vor 49 Min.

Senior prallt mit Auto gegen Baum in Krumbach

Einen gehörigen Schrecken bekam ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in Krumbach.

Von Annegret Döring

Einen gehörigen Schrecken dürfte ein Senior bekommen haben, der am Mittwochnachmittag einen Unfall in Krumbach baute. Wie die Polizei berichtet, war der 75-Jährige in seinem Wagen gegen 15 Uhr auf der Augsburger Straße in Krumbach stadteinwärts unterwegs. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, kam der ältere Mann nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Polizeiangaben zufolge blieb der Fahrer unverletzt, am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

