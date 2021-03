08.03.2021

Seppi und Tammy

Kater und Samtpfote suchen neues Zuhause

Für zwei liebe anhängliche Samtpfoten wird ein liebes, neues Zuhause gesucht.

l Seppi ist ein total lieber und verschmuster Kater. Er ist sehr zutraulich und anhänglich und möchte immer in der Nähe seiner Menschen sein. Nachdem jetzt sein Äuglein operiert worden ist, wünscht er sich nichts sehnlicher, als bald in ein neues Zuhause zu ziehen, wo man viel Zeit zum Kuscheln und Schmusen für ihn hat. Vielleicht finden sich ja bald liebevolle Katzenfreunde, die sich an seinem kleinen Schönheitsfehler nicht stören. Das Bild ist übrigens noch vor seiner Operation gemacht worden. Nun ist Seppi schon sehr gespannt darauf, wer sein Herz an ihn verloren hat. Seppi ist ca. 2018 geboren, gechipt, geimpft und kastriert und möchte später Freigang haben.

l Tammy ist bei uns im Tierheim abgegeben worden, weil sich ihre Besitzer aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr um sie kümmern konnten. Nun versteht sie die Welt nicht mehr warum und vermisst ihre Menschen sehr, daher zieht sie sich momentan bei uns eher zurück. Jetzt suchen wir dringend für unsere Tammy ein ruhiges Zuhause bei liebevollen Dosenöffnern, die sie trösten und emotional wieder auf Vordermann bringen, denn eigentlich ist sie eine ungemein verschmuste Samtpfote, die am liebsten bei ihren Menschen sein möchte. Tammy ist ca. 2012 geboren, gechipt, geimpft und kastriert und möchte später auch wieder draußen ab und an nach dem Rechten sehen.

Info unter Tel. 07309/425282 von 13 bis 14 Uhr.