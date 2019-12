vor 7 Min.

Selbstgemachte Liköre zur Weihnachtszeit

Ingeborg Keller und Tanja Mayer füllen Hochprozentiges verschiedenster Geschmacksrichtungen in schöne Flaschen

Von Elisabeth Schmid

Liköre aus Salbei, aus Mirabellen und als Walnuss-Honig-Geschmacksrichtung, diese leckeren Spirituosen stellten gleich zwei der Zuckerbäckerinnen der Zeitschrift Zuckerguss aus unserer Region vor. Ingeborg Keller aus Krumbach und Tanja Mayer aus Attenhausen konnten mit ihren leckeren Likören bei Zuckerguss punkten.

Ingeborg Keller ist in Krumbach geboren und wuchs in Haupeltshofen auf. Sie arbeitet als Erzieherin, heute noch in Teilzeit in Ursberg. Da sie gerne Rad fährt, ist sie im Sommer immer mit dem Fahrrad zur Arbeit unterwegs. Mit Mann und Sohn lebt sie in Krumbach. In ihrem großen Garten wachsen verschiedene Gemüsesorten und Obst.

Sie liebt frische Lebensmittel und kauft Dinge, die nicht im Garten wachsen, wenn möglich, nur aus der Region. Schon ihre Mutter hat gerne gekocht und gebacken.

Die kleine Ingeborg konnte sich so vieles abschauen. Mit einer langjährigen Bäckerin, Susanne Kurth aus Thannhausen, auch schon aus Zuckerguss bekannt, war sie zwei Jahre Schülerin in der Hauswirtschaftsschule in Krumbach. Dort machte eine engagierte Lehrerin den Schülerinnen Lust auf Backen und Kochen. Ingeborg Keller hat gleich zwei Liköre hergestellt. Einen Walnuss-Honig- Likör und einen Salbei-Likör. „Der“, meinte sie, „ist ganz besonders bei Halsweh wirksam“.

Ihre Liköre macht sie zur Weihnachtszeit, füllt sie in ansprechende Fläschchen und verschenkt sie an ihre Freunde und Verwandten.

Tanja Mayer aus Attenhausen punktet auch mit einem Likör – einem Mirabellenlikör. Sie wohnt mit ihrer Tochter und ihrem Mann in Attenhausen. Sie ist in Ichenhausen geboren und liebt das Reiten. Auf das Zuckerguss-Heft kam sie per Zufall: Sie sah die Zeitschrift bei ihrer Mutter. Darauf beschloss Tanja Mayer ganz spontan, auch einmal mit zu machen. Mit ihrem Mirabellenlikör schaffte sie es gleich beim ersten Mal ins Heft. Ihre Tante hatte viele Mirabellen im Garten, da passte es, Likör zu machen. „Außerdem muss man bei uns an Weihnachten immer den Christbaum loben“, schmunzelt sie „Dafür ist ein Likör einfach gut.“

Auch ihr Großvater habe schon selber viel Likör gemacht, erklärte sie. Auch Tanja Mayer liebt frische Lebensmittel und versorgt die Familie mit Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten und aus regionalem Anbau.

