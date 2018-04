vor 49 Min.

Sie bäckt und sie reist gerne

Gertraud Weber aus Stoffenried stellt ihre Beeren-Keks-Schnitten-Kreation vor, die es ins Zuckergus-Backheft geschafft haben.

Von Elisabeth Schmid

Oft bekam Getraud Weber von Freunden und Bekannten zu hören wie gut ihre Beeren-Keks- Schnitten sind, wie lecker und wie köstlich sie schmecken. Also dachte sie: Gut schicke ich doch mein Rezept in die Redaktion der Augsburger Allgemeinen, die die Zeitschrift „Zuckerguss“ herausgibt. Ihr Rezept fand großen Anklang und so ist Gertraud Weber zum ersten Mal bei Zuckerguss dabei.

Gebacken hatte die Stoffenriederin früher mit ihrer Mutter. Vor allem das Ausprobieren neuer Rezepte macht Getraud Weber viel Spaß. Sie backt eigentlich alles, was möglich ist. Nur mit Weihnachtsplätzchen hat sie es nicht so. „Die sind einfach nicht mein Ding“, gibt sie zu. Stollen allerdings kommt zu Weihnachten nur selbst gebacken auf den Tisch.

Die 65-Jährige ist in Stoffenried geboren und zur Schule gegangen und machte anschließend ein Jahr Hauswirtschaft. Das war damals ein Pflichtschuljahr, das sie absolvieren musste. Die Eltern hatten eine Landwirtschaft, wo sie mithelfen musste. 1978 hat sie geheiratet, bekam vier Mädchen und hat jetzt zwei Enkel. Das dritte Enkelkind sei unterwegs, erzählt sie stolz.

Seit 23 Jahren arbeitet Gertraud Weber in Ursberg in einer Wohngruppe. Sie gartelt sehr gerne. Das dort geerntete Obst, wie Himbeeren oder andere Früchte wird dann zu Kuchen verarbeitet. Am liebsten backt sie Kuchen, Torten oder Schnitten – wie ihre Beeren-Keks-Schnitten. Ihr Apfelkuchen kommt bei Freunden auch gut an. „Den werde ich beim nächsten Mal zu Zuckerguss schicken“, verspricht Gertraud Weber. Mit ihrem Mann reist Gertraud Weber gerne in fremde Länder. Sie war schon unter anderem in Island, Russland oder Zypern. Das Reisen macht ihr viel Freude, andere Kulturen sehen, andere Menschen und Sitten kennen- lernen, das ist ihr Ding. Im Herbst geht es zum Wandern nach Südtirol. Gertraud Weber backt nicht mehr so viel wie früher, als die Kinder noch klein waren. Aber bei Festen oder anderen Anlässen wird gebacken, das lässt Gertraud Weber sich nicht nehmen.

Rezept Beeren-Keks-Schnitten

Biskuit: 3 Eier, 3 Eßl. Wasser, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, 25 Gramm Speisestärke, 2 Teelöffel Backpulver, 10 Gramm Kakao

Füllung: 750 ml Milch, 80 Gramm Zucker, 1 ½ Päckchen Vanillepudding-Pulver, 300 Gramm Beerenkonfitüre, 325 Butter, 60 Butterkekse.

Verzierung: 20 Gramm Kokosfett, 250 Gramm Zartbitterschokolade, 100 Gramm Haselnüsse, gehackt.

Zuerst den Pudding für die Füllung vorbereiten. Dazu 650 ml Milch mit Zucker aufkochen. Das Vanillepulver mit der restlichen Milch verrühren, in die heiße Milch rühren. Aufkochen und mit Folie bedeckt abkühlen lassen.

Zubereitung Den Backofen auf 200˚ Ober-/Unterhitze (175 Umluft) vorheizen. Die Eier trennen, die Eiweiße mit Wasser steif schlagen. Den Zucker einrieseln lassen und die Eigelbe unterrühren. Mehl mit Stärke und Backpulver mischen, darüber sieben und vorsichtig unterheben. Die Hälfte vom Teig in Klecksen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben. Den restlichen Teig mit Kakao mischen und dazwischen verteilen. Den Teig glatt streichen und 8-10 Minuten backen. Den Biskuit mit der Hälfte der Konfitüre bestreichen, anschließend mit der Hälfte der Creme einstreichen und die Hälfte der Butterkekse dicht an dicht auflegen. Für etwa 30 Minuten kaltstellen, anschließend den Biskuit wenden, das Backpapier abziehen und mit der restlichen Konfitüre und Creme bestreichen. Mit einer Schicht Keksen abschließen und circa 30 Minuten kühlen.

Das Kokosfett und die Schokolade schmelzen. Den Kuchen zwischen den Keksen in 30 Stücke schneiden. Zur Hälfte in die Schokolade tauchen, mit Nüssen be-streuen und erneut 30 Minuten kühlen.

Vor dem Wenden Schnüre zwischen die Kekse legen. Wenn alles fest ist, die Stücke mit den Schnüren „zuschneiden“.

