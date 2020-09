vor 19 Min.

Sie haben die Zukunft der Kinder in Krumbach im Blick

Plus Seit zwölf Jahren engagiert sich der der Förderverein Kinderzentrum für die Jugend in Krumbach. Was er unterstützt und wo er Schwerpunkte setzen will.

„Die Zukunft liegt in den Händen der Kinder und die Zukunft der Kinder liegt in unseren Händen.“ Dem allgemein vorgegebenen Leitgedanken entsprechend hat sich der Förderverein Kinderzentrum Krumbach das erklärte Ziel gesetzt, das Kinderzentrum in allen Bereichen zu unterstützen. Wie das Ziel, „für die Kleinsten unserer Stadt viel Gutes zu tun“, auch weiterhin erreicht werden kann, verband die Vorsitzende Gabriele Tuchel mit dem rückblickenden Tätigkeitsbericht im „besonderen Corona-Jahr“. Gelegenheit dazu bot die Mitgliederversammlung.

Seit zwölf Jahren hat der Förderverein des Kinderzentrums Krumbach das Ziel im Fokus, wie es dessen Vorsitzende formulierte, „die tatkräftige Unterstützung und Förderung von Maßnahmen zu fördern, die den Aufenthalt der Kinder in Kindergarten und Krippe optimieren und die Arbeit des Personals unterstützen“. Konkret heißt dies: Die von den (derzeit 44) Mitgliedern gespendeten Beiträge wie auch die von Sponsoren, von heimischen Geschäften, Firmen und Betrieben zugedachten Spenden kommen in Gänze den aktuellen originären Zielen zugute, wie es Tuchel auf den Punkt bringt: „Alle Spendengelder und finanziellen Mittel helfen, das Vorhaben zu verwirklichen, einen zeitgerechten, kindgerechten Kindergarten-Garten und Spielplatz zu gestalten.“

Wegen Corona mussten alle Spenden-Sammel-Aktionen abgesagt werden

Wenngleich wegen Corona alle für das Jahr geplanten Spenden-Sammel-Aktionen und Kize-Feiern (einschließlich „Piratenfest“) abgesagt werden mussten: Die Mit-Finanzierung des vor Jahresfrist im Kindergarten-Garten aufgestellten Piratenschiffes („ein tolles, attraktives Spielgerät, das von den Kindern begeistert genutzt wird“) ist ein deutlicher Aktiva-Posten der vorgelegten Fördervereins-Jahresbilanz. Auch in der Vorausschau sieht der Verein den Schwerpunkt seiner Arbeit in der finanziellen Unterstützung bei der Beschaffung weiterer Gartenspielgeräte zur „Möblierung“ und zweckdienlichen Gestaltung der Außenanlagen. Speziell dazu bot die Mitgliederversammlung Gelegenheit, vom Verein in der Planung angedachte „Spielgerätevarianten, die thematisch eine Anbindung zum Piratenschiff haben“, vorzustellen.

Konkret sind in nächster Zeit gemeinsame Gespräche mit dem Kita-Team im Kalender vorgemerkt, wie gelegentlich der Versammlung mit der neuen Kindergarten-Leiterin Irina Schiller schon verbindlich abgesprochen. Bei der weiteren Abfolge der Tagesordnung legte Kassiererin Maria Striegel den geordneten Kassenstand und die Spendeneingänge für 2020 offen. Bürgermeister Hubert Fischer, einst Initiator und selbst Mitglied des Kize-Fördervereins, dankte der Vorstandsriege für den „engagierten Einsatz und die respektable Leistung“. (k)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen