vor 17 Min.

Senta Wohlfarth gestorben

Sie war die „Vereinsmutter“ der Krippenfreunde

Krumbach Das rührige Vereinsmitglied, Senta Wohlfarth aus Nattenhausen, langjährige Weggefährtin der Abteilung Krippen im Heimatverein Krumbach, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Über viele Jahre hinweg versorgte und pflegte sie liebevoll die mehrmals wechselnden Vereinsherbergen der Schnitzer und Krippeler. Bei jedem neuen Umzug war auf sie Verlass, schreibt der Heimatverein.

Die Verstorbene war nicht einfach Vereinsmitglied, sondern die Frau für alles, was ihr den Titel „Vereins-Mutter“ einbrachte. Engagiert und selbstverständlich kümmerte sie sich um ihre Krippeler. Sie war verlässliche Antreiberin, Kellnerin, Raumpflegerin, Einkäuferin, Aufsicht und immer mit Rat und Tat zur Seite. Neben dem „Schäfle- und Stera-Schnitzen“ galt ihre Leidenschaft dem Handarbeiten und Basteln. Für die sonst daheimgebliebenen Frauen der Schnitzer wurden in der Anfangszeit Bastelabende ins Leben gerufen. Fähigkeiten wie z. B. „Bachene“ modellieren, Christbaumschmuck fertigen oder mit Krippendarstellungen das jährliche Krippenschauen ausstatten, bereicherten in vielfältiger Weise unser Vereinsleben. „Während ihr in den letzten Jahren der Besuch des Schnitzer-Hoigartens zunehmend schwerer fiel, sind wir doch in vielfacher Weise in Verbindung geblieben. Wir werden sie vermissen. Die mit ihren aus Goldpapier gedrehten Trompeten geschmückten Christbäume werden uns aber beim Krippenschauen im Heimatmuseum Krumbach an sie erinnern“, schreibt der Heimatverein abschließend. (zg)

