00:34 Uhr

Seit 40 Jahren ein Partner

Erdgas Schwaben präsentiert die Ausstellung im Rathaus

„Sicher – zuverlässig – nachhaltig“: Seit 1979 versorgt Erdgas Schwaben Krumbach mit Erdgas. Diesem Anspruch weiß sich der regionale Energieversorger auch in die Zukunft verpflichtet. Passend dazu titelt eine von Erdgas Schwaben arrangierte Ausstellung: „Unsere Energiewelt heute und morgen“, die passend zum 40-jährigen Jubiläum im Krumbacher Rathaus eröffnet wurde. Vorangegangen war eine vom Klarinetten-Quartett der Berufsfachschule für Musik mit feiner Kammermusik umrahmte Jubiläumsfeier in der Rathaus-Eingangshalle.

„Mit dem ersten Anschluss an das Gasnetz von Erdgas Schwaben vor 40 Jahren begann in Krumbach eine Zeitenwende mit dem Ziel, den Umweltschutz voranzubringen,“ erinnerte Fischer an den Beginn der „guten Partnerschaft von Erdgas Schwaben und der Stadt Krumbach auf einem energetisch guten Weg in die Energiezukunft.“ Seit 1979 versorge Erdgas Schwaben die Stadt zuverlässig und sicher mit umweltschonendem Gas. Heute verfügt Krumbach über rund 70 Kilometer Rohrnetzleitungen und mehr als 1500 Hausanschlüsse. Damit leisten die Bürger ebenso wie die Kommune und die Gewerbebetriebe in Krumbach einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Fischer’s Resümee: „Der Klimaschutz ist das zentrale Thema unserer Zeit. Und Erdgas Schwaben ist in Krumbach seit 40 Jahren mit innovativen Projekten und umweltschonender Technik ein wertvoller Partner und der Verwaltung und Bürgerschaft vor Ort aktiv bei Fragen der Energieversorgung behilflich.“

Aktuell sind über Erdgas Schwaben mehr als 200 Städte und Gemeinden an rund 6500 Kilometer Erdgasleitungen angeschlossen. Sowohl öffentliche Einrichtungen wie private Haushalte nutzen Leistungen von Erdgas Schwaben. Erdgas sei heute Wunschenergie Nummer eins, hieß es. Über 75 Prozent aller Bauherren wünschen einen Erdgasanschluss. Erdgas sei der Partner der erneuerbaren Energien und lasse alle Zukunftsoptionen zu – sei es schwäbisches Bio-Erdgas oder Wasserstoff. Erdgas Schwaben bietet Erdgas, Bio-Erdgas, Strom, Bio-Strom, Wasserstoff und Contracting.

2017 hat Erdgas Schwaben vier Wasserkraftwerke an Lech und Wertach erworben. Ein weiteres Geschäftsfeld ist Fahren mit Strom. Schon jetzt betreibt Erdgas Schwaben 21 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, weitere sind geplant. Die Stromtankstellen von Erdgas Schwaben bieten je zwei Ladepunkte vom Typ 2, der sich als Standard in Europa durchgesetzt hat. An den Ladesäulen wird Strom aus 100 Prozent Wasserkraft geladen.

Dirk Weimann, Geschäftsführer von Erdgas Schwaben bedankte sich in seinem Beitrag „für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Krumbach seit vier Jahrzehnten: Das ist ein Beleg dafür, dass wir gemeinsam die richtigen Wege weitergehen können.“

Dem Jubiläum angepasst gab’s ein besonderes Geschenk von Erdgas Schwaben für die Schüler der Grundschule Krumbach-Niederraunau: Einen Gutschein nämlich für eine Aufführung des Kinder- und Jugendtheaters Eukitea, überreicht vom Leiter Kommunalkunden bei EGS, Helmut Kaufmeier, an Niederraunaus Schulleiterin Heike Neher.

Nach einem musikalischen Zwischenspiel eröffnete alsdann Bürgermeister Fischer gemeinsam mit Dirk Weimann die Ausstellung „Unsere Energiewelt heute und morgen“, an deren einzelnen Stationen sich zuvor schon Schüler informierten und sich dabei auch „sportlich aktiv betätigten“, wenn beispielsweise dazu ermuntert wurde, Strom durch Körperkraft zu erzeugen … (k)

Die Ausstellung „Unsere Energiewelt heute und morgen“ ist bis zum 5. November zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen.

