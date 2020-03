Sich wappnen für die Corona-Virus-Welle

Plus Wie die heimische Wirtschaft sich rüstet, um bei einer Pandemie weiter produktions- und lieferfähig zu bleiben. Wie ein globales Netzwerk in dieser Situation für Unternehmen auch hilfreich sein kann

Es vergeht kein Tag, an dem es nicht neue Nachrichten zum Thema Corona-Virus und der damit verbundenen Covid-19 Erkrankung gibt. Auch Firmen stellen sich darauf ein und erstellen Pläne, wie mit der Lage umzugehen ist. Unsere Redaktion fragte nun bei Unternehmen aus der Region nach, ob sie Auswirkungen spüren und wie sich diese gestalten.

Laut Oliver Stipar , dem Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwaben , ist bekannt, dass Firmen der Lebensmittelbranche sehr vorsichtig sind. Dienstreisen würden verschoben oder abgesagt. Da die bayerisch-schwäbische Wirtschaft stark internationalisiert ist, dürften die konjunkturellen Folgen nicht unterschätzt werden. Aktuell hätten über 3000 Unternehmen in Bayerisch-Schwaben Außenhandelsgeschäfte, davon rund 500 mit China und 680 mit Italien.

"Kann man die Teile aus China anfassen", fragen sich Mitarbeiter

China-Kontakte hat etwa die Firma Borgers Süd in Krumbach. Teile aus China kämen etwa per Schiff , was sieben Wochen dauere oder mit der Transsibirischen Eisenbahn, was auch ein paar Wochen bis zur Anlieferung brauche. Es gebe aber keinen Versorgungsengpass. „Wir haben rechtzeitig bestellt“, sagt Geschäftsführer Josef Lutz. Borgers habe dafür auch eine eigene Gesellschaft vor Ort, die dies gut regeln könne. Hier in Mittelschwaben hätte es anfangs unter den Beschäftigten doch kleinere Irritationen gegeben, was die Verarbeitung der Teile aus China anbetreffe. Unserer Zeitung sind Vorfälle bekannt, dass Arbeiter sich hätten weigern wollen, die chinesischen Teile anzufassen.

Josef Lutz sagt dazu, dass es sich dabei ja um Blechteile handele, „nichts Organisches, wo so ein Virus drauf überleben könnte“. Die Metallteile würden in Teilen verarbeitet, die Borgers für die Autoindustrie herstelle. Die Teile aus China machten einen sehr geringen Prozentsatz des hergestellten Produktes aus. Die Mitarbeiter hätten sich dann auch wieder beruhigt, nachdem sie in den Medien erfahren hätten, dass die Übertragungswege für das Corona-Virus von Mensch zu Mensch verliefen. Natürlich gehe man bei Borgers Süd auch mal auf Dienstreisen. Seit November sei aber nichts diesbezüglich angestanden und momentan sei nichts in dieser Hinsicht geplant. „Auf Dienstreise in ein Risiko-Gebiet gemäß Robert-Koch-Institut ( RKI ) würde ich niemanden schicken und von dort auch niemanden empfangen“, so Lutz. Man verfolge die aktuellen Entwicklungen in der Firma sehr aufmerksam.

Die Reisetätigkeit auf ein Minimum beschränkt

Auch bei den Fleischwerken Zimmermann, einer Tochtergesellschaft der Ehrmann AG, beobachtet man die Lage und die weitere Entwicklung in Sachen Corona-Virus sehr genau. „Rein vorsorglich haben wir unsere Mitarbeiter über das Intranet und im Rahmen von Aushängen für die Situation sensibilisiert und auf wichtige Hygieneregeln aufmerksam gemacht. Unter anderem haben wir zusätzliche Desinfektionsspender im Haus aufgestellt. Unsere Reisetätigkeit haben wir auf das absolut notwendige Minimum reduziert“, sagt Unternehmenssprecher Gunther Wanner von Ehrmann. Den Mitarbeitern stehe es frei, in Abstimmung mit dem Vorgesetzten Dienstreisen nicht wahrzunehmen. An Publikumsmessen und anderen Großveranstaltungen nehme man aktuell nicht teil.

