vor 38 Min.

Senior nimmt Vorfahrt – drei Verletzte

Auto eines jungen Mannes hat nur noch Schrottwert. Womit sich die Krumbacher Polizei noch alles beschäftigen musste.

Ein Totalschaden und drei leichtverletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntag kurz nach Mittag auf der B 300 bei Ziemetshausen. Wie die Polizei berichtet, hat ein 77-jähriger Autofahrer beim Abbiegen auf die B 300 aus Richtung Muttershofen ein anderes, vorfahrtsberechtigtes Auto, das aus Richtung Thannhausen kam, übersehen. Beim darauffolgenden Ausweichmanöver des 21-Jährigen verlor dieser, laut Polizeibericht, die Kontrolle über sein Fahrzeug, das in die dortige Böschung geriet. Hierbei wurden die drei Insassen leicht verletzt. Vom Rettungsdienst wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dabei hatten sich die beiden Autos gar nicht berührt. Das Unfallfahrzeug hat nur noch Schrottwert. Schaden: 5000 Euro. Die B 300 war für eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehren aus Ziemetshausen und Muttershofen leiteten den Verkehr um.

Polizei sucht Zeugen nach Rollerunfall

Die Polizei sucht nun Zeugen zu einem Unfall von dem wir bereits berichteten. Am Donnerstag ist ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hairenbuch und Ebershausen in eine Wiese gestürzt, nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Zum Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen. Zum Unfallzeitpunkt soll unter anderem ein Autofahrer die Kreisstraße im relevanten Bereich befahren haben. Insbesondere dieser Fahrer soll sich bei der Polizeiinspektion Krumbach melden. Telefon 08282/9050

Lkw kippt nach Zusammenstoß um

Eigentlich nur an den Spiegeln gestreift haben sich zwei Lastkraftwagen im Begegnungsverkehr auf der Staatsstraße zwischen Deisenhausen und Ingstetten am Montagmorgen. Wie die Polizei berichtet, kam einer der beiden Lkw daraufhin nach rechts von der Straße ab, kippte etwa einen Meter eine Böschung hinunter und blieb auf der rechten Seite liegen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10000 Euro.

Wohn- und Geschäftshaus Ziel eines Einbrechers

Einbrechen wollte Unbekannter am Wochenende in ein ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Thannhausen. Laut Polizeibericht beging er die Tat im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag. Hierbei versuchte der Einbrecher zwei nebeneinanderliegende Türen aufzuhebeln, was ihm offenbar nicht gelang. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 40 Euro. (floka)

