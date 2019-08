vor 25 Min.

Seniorin wird in Krumbach wiederholt zur Ladendiebin

In einem Verbrauchermarkt in Krumbach hat sich eine 84-Jährige bereits zum zweiten Mal bedient.

In Krumbach erwischte der Filialleiter eines Verbrauchermarkts eine 84-Jährige bei einem Ladendiebstahl. Für die Frau war das nicht der erste Vorfall.

Am Samstagabend wurde in einem Verbrauchermarkt in der Attenhauser Straße in Krumbach eine 84-Jährige vom Filialleiter beobachtet, wie sie Nähutensilien entwendete. Aufgrund einer Videoaufzeichnung konnte ihr laut Polizei auch noch Ladendiebstahl Anfang August zugeordnet werden. Die 84-Jährige erwarten nun Anzeigen wegen Ladendiebstahls. (zg)

Themen Folgen