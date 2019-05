vor 5 Min.

Seitenspiegel in Krumbach abgefahren: Polizei sucht Zeugen

Eine Frau hatte ihr Auto nur kurz abgestellt, um einkaufen zu gehen. Als sie zurückkam, war der Seitenspiegel weg. Der Unfallverursacher machte sich davon.

Am Freitag zwischen 9.30 und 10.10 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin ihr Auto auf den Parkplätzen vor der Gärtnerei Kleber in der Südstraße in Krumbach. Als diese zurück an ihr Fahrzeug kam, bemerkte sie, dass der Seitenspiegel auf der Fahrerseite abgefahren wurde. Hinweise auf den Verursacher sind nicht vorhanden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 350 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/ 905-0 zu melden. (zg)

