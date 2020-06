Seit 57 Jahren ist Ewald Schmid Organist und Chorleiter

vor 53 Min.

Seit 57 Jahren ist Ewald Schmid aus Oberrohr Organist und Chorleiter in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist in Ursberg.

Plus Der ehemalige Ursberger Bürgermeister Ewald Schmid setzt in der Gemeinde St. Johannes Evangelist in Ursberg besondere musikalische Akzente.

Von Rebecca Mayer

„Das Spielen der Orgel ist meine große Leidenschaft“, erzählt der 87 - jährige Ewald Schmid mit einem Lächeln auf dem Gesicht. „Ich habe nicht ein einziges Mal gespielt, ohne dass es mir große Freude bereitet hat.“ Seit 57 Jahren ist Ewald Schmid aus Oberrohr, einem Ortsteil der Gemeinde Ursberg, Organist in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist in Ursberg. Wie lange er diese Tätigkeit noch ausüben wird, sei ungewiss. Er schmunzelt: „Meine Frau schimpft mich schon, weil ich immer noch nicht aufgehört habe.“ Durch den Besuch des damaligen bischöflichen Knabenseminars in Dillingen bekam Ewald Schmid im Alter von 10 Jahren Klavierunterricht. „Die besseren Spieler durften dann das Orgelspielen erlernen. Ich gehörte dazu.“

Wie zur Verbindung nach Ursberg kam

Der Organist schwelgt in Erinnerungen und erzählt wie es zu seiner Anstellung in der Pfarrei in Ursberg kam. Durch seine Frau, die gebürtig aus Oberrohr stammt, sei die Verbindung nach Ursberg entstanden. „Es war 1961, als ich einen Anruf von der Pfarrei in Ursberg bekam, ob ich nicht als Organist aushelfen könnte.“ Zu diesem Zeitpunkt wohnte er mit seiner Frau noch in Stätzling, einer Gemeinde in Friedberg bei Augsburg. Es hätte allerdings nicht lange gedauert, dass Ewald Schmid dieses Amt angenommen hätte. „Ich bin begeisterter Orgelspieler, da fiel mir die Entscheidung nicht schwer.“ Die Frage sei, so Schmid, nur gewesen, wie er seinen Hauptberuf als Betriebsprüfer und später als Fachprüfer für Landwirtschaft und Forsten in ganz Schwaben beim Finanzamt mit der Nebentätigkeit verbinden konnte.

„Zu dieser Zeit hatte ich noch kein Auto und musste mit dem Roller von meinen Geschäftsterminen nach Ursberg fahren. Da war ich wirklich viel unterwegs.“ Bereits 1962 hätte er angefangen mit seiner Frau ein Haus in Oberrohr zu bauen. „Als wir eines Abends im November von der Baustelle zurück nach Stätzling gefahren sind, hat es zuerst geregnet und dann geschneit.“ Von November bis März hätte damals der Schnee gelegen, was die Bauarbeiten am Haus unmöglich machten.

Eine ganz neue Herausforderung

Erst im Oktober 1963 konnte das Ehepaar in das frisch gebaute Haus einziehen. Von dieser Zeit an sei Ewald Schmid Organist und Chorleiter gewesen. „Einen Chor zu leiten war für mich eine ganz neue Herausforderung“, sagt er. In diese Aufgabe wäre der nun 87 - Jährige aber schnell hineingewachsen. Vielleicht lag es auch an seiner Art, wie er den Kirchenchor geführt hat. „Ich bin von Haus aus kein Mensch, der von oben herab etwas bestimmt. Weder in meinem beruflichen Leben, als ich später auch Leiter aller schwäbischen Bezirkskrankenhäuser war noch, wenn es um den Kirchenchor geht“, erklärt er. „Für mich steht die Zusammenarbeit immer an erster Stelle.“ Im Ursberger Kirchenchor wurden Messen von bedeutenden Komponisten wie Haydn, Mozart oder Schubert einstudiert und gesungen. „Ich glaube ich habe mit meinem Chor mindestens 30 Messen erlernt.“ Die G-Dur-Messe von Schubert sei, so Ewald Schmid, relativ hoch. Um die singen zu können, bräuchte man einen ausgeglichenen Chor. „Ich hatte Sängerinnen und Sänger, die eine sehr schöne Stimme hatten, aber in der Technik nicht sehr gut waren.

Andere beherrschten wiederum die Technik und konnten helfen, dass die Lieder harmonisch klingen.“ Er lächelt: „Für die Größe der Gemeinde und vor allem für die Möglichkeiten, die wir hier haben, hatten wir wirklich einen sehr guten Chor.“ Wenn Ewald Schmid von dem Kirchenchor in Ursberg redet, spricht er in der Vergangenheitsform. Er erklärt, dass durch die Schutzmaßnahmen im Umgang mit dem Coronavirus der Chor derzeit nicht singen darf. Auch, wenn die Maßnahmen gelockert werden, sei sich Ewald Schmid nicht sicher, wie es mit dem Chor in Ursberg weitergehen wird. Denn die Pfarrkirche St. Johannes Evangelist in Ursberg wird mit der Pfarrkirche in Thannhausen zu einer Pfarreiengemeinschaft zusammengeschlossen. „Wie das dann mit dem Chorgesang aussieht, kann ich nicht sagen.“ Es käme, so Schmid, unter anderem darauf an, in welcher Kirche zukünftig die Hochfeste der katholischen Kirche stattfinden werden. Derzeit bestünde der Kirchenchor in der Gemeinde Ursberg aus rund 14 Mitglieder.

Einige Sänger sind seit den Anfängen dabei

Einige Sängerinnen und Sänger sind bereits seit Beginn der Chorleiter Zeit von Ewald Schmid dabei. „Wenn man so lange zusammenarbeitet und zusammen übt, kommt man als Chor weiter und darauf bin ich wirklich stolz.“ In der Kirche wird der Chor von der Orgel begleitet. „Die Ursberger Orgel ist im Ton ein wunderbares Werk“, schwärmt er. Dabei sei das Musikinstrument, so der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Ursberg, in den 1776/1777er Jahren gefertigt worden. In der Jahrhundertwende von 1999 bis 2000 sei die Orgel für zwei Jahre in Bonn zur Restauration gewesen. Das Ziel der Arbeit sei es, so Schmid gewesen, die Orgel in ihrer Grundfassung möglichst zu erhalten. Der Klang der Orgel leide allerdings unter den permanenten Wetterumschwüngen von Kälte und Wärme. Im Gegensatz zu anderen Orgeln reiche das Pedal nur vom großen C bis zum mittleren a, womit eine Oktave im Pedal vollständig fehle. Messen von Bach oder andere große Werke seien da schwer zu spielen. „Bei solchen Stücken muss ich improvisieren.“ Von den Buben, die mit ihm im Knabenseminar die Orgelausbildung absolviert hätten, lebe heute keiner mehr.

Er stockt: „Auch ich habe in meinem Alter Schwierigkeiten mit dem Spielen der Orgel, denn meine zwei kleinen Finger machen mir gerade etwas Probleme.“ Da stelle sich natürlich die Frage, wie lange er seine Tätigkeit als Organist noch wahrnehmen könnte. Mit jedem Ton, den der 87 - Jährige auf der Orgel spielt, spürt man seine Begeisterung für das Instrument. Durch die vielen verschiedenen Pfeifen sei die Orgel in ihrer musikalischen Vielfalt grenzenlos. Er lächelt: „Das Orgelspielen das macht mir einfach Spaß.“