Bei Wanzl in Leipheim hat man bereits Anfang Februar ein eigenes Team innerhalb der Firma gebildet, um alle Eventualitäten in Sachen Corona-Virus im Blick zu haben und darauf schnell reagieren zu können. Vertreter aus der Personalabteilung, dem Vertrieb, der Produktion und dem Einkauf gehören ihm an. Der Weltmarktführer in der Produktion von Einkaufswagen liefert in alle Welt und bezieht auch Teile aus dem Ausland. Die Liste der Risikogebiete gemäß RKI könne man eins zu eins übernehmen, sagt Marketingleiter Jürgen Frank : „Wir liefern überall hin.“ Bis jetzt habe man alle Kundenaufträge erfüllen können und bekomme auch die Vormaterialien für die Produktion aus dem Ausland noch in ausreichender Menge. Einen Produktionsstandort hat Wanzl in Schanghai. Der war im Januar vom Produktionsstopp betroffen. Aber bereits ab 12. Februar habe man als eine der drei ersten Firmen an diesem Standort wieder die Produktion aufnehmen dürfen, nachdem ein Hygiene-Audit stattgefunden habe.

Material für die Produktion aus Italien

Man produziere mit weniger Mitarbeitern dort, da es noch Reisebeschränkungen gäbe. „Aber es ist positiv, dass wir ein globales Netzwerk haben. So konnten wir Aufträge an andere Standorte verlagern“, so Jürgen Frank. Das seien Tschechien und Leipheim gewesen. „Wir können voll produzieren“, aber in Sachen Lieferung von Vormaterial, speziell aus Italien , könne es noch spannend werden, sagt er. Auslandsreisen von Mitarbeitern seien derzeit nur mit Zustimmung der Geschäftsleitung möglich. Frank findet aber bei diesem Thema den gesunden Menschenverstand extrem hilfreich. Wohin man privat jetzt nicht fahren würde, das müsse man auch nicht für die Firma zum jetzigen Zeitpunkt. Man beobachte die Lage aber sehr genau, denn Corona käme immer näher, sagt er, und verweist auf Langenau ( Alb-Donau-Kreis ) wo bei zwei Männern im Alter von 56 und 19 Jahren das Virus nachgewiesen wurde. Sie waren in Südtirol im Urlaub. Auch im Landkreis Augsburg gab es in Bonstetten und Kutzenhausen Fälle positiv auf das Corona-Virus getesteter Personen.

Die Firma Lingl in Krumbach hat internationale Kontakte und ist weltweit tätig. Dazu gehören China , Südkorea , Naher Osten, Europäische Union , USA , Nordafrika , also auch Risikogebiete gemäß RKI. Der Anlagenbauer für Keramik richtet sich auch auf mögliche veränderte Lieferbedingungen für Teile ein. Geschäftsführer Hugo Schneider berichtet, dass die Bestellvorläufe hochgefahren werden.

Dienstreisen in den Fernen Osten untersagt

„Waren aus heute bekannten Risikogebieten werden 14 Tage ab Lieferbeginn in einem Sperrlager zwischengelagert. Teile oder Baugruppen von Lieferanten aus Nichtrisikogebieten werden normal verarbeitet. Derzeit gibt es noch keine Lieferprobleme. Wir rechnen aber mit solchen“, sagt er. Bei Auslieferungen laufe derzeit noch alles normal. Mitarbeiter-Dienstreisen und -Messebesuche in Richtung Ferner Osten und weitere aktuelle Risikogebiete seien bei Lingl momentan untersagt. Andere Messebesuche würden nur nach vorheriger Prüfung freigegeben. Die Firma habe auch ein Kriseninterventionsteam im Rahmen der Arbeitssicherheit und des Unternehmensfortbestandes gegründet. Dieses Team treffe sich wöchentlich oder bei Bedarf und arbeite Strategien im Hinblick zum Schutz der Menschen und des Unternehmens aus. Das Team befasse sich unter anderem mit Hygieneunterweisungen, Urlaubsrückkehrern oder Prozessänderungen, die aufgrund veränderter Teileverfügbarkeit nötig sein könnten. „Zum heutigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, von der Corona-Welle erfasst zu werden. Wir hoffen, nicht allzu hart. Ohne Vorfälle glauben wir nicht, davonzukommen“, so Schneider.

Lesen Sie dazu auch:

Zwei Bürger der Region fingen sich Corona in St. Christina ein

Fünf weitere Coronavirus-Fälle im Raum Ulm bestätigt

Coronavirus erreicht das Augsburger Land: Sorgen bleiben

Schulen, Supermärkte, Kliniken: Corona beschäftigt den Landkreis