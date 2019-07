So beschäftigt der Eichenprozessionsspinner den Landkreis

Plus Der Eichenprozessionsspinner macht sich wieder bemerkbar. Im Kreis versucht man, die Verbreitung einzudämmen. Die flächendeckende Bekämpfung scheint unmöglich.

Der Eichenprozessionsspinner ist im Sommer ein unvermeidbares Thema – ebenso wie Hitze, Motorradfahrer und Freibäder. Die kleinen Raupen sind kein Grund, um in Panik zu verfallen – aber harmlos sind sie auch nicht. Anfang Juli wurden mehrere Kinder am Neu-Ulmer Muthenhölzle von den Tieren verletzt, das Areal war zwischenzeitlich gesperrt.

Auch das Staatliche Bauamt Krumbach weiß um die Gefahr der Raupen. Wie Klaus Burkart, Sachgebietsleiter Naturschutz und Landschaftspflege, sagt, wurden in diesem Jahr bereits zwei seiner Mitarbeiter ernsthafter verletzt und waren längere Zeit im Krankenstand. „Weniger gravierende Fälle, in denen Mitarbeiter einen Ausschlag davontragen, kommen jedoch wesentlich öfter vor“, sagt er. Das Staatliche Bauamt ist für die Pflege von Bäumen an Kreis-, Staats- und Bundesstraßen sowie daran entlangführenden Radwegen zuständig – in den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm und Dillingen.

Das ist der Eichenprozessionsspinner 1 / 3 Zurück Vorwärts Lebenszyklus Anfang Mai schlüpfen die Raupen, die sich in ihrer Entwicklung mehrmals häuten. Etwa Mitte Juni bilden sie giftige Brennhaare aus. Nach der Verpuppung schwärmt der Nachtschmetterling von Ende Juli bis Anfang September.

Lebensraum Weibchen legen ihre Eier im Kronenbereich von Eichen. Ältere Raupen bilden große Gespinstnester an Stämmen und in Astgabeln.

Gefahren Die rund zwei Millimeter langen Brennhaare lösen bei Menschen toxische und/oder allergische Reaktionen hervor. Auch die einstigen Hüllen der Raupen bleiben bis zu fünf Jahre lang gefährlich. (cgal)

Burkart zufolge haben die Tiere im Juli ein regelrechtes Hoch. Doch die Bekämpfung läuft bereits seit März. Mit dem biologischen Spritzmittel „Bacillus thuringiensis“ (Bt) werden Bäume besprüht. Raupen, die damit in Kontakt kommen, stellen das Fressen ein und sterben bald darauf.

Eichenprozessionsspinner wurden am Oberrieder Weiher abgesaugt

Ein weiteres Mittel, um gegen die Raupen vorzugehen, ist das Absaugen von Ästen. Dies tat etwa das Landratamt Günzburg am Oberrieder Weiher bei Breitenthal – dort wurden Badegäste auch mit Schildern auf die Gefahr des Eichenprozessionsspinners hingewiesen. Das Absaugen kann, im Gegensatz zu anderen Methoden, in unmittelbarer Nähe zu Gewässern stattfinden. Laut der Gartenfachberaterin im Landratsamt, Tina Sailer, gibt es am Oberrieder Weiher inzwischen keine größeren Probleme mehr. „Allerdings ist es möglich, dass einzelne Raupen wieder auftauchen. Daher muss man die Bäume im Auge behalten“, sagt sie.

Am Oberrieder Weiher wird vor den Raupen gewarnt. Bild: Annegret Döring

Auch an anderen Orten haben sich die Raupen in den vergangenen Jahren breitgemacht. Im Günzburger Kinderhort Don Bosco etwa wird seit Jahren regelmäßig eine Eiche befallen. Die Hortleiterin Petra Bochnitschek erzählt, dass auch dieses Jahr wieder Raupen aufgetaucht sind: „Die Stadt hat sie Ende Mai abgesaugt, seitdem haben wir keine Probleme.“

Krumbach hat seine Taktik beim Eichenprozessionsspinner geändert

Auch das Krumbacher Freibad hatte im vergangenen Jahr einen Eichenprozessionsspinner-Befall. Damals wurde dort versucht, den Eichenprozessionsspinner mit Teebaumöl zu bekämpfen. Das habe allerdings nicht funktioniert, erzählt Krumbachs Stadtförster Axel Dinger. In diesem Jahr wurde, wie auch vom Staatlichen Bauamt, Bt eingesetzt. „Die Erfolgsquote war damit um 80 Prozent höher als im vergangenen Jahr“, sagt Dinger.

Eichenprozessionsspinner: Darauf sollten Sie achten 1 / 6 Zurück Vorwärts Grundsätzlich die Befallsareale meiden.

Raupen und Gespinste nicht berühren.

Sofortiger Kleiderwechsel und Duschbad mit Haarreinigung nach Kontakt mit Raupenhaaren.

Empfindliche Hautbereiche wie Nacken, Hals und Unterarme schützen.

Auf Holzernte- oder Pflegemaßnahmen verzichten, solange die Raupennester des Eichenprozessionsspinners erkennbar sind.

Bekämpfung wegen gesundheitlicher Belastung und spezieller Arbeitstechnik nur von Fachleuten erledigen lassen. (Quelle: Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft)

Außerdem könnte es für die Stadt günstiger werden – während im vergangenen Jahr seiner Schätzung zufolge 16.000 bis 18.000 Euro für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners aufgewandt wurden, könnte dieses Jahr womöglich die Hälfte der Kosten eingespart werden. Dinger kümmert sich aber nicht nur um das Krumbacher Freibad – auch im Stadtgarten oder auf Spielplätzen untersucht er Bäume auf das Vorkommen der Raupen. „Dabei fällt mir auf, dass sich die Tiere explosionsartig vermehrt haben“, sagt er.

Diese Beobachtung hat auch Klaus Burkart vom Staatlichen Bauamt gemacht. „Wir haben vor rund sieben bis acht Jahren mit der Bekämpfung der Raupen angefangen. Damals arbeiteten wir an rund 100 Bäumen. Inzwischen sind wir bei 1000.“ Dies sei allerdings nur ein kleiner Teil der befallenen Bäume – das Bauamt müsse sich auf Brennpunkte beschränken, an denen Personen mit den Tieren in Kontakt kommen könnten – etwa an Radwegen. Eine flächendeckende Bekämpfung ist Burkart zufolge nicht möglich: „Ich hoffe, dass die Population des Eichenprozessionsspinners auf natürliche Art und Weise zurückgeht. Derzeit ist das aber nicht absehbar.“

