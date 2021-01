vor 31 Min.

Serientäter zersticht in Krumbach weitere Reifen

Wiederholt werden in Krumbach Reifen zerstochen. Offenbar ist ein Serientäter unterwegs (Symbolbild).

Erneut werden Reifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie bereits berichtet, treibt ein unbekannter Serientäter sein Unwesen im Krumbacher Stadtgebiet, indem er die Reifen von geparkten Kraftfahrzeugen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zu zwei weiteren Fällen kam es laut Polizei am vergangenen Dienstag in der Jochnerstraße und am Buchkopf.

Wiederum wurden die Reifen mit einem spitzen Gegenstand angegangen und ein Schaden von rund 250 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0. (zg)

