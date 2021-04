Skatepark in Krumbach ist fast fertig: Jugendliche sorgen für Diskussion

Plus Die Skatepark im Norden von Krumbach ist im Prinzip fertig, berichtet der Bürgermeister. Betreten werden darf er allerdings noch nicht - was nicht alle Jugendlichen beachten.

Die Rampen, Rails und Halfpipes stehen schon. Im Prinzip sind auch die Baumaßnahmen für den Skatepark im Norden von Krumbach vollendet. „In Rohform ist er fertig“, berichtet Bürgermeister Hubert Fischer im Gespräch mit unserer Redaktion. Offiziell genutzt werden darf die Anlage aber noch nicht. Entsprechend schützen eiserne Bauzäune das Areal, gelbe Schilder warnen vor unerlaubtem Betreten des Geländes. Trotzdem tummeln sich dort vereinzelt schon die Jugendlichen. Lange müssen die sich aber nicht mehr gedulden, dann dürfen sie auch ganz offiziell auf das Gelände, wie Fischer versichert.

„Der Skaterplatz ist lediglich rein rechtlich noch nicht fertig“, sagt er. Der TÜV müsse die Anlage noch prüfen, anschließend stehe einer offiziellen Eröffnung nichts mehr im Wege. Voraussichtlich in der Woche vor dem 1. Mai soll eine Firma nach Krumbach kommen und das Gelände auf Herz und Nieren prüfen. Gibt der TÜV dann sein „Okay“, darf der Skatepark von den Jugendlichen benutzt werden – zumindest in der Theorie. „Inwieweit das mit der aktuellen Corona-Situation möglich sein wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen“, gibt Fischer zu bedenken.

Skatepark in Krumbach: Jugendliche sorgen für Diskussion im Stadtrat

Diskussion gab es zuletzt im Bauausschuss des Krumbacher Stadtrats darüber, dass schon jetzt einige Jugendliche den Skaterplatz als Treffpunkt nutzen und die Absperrungen einfach ignorieren würden. Fischer dazu: „Was sollen wir denn machen? Die Stadt hat aus meiner Sicht alles Nötige veranlasst. Die Baustelle ist vollständig gesichert, wir haben Zäune und Warnschilder aufgestellt.“ Rein rechtlich, so der Bürgermeister, sei die Situation wie auf anderen Baustellen auch. Passiert ein Unfall, hafte aufgrund der Absperrungen und Schilder nicht die Stadt, sondern eben jeder Verunfallte selbst – adäquat zum Hinweis „Betreten auf eigene Gefahr“. Ist der Skatepark dann auch ganz offiziell geöffnet, ändere sich diese Haftfrage. Da es sich um ein städtisches Grundstück handelt, fällt diese nach Angaben des Bürgermeisters in den Bereich der städtischen Haftpflichtversicherung.

Rund 200.000 Euro hat das Projekt gekostet – und es war ein Kraftakt für die Stadt, zusammen mit Jugendpflege, Quartiersmanagement und dem Verein Jugendzentrum (Juze). Finanziert wurde das Projekt mit einem Mix aus Mitteln der Stadt, die rund 100.000 Euro beigesteuert hat, europäischen Fördermitteln und einer Vielzahl an verschiedenen Spenden. Dass es die Jugendlichen in Krumbach nun kaum erwarten können, den Skatepark endlich benutzen zu dürfen, ist indes nachvollziehbar.

Skatepark soll auch inklusive Begegnungsstätte in Krumbach werden

Immerhin reicht die ursprüngliche Debatte bis ins Jahr 1990 zurück. Zugegeben, die meisten der zu dieser Zeit im jugendlichen Alter befindlichen Menschen, sind es heute nicht mehr. Aber die ersten konkreten Ideen für den Skatepark sind auch etwas jüngeren Alters, nämlich aus dem Jahr 2016. In diesem Jahr war der bisherige – überalterte – Skaterplatz in Krumbach aus Sicherheitsgründen abgerissen worden. Seitdem fehlt den Heranwachsenden in der Stadt ein Platz, um zu skaten und um sich zu treffen. Anfang Oktober 2016 fand deshalb ein erstes Info-Treffen unter Beisein von Bürgermeister Fischer statt. Im Krumbacher Jugendzentrum wurden verschiedene Ideen vorgestellt und diskutiert. Einen „coolen und attraktiven Ort für die Krumbacher Jugendlichen“ hatten sich die rund 40 teilnehmenden Jugendlichen damals vorgestellt. Diese erste Idee wurde in den folgenden Monaten und Jahren in zahlreichen Workshops konkretisiert. Sogar eine eigene Initiative bestehend aus fast 50 Menschen wurde für die Ausarbeitung eines Konzeptes rund um den Skatepark gegründet.

Nun steht der Skatepark tatsächlich und kann schon bald genutzt werden. Durch das Projekt erhofft sich das Jugendzentrum, das sich ganz in der Nähe befindet und zuletzt durch eine Drogengeschichte in die Schlagzeilen geraten war, neuen Zulauf und ein Zusammentreffen der verschiedensten Gruppen. Der Skatepark soll nämlich nicht nur eine Sportanlage werden, sondern auch eine inklusive Begegnungsstätte für alle Jugendlichen in Krumbach und Umgebung.

