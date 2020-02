vor 24 Min.

Sie fanden in Krumbach eine sportliche Heimat: Jetzt droht die Abschiebung

Die beiden Gambier Zakaria Bajo (untere Reihe, Zweiter von links) und Sanna Drammeh (Vierter von links) haben sich schon bestens in die Fußball-Mannschaft der SpVgg Krumbach integriert.

Plus Zakaria Bajo und Sainey Drammeh flohen vor der Armut in ihrer Heimat Gambia. Jetzt trainieren und spielen sie bei der SpVgg Krumbach. Doch wie lange noch?

Von Alexander Sing

Fußballvereine können ein wichtiger Baustein bei der Integration von Geflüchteten sein. Dass der Ball ins Tor muss, das versteht man überall auf der Welt. Das Kicken in der neuen Heimat kann sogar den Weg zu einer Profikarriere ebnen, so wie bei Bakery Jatta. Der Gambier kam 2015 ohne Eltern nach Deutschland, heute spielt er für den Hamburger SV in der Zweiten Bundesliga. Die SpVgg Krumbach hat ihre eigenen Jattas.

Sainey Drammeh (21) und Zakaria Bajo (22) kommen ebenfalls aus dem westafrikanischen Gambia und frönen beim Kreisklassisten ihrer großen Leidenschaft: dem Fußball. „Eins, zwei, drei“, hallt es an einem eisigen Winterabend durch die Dunkelheit. Zakaria zählt die Ballkontakte seines eigenen Teams laut auf Deutsch mit, um sie besser zu lernen. „Er ist mehrmals beim Sportheim aufgetaucht und hat beim Training zugeschaut“, erzählt Vorstandsmitglied Thomas Gommel. „Da ist unser Torwart dann mal zu ihm hin und hat gefragt, ob er mitspielen will. Sie waren dann schnell zu dritt.“ Zakaria brachte die Zwillinge Sainey und Sanna Drammeh mit. Letzterer lebt aber mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die beiden verpassen kaum ein Training bei der SpVgg Krumbach Die Neuzugänge verpassen kaum ein Training, obwohl sie in einer Asylunterkunft in Waltenhausen leben und kein Auto besitzen. Zuerst kamen sie mit dem Fahrrad zum Training, ehe die Temperaturen so niedrig wurden, dass die Mannschaft kurzerhand einen „Winterfahrdienst“ organisierte. Schwierig sei es gewesen, sagt Gommel, die Spielerpässe zu besorgen. Denn die drei hatten keine Papiere aus ihrem Heimatland. Doch gemeinsam mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV) fand man einen Weg. Zakaria schaffte es im Laufe der Saison bereits auf fünf Einsätze für die zweite Mannschaft und konnte mit einem Tor und einer Vorlage andeuten, dass er der Mannschaft weiterhelfen kann. Ob die Gambier aber zum Start der Frühjahrsrunde noch hier sind, ist ungewiss. Sie bangen um ihren Verbleib in Deutschland. Im Verein erfuhr man davon erst spät. „Sie reden da verständlicherweise nicht gerne drüber“, sagt Thomas Gommel. „Für uns war das ein richtiger Schock. Sie wollen Deutsch lernen, sich integrieren, arbeiten und sollen trotzdem wieder gehen.“ Sie würden gerne arbeiten, dürfen aber nicht Saineys Traum ist es, eine Bäckerlehre zu beginnen. Zakaria würde gerne im sozialen Bereich arbeiten und Altenpfleger werden. Beides Berufsfelder, für die in Deutschland händeringend Personal gesucht wird. Derzeit verbietet es ihnen aber das Gesetz, eine Ausbildung oder ein Praktikum zu absolvieren. Solange sie keine Aufenthaltserlaubnis bekommen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als weiter die Schule zu besuchen und die deutsche Sprache zu erlernen – und das unter der ständigen Bedrohung einer Abschiebung. Für Sanna war die psychische Belastung dieser Ungewissheit zu groß. Er verließ Deutschland Anfang Januar nach langer Überlegung und ging zurück nach Italien, wo er erstmals europäischen Boden betreten hatte. „Tag und Nacht kann die Polizei vor der Tür stehen und du musst gehen, dieser Druck war einfach zu viel für ihn. Der Rucksack ist immer gepackt“, sagt sein Bruder Sainey traurig. Der 21-Jährige ist ein stiller Typ, über seine Situation spricht er nicht gerne. Viel lieber erzählt er von seinem Lieblingsverein AC Mailand oder fachsimpelt mit den Teamkameraden. Da huscht dann doch immer wieder ein Grinsen über sein Gesicht. Beim Fußball sind die Sorgen des linken Angreifers für einen kurzen Moment vergessen. Die SpVgg Krumbach setzt sich für die Geflüchteten ein „Als feste Bestandteile der Mannschaft und des Vereins möchte sich die Spielvereinigung Krumbach für ihre Spieler und Freunde einsetzen und für eine Aufenthaltserlaubnis eintreten“, sagt auch der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Jonas Schlosser. Der Verein alleine ist aber machtlos. Die Entscheidung treffen allein die zuständigen Behörden. Und da sieht es nicht gut aus. Die Anträge auf eine Aufenthaltserlaubnis wurden abgelehnt. Die beiden Gambier könnten nun jederzeit abgeschoben werden. Zurück in die Armut und Perspektivlosigkeit ihrer Heimat. Doch beim Verein hofft man noch. „Nicht auszudenken, wie dankbar Zakaria und Sainey wären, wenn sie die Möglichkeit bekämen, in Sicherheit und Frieden ein neues Leben beginnen zu dürfen. Und sie wären nicht nur ein Gewinn für die Spielvereinigung Krumbach, sondern auch für diese Region“, sagt Vereinschef Schlosser. Doch selbst wenn Sainey und Zakaria am Ende nicht bleiben dürfen. Wichtig ist es den Verantwortlichen der Spielvereinigung allein schon, solchen Schicksalen ein Gesicht zu geben. Lesen Sie dazu auch: Benefiz-Turnier in Burgau bietet zwei faustdicke Überraschungen

