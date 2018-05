vor 44 Min.

Seit 30 Jahren Partnerschaft mit französischen Freunden

Deisenhauser erhielten Besuch aus den Partnergemeinden Châtillon la Palud und Villette sur Ain

Von Sigrid Stephan

Die Freude ist jedes Mal wieder groß, wenn der französische Bus auf den Parkplatz bei der alten Schule in Deisenhausen einbiegt, zünftig begrüßt von einer Abordnung der Deisenhauser Blasmusik und anschließendem Empfang für alle Teilnehmer. Doch dieses Mal war es ein besonderes Treffen: Zum 30. Mal jährte sich die deutsch-französische Partnerschaft Deisenhausen – Châtillon la Palud - Villette sur Ain, und 30 Franzosen waren es, dazu ebenso viele Deutsche, die daran teilgenommen haben.

Im Jahr 1988 unterzeichneten die inzwischen verstorbenen Bürgermeister von Deisenhausen, Otto Schmid, sowie von Villette sur Ain, Georges Branchu, den Partnerschaftsvertrag. Der dritte Unterzeichner war damals der Bürgermeister von Châtillon la Palud, Roger Perret, der heute noch in Châtillon lebt, aber aus Altersgründen die 600 Kilometer lange Reise nach Deisenhausen nicht mehr unternehmen konnte.

Alljährlich fanden seit 1988 immer am Wochenende ab Christi Himmelfahrt die Begegnungen statt, abwechselnd in Deisenhausen und in Châtillon la Palud – Villette sur Ain. Die beiden großen französischen Dörfer befinden sich im Département Ain, benannt nach dem gleichnamigen Fluss, zwischen französischem Jura und Lyon.

Unter den Teilnehmern waren einige von Anfang an dabei und haben nie eine Begegnung ausgelassen! Die Altersspanne reichte diesmal mit dem ältesten Teilnehmer von knapp 90 Jahren bis zur kleinen Amalia, die gerade mal ein Jahr alt ist. Insgesamt ist es aber Tatsache, dass die ältere Generation weit überwiegt und es Nachwuchs braucht, wenn die deutsch-französische Partnerschaft Deisenhausen – Châtillon la Palud – Villette sur Ain noch lange Bestand haben soll.

Ein herrlicher Ausflugstag nach Kempten

Doch war von diesen Nachwuchssorgen während der Begegnung nichts zu spüren. Die Teilnehmer genossen am Freitag einen gemeinsamen Ausflugstag nach Kempten mit Stadtführung, unterteilt in eine deutsche und eine französischsprachige Gruppe. Überhaupt zeigte sich Schwaben bei dem herrlichen Wetter an allen drei Tagen von seiner allerschönsten Seite. Für eine individuelle Gestaltung des Aufenthalts blieb am Samstag tagsüber Zeit, bis sich abends wieder alle im Vereinsheim von Bleichen zum großen Jubiläums-Festabend trafen. Die Bürgermeister der drei Partnergemeinden, Norbert Weiß, Deisenhausen, Philippe Petit in Vertretung des Bürgermeisters Jean-Pierre Humbert, Villette sur Ain, sowie André Michon, Châtillon la Palud, gedachten im offiziellen Teil des Abends der verstorbenen Gründungsväter der Partnerschaft und insbesondere des in diesem Frühjahr verstorbenen Präsidenten des französischen Partnerschaftskomitees, Bernard Coulon. Einhellig beschworen die Bürgermeister die Bedeutung der Europäischen Union für Frieden und Verständigung, bevor die Bleicher „Hoigadda-Musik“ vom Musikverein Deisenhausen die Stimmung anheizte. Auf deutscher und französischer Seite hörte man nur lobende Worte über den gesamten Ablauf der Begegnung. Am Sonntagmorgen dann der Abschied - in der Hoffnung, dass sich alle im nächsten Mai in Frankreich wiedersehen können.

Themen Folgen