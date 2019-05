vor 35 Min.

Seit Jahren liebt sie weiße Orchideen

(5) Wie die Krumbacherin Johanna Herold ihre Faszination für Orchideen entdeckte und wie sie die Blumen gesund und schön hält

Von Elisabeth Schmid

„Meine Lieblingsblume“: So haben wir unsere Frühlingsserie umschrieben. Bestimmte Blumen können für Menschen mit besonderen Momenten ihres Lebens mit unvergesslichen Erinnerungen verbunden sein. Blumen und eine regelrecht explodierende Natur – das ist der Zauber des Frühlings. All dem möchten wir in unserer Serie nachspüren. Unsere Gesprächspartnerin ist diesmal die Vorsitzende der Krumbacher Volkshochschule Johanna Herold. In der Geschichte, die sie uns erzählt, spielen Orchideen eine ganz besondere Rolle.

Die Phalaenopsis, eine Orchidee mit herrlichen weißen Blüten, hat es Johanna Herold angetan. Als sie 2013 in den Ruhestand ging, schenkten die Mitglieder des Elternbeirats Johanna Herold zum Abschied nach ihrer langjährigen Tätigkeit als Leiterin der Mittelschule zum Dank eine dieser herrlichen Orchideen. Es waren drei Blumentöpfe in einen gepflanzt „Die Wirkung war sensationell, es waren unglaublich viele Blütenblätter. Ich war völlig überrascht und habe mich wahnsinnig gefreut“, sagt Johanna Herold und strahlt in der Erinnerung an diesen schönen Orchideentopf. Sie hatte schon immer Orchideen gemocht, aber nach diesem Geschenk sei sie einfach verliebt gewesen. Schon vor vielen Jahren bekam sie von einer lieben Bekannten Orchideen. Auch damals waren es weiße Blüten, die sie begeisterten. Die Orchidee vom Elternbeirat hat sie immer noch, sie blüht jedes Jahr um die gleiche Zeit. „Immer wenn sie blüht, denke ich an meinen Abschied in der Schule“, sagt Johanna Herold.

Im gleichen Jahr schenkte ihre jüngste Tochter Lisa ihr auch eine weiße Orchidee zum Muttertag. Diese blüht gerade. An der Pflanze hat Herold kleine Geschenke, zum Beispiel ein kleines Herz von der Tochter angehängt. „Im gleichen Jahr hat meine Tochter Lisa geheiratet. Wir schmückten die Kirche und die Feier-Location mit wunderschönen Orchideen, die alle in leuchtendem Lila erstrahlten. Die Blumen blieben noch einige Zeit in der Kirche, andere wurden an die Gäste verschenkt“, erzählt Johanna Herold. Das Jahr 2013 war wirklich ein Orchideenjahr für Johanna Herold.

Vor allem findet sie die Pflege der Pflanzen vollkommen unproblematisch. „Ich tunke sie circa alle drei Wochen in einen Wasserkübel und lasse sie einige Stunden darin stehen. Das reicht. Umgetopft habe ich noch keine. Wenn die Blüten abfallen, stelle ich die Pflanze in den Keller. Dort darf sie ruhen bis sie wieder blüht,“ sagt sie. Johanna Herold lebt mit ihrer Familie in Krumbach. Sie hat zwei Töchter und drei Enkellinnen. Sie war viele Jahre Leiterin der Mittelschule Krumbach. Jetzt ist sie die Leiterin der Volkshochschule Krumbach und Seniorenbeauftragte im Landkreis Günzburg. Neben weißen Orchideen liebt sie Skifahren, Tennis und Lesen und auch die bunten Blumenwiesen im Sommer, eigentlich alle Blumen die draußen im Freien gedeihen und blühen. Für sich selber bevorzugt Johanna Herold Topfblumen, weil sie länger halten und nachhaltiger sind. „Man hat einfach mehr von Topfblumen, man kann sich länger an ihnen erfreuen als an Schnittblumen“, meint sie.

Dass Johanna Herold bei Topfblumen vor allem an ihre geliebten weißen Orchideen denkt, ist klar. Denn seit dem Jahr 2013 liebt sie diese wunderschönen, eleganten Blumen und verbindet viele schöne Erinnerungen mit ihnen.

