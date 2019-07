vor 10 Min.

Sieben Tage, 720 Kilometer und drei Radler

Stadl-Radler flogen aus nach Leipzig – natürlich per Rad

Von Elisabeth Schmid

Die jährliche, große Fahrradtour führte die „Billenhauser Stadl-Radler“ diesen Sommer nach Leipzig. Die Fahrt dauerte drei Tage hin und zwei zurück. Die Rückfahrt wurde teils aus Zeitgründen mit dem Zug bewältigt. Ziel der Fahrt war Torgau/Süptitz bei Leipzig, wo die Schwester von Veronika Mayer, Anita Schwöbel, mit ihrem Sohn Marc Anton, lebt. Die beiden boten den drei Radlern ihre Gastfreundschaft an. Die Fahrt in die neuen Bundesländer war für die erprobten Radler eine echte Herausforderung. Vor allem die Fahrt durch den Thüringer Wald brachte die Sportler ins Schwitzen. Dazu noch die heißen Sommertemperaturen verlangten ihnen alles ab. Aber Schlappmachen war keine Option, so kamen alle gesund, erschöpft, aber glücklich ans Ziel. Die herrliche Natur, durch die sie fuhren, war alle Anstrengung wert. Veronika Mayer hatte die Route geplant. So ging es nach Nürnberg, Erlangen, dort übernachteten sie bei dem Sohn von Johann Rampp, dann Richtung Bamberg und dann weiter nach Leipzig. Mit Veronika Mayer fuhren Hermann Thalhofer und Johann Rampp. Zwei Tage wurde die schöne Stadt Leipzig mit Völkerschlachtdenkmal, Nikolaikirche und Thomaskirche besucht. (liss)

