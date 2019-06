vor 19 Min.

So beeindruckend war das Burgstalltheater

Die Heimatvertriebenen kommen im Dorf an. Das Burgstalltheater greift in seiner aktuellen Inszenierung „Der Sinn des Lebens“ markante Situationen deutscher Geschichte seit dem Weltkrieg auf.

Die Bürger von Burg stellen mit riesigem Aufwand wieder ein gigantisches Theaterereignis auf die Beine. Und es hat sich gelohnt. Unsere Kritik des Burgstalltheaters.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Zeitgeschichtliche Ereignisse aus der beschränkten Perspektive eines Kindes oder Narren darzustellen, das ist bei Buch-, Theater- und Filmautoren ein beliebter Kniff, dem Leser oder Betrachter die Augen zu öffnen. Bernhard Horn, der zur aktuellen Inszenierung des Burgstalltheaters den Text schrieb und gemeinsam mit Anton Waldmann Regie führte, machte sich das zunutze. Er porträtiert Deutschlands Nachkriegsgeschichte bis zur Wende aus der beschränkten Sicht einer Dorfgemeinschaft und kokettiert fortwährend damit, dass man auf dem Dorfe nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit sei.

An historischen Ereignissen gibt es freilich keinen Mangel. Die letzten Kriegstage dürfen ebenso wenig fehlen wie der Einmarsch der Amerikaner, die Verteilung der „Flüchtlinge“, die Wirren bei Arbeitsmoral, Frauenbild, Sexualität und Drogennutzung, getragen von Hippies und 68ern, oder der Zustrom von „Ossis“ nach dem Mauerfall. Die dörfliche Gemeinschaft weiß in jedem Falle ihren geschützten Raum zu wahren, durchaus auch mit Bauernschläue, indem man beispielsweise die ihr Begrüßungsgeld einfordernden „Ossis“ in die Stadt schickt. Nach Thannhausen freilich.

Wer bei früheren Freilichtveranstaltungen auf dem Burgstall gewesen war, kam mit Erwartungen angereist, die Umsetzung würde spektakulär und witzig. In der Tat, die Burger scheuten erneut keinen Aufwand. Das Aufgebot an historischen Militärfahrzeugen, an Oldtimern und musealen Requisiten ist beeindruckend. Die Fahrzeuge, übrigens auch eine Rockerbande auf Motorrädern, dürfen mit einigem Karacho und Getöse in die weitläufige „Arena“ einschießen, eine Freude für Auge und Ohr. Die Kulisse auf dem ehemaligen Burgstall ist an sich schon imposant. Was sie aber vor allem auszeichnet, ist die Möglichkeit, die Frontwände der Häuser, der Schule und der Kirche zu öffnen und somit in die Intimräume vorzustoßen. Da kann man bei der aktuellen Inszenierung das drängende Bohren des Pfarrers bei einer Beichte erleben, immer neue Peinlichkeiten zeugend.

Da ist man dabei, wenn der Pfarrer an kritischen Fragen der Kinder im Religionsunterricht scheitert, ebenso der fortschrittliche Lehrer beim Sexualkundeunterricht. Man ertappt mit der Ehefrau den biedern Gatten bei erotischer Lektüre. Der wohl bibelfeste Hausvater las aber nur Passagen aus dem „Hohelied“ und kraft seiner Kenntnisse kann er anschließend den Zeugen Jehovas die Leviten lesen. Höhepunkt der mit reichlich Situationskomik gewürzten Episoden ist die aus der Gemeindekasse finanzierte Aufklärungsvisite der Räte im „Salambo“, dem legendären Vergnügungsetablissement der Hamburger Reeperbahn.

Bernhard Horn hat ein groß angelegtes Panorama geschaffen, dessen zeitliche Dimensionen es durchaus mit einer Wagner-Oper aufnehmen können. Verspricht aber der Titel „Der Sinn des Lebens“ nicht zu viel? Den ganzen Abend über gibt es hierzu Angebote an gängigen Antworten. Im Finale zeigt sich, dass Religion und Philosophie fast deckungsgleiche Antworten geben. War es das? Weil Horn wohl zu gut weiß, dass zwischen diesen Antworten und der Umsetzung in die Lebenspraxis eine empfindliche Lücke klafft, überlässt er schlitzohrig Kindern das letzte Wort.

Gleich zu Beginn des Spektakels kam ein Militärfahrzeug ins Schleudern und „warf um“. Engagement kennt in Burg eben keine Grenzen. Die Dorfgemeinschaft stemmt ihr gigantisches Theaterereignis, und zwar mit großer Spielfreude und gewinnt dabei für sich eine ordentliche Portion Lebenssinn.

