der eigentlichen Gründung im Jahr 1869 eine eigene Feuerwehr in Unterwiesenbach aufgestellt wurde. Den verzeichneten 46 Aktiven stand zur damaligen Zeit schon eine außerordentlich umfangreiche Ausrüstung, wie eine Druckspritze, sechs Wassereimer, 30 Meter Schläuche, Leitern, Hupen und Signalhörner zur Verfügung, kaum vorstellbar, dies mit der heutigen Ausrüstung zu vergleichen.

Im Verlauf der vielen Jahre kam eine enorme Zahl von Einsätzen zusammen, wurde doch schon im Jahr 1886 über eine Brandstiftung berichtet, zündelnde Kinder waren oft Verursacher von Feuerschäden. Doch auch Hochwasser gehörte damals zum Einsatzspektrum der Wehr, das sich heute um ein Vielfaches erweitert hat.

Erstes Feuerwehrgerätehaus in Unterwiesenbach im Jahr 1900 erbaut

Das erste Gerätehaus stammt aus dem Jahr 1900, erfuhr 1977 eine Erweiterung und nahm im gleichen Jahr ein neues Löschfahrzeug auf, das nach 37 Jahren 2014 durch ein neues Fahrzeug ersetzt wurde. Kameradschaft und Gemeinschaftssinn gehörten immer zum aktiven Dienst dazu, denn Kling erinnerte, dass die erste Vereinsfahne im Jahr 1900 feierlich geweiht wurde und schon 1969 das 100-jährige Jubiläum, 20 Jahre später das 120. und auch das 140. Jubiläum kräftig gefeiert wurden.

Dass unter dem Leitspruch Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ die „brennende“ Idee der selbstlosen Hilfeleistung stehe, gelte heute mehr denn je, betonte Bürgermeisterin Ilse Thanopoulos. „Ihr tretet für andere ein und schützt das Hab und Gut unserer Mitbürger ohne irgend einen Vorteil aus dem Ehrenamt zu ziehen“. Das brauche Anerkennung, Würdigung und Wertschätzung, „die wir euch immer entgegenbringen werden“, versprach die Gemeindechefin. Schließlich sei eine Mannschaft mit 46 Aktiven, darunter fünf Frauen, unterstützt von einer engagierten Jugendgruppe aus der Gesamtgemeinde ein Garant für Sicherheit. Wörtlich und in Form einer „Finanzspritze“ brachte die Bürgermeisterin ihren Dank zum Ausdruck.

„Die Feuerwehren sind die frühesten, lebendigsten und mutigsten Bürgerinitiativen, die es gibt“, zitierte Kreisbrandmeister Franz Durm eine Aussage vom ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, die damit beschreibt, dass man es bei der Feuerwehr heute mit einem hochleistungsfähigen, hervorragend ausgebildeten Verband zu tun habe. Dazu gehöre auch die örtliche Wehr, habe sie doch die rasante Entwicklung und Erweiterung des Aufgabengebietes in den 150 Jahren ihres Bestehens mitgetragen und sich den neuen Herausforderungen gestellt. Es sei nicht immer leicht, in kleinen Orten wie hier in Unterwiesenbach eine Feuerwehr aufrecht zu erhalten, „aber wir brauchen euch. Eure Ortskenntnisse, verbunden mit Erfahrung und kurzen Wegen, erweist sich als außerordentlich wichtig“, so Durm abschließend.

Mit einem bunten musikalischen Programm durch den Musikverein Wiesenbach klang der Jubiläumstag aus.

Themen Folgen