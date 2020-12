18:00 Uhr

So erlebt ein Krumbacher Weihnachten in Kalifornien

Plus Der 52-jährige Christoph Niedermair lebt seit 1994 in den USA. In unserem Interview gibt er Einblicke, wie die Corona-Krise und die Wahl seinen Alltag verändert haben.

Von Sandra Haupt

1994 begann der Krumbacher Christoph Niedermair ein neues Leben in den USA, der Diplomübersetzer lebt mit seiner Familie im ländlichen Kalifornien. Den Kontakt zu Krumbach hat der 52-Jährige nicht verloren. Seine Mutter und seine zwei Brüder besucht er normalerweise jährlich in Krumbach. Doch die Corona-Krise hat hier viel verändert. Niedermair erzählt uns von seiner Sicht der aktuellen Ereignisse, von seinem typischen Weihnachtsfest und seinem Leben in den USA - und über deutsche Brätknödelsuppe.

Warum sind Sie damals ausgewandert und warum gerade in die USA?

Christoph Niedermair: Damals war ich Student an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und habe Übersetzen für Englisch und Deutsch studiert. Bei einem Austausch, einem Art Forschungsstipendium am Ende des Studiums, habe ich dann dort meine jetzige Frau kennengelernt. Außerdem war ich schon immer USA-affin, zum Beispiel hat mich die amerikanische Literatur sehr interessiert.

Eine Tradition bei den Niedermairs: Die Kinder Isabella (22), Prisca (18) und Magnus (14) bekommen jedes Jahr die gleichen Schlafanzüge, wie auf dem Foto aus dem letzten Jahr zu sehen ist. Bild: Sammlung Niedermair

War es im Nachhinein die richtige Entscheidung auszuwandern?

Niedermair: Ja, es war die richtige Entscheidung. Meine drei Kinder sind hier aufgewachsen und ich bin verwurzelt. Ob man im Moment besonders glücklich mit der jetzigen Lage ist, ist eine andere Frage.

Fühlt man sich als Auswanderer immer noch mit Deutschland und Krumbach verbunden?

Niedermair: Ja klar, meine Familie und viele meiner Freunde leben in Krumbach und in Deutschland insgesamt. Außerdem ist es heutzutage leichter als früher, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Man ist nicht ein-fach „weg“, sondern kann sich über Social Media, Zoom oder auch Mails austauschen. Im Normalfall komme ich auch mindestens einmal im Jahr nach Deutschland, nur dieses Jahr nicht wegen Corona.

Fühlen Sie sich „amerikanisch“ oder „deutsch“ oder dazwischen?

Niedermair: Es ist ein Zwischending. Ich habe beide Staatsbürgerschaften. Tendenziell fühlt man sich noch deutsch, aber es ist schwer zu beschreiben. In den USA fühle ich mich mehr deutsch, in Deutschland mehr amerikanisch. Mir fällt dann hier sofort alles auf, was anders ist und das auch umgekehrt.

Das typische selbst gebackenes Gingerbread. Bild: Sammlung Niedermair

Was sind die offensichtlichsten Unterschiede der beiden Länder?

Niedermair: Im Bezug auf Kalifornien kann man tendenziell sagen, dass die Leute hier offener, freundlicher und auch abenteuerlustiger sind. Deutschland ist da im Vergleich einfach mehr eine Sicherheitskultur. Im Gegensatz dazu ist das Sozialnetz hier in den USA einfach nicht so vorhanden wie in Deutschland. Zum Beispiel gibt es hier Obdachlosencamps am Straßenrand und das in einer eher ländlicheren Gegend. Diese Armut gibt’s in Deutschland einfach nicht.

Also vergleichen Sie oft Deutschland mit den USA?

Niedermair: Ach ja, ständig. Oftmals denkt man dann so was wie „Ach, das gibt’s in Deutschland nicht, diesen Schwachsinn“, auch in Bezug auf Trump.

Wie sieht es denn mit der aktuellen amerikanischen Politik aus? Sind Sie zufrieden mit dem Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl?

Niedermair: Jein, ich bin zufrieden darüber, dass Trump nicht mehr gewählt worden ist, aber ich bin unzufrieden, dass trotzdem noch 70 Millionen Amerikaner ihn gewählt haben. Das kann ich nicht begreifen. Und diese Leute ändern ihre politische Ausrichtung ja nicht, weil Biden jetzt da ist. Das ist schon ein bisschen beängstigend.

Falsche Vorstellungen über das US-Gesundheitssystem

Wie sieht es mit den Gesundheitssystemen bei Ihnen in Kalifornien aus? Macht man sich hier mehr Sorgen wegen der Corona-Pandemie als in Deutschland?

Niedermair: Da hat man oftmals falsche Vorstellungen von Amerika in Deutschland. Die meisten Leute haben ja keine Krankenversicherung. Der Anteil aus eigener Tasche ist jedoch deutlich höher. Aber ich fühle mich gut versorgt. Natürlich ist auch hier die Angst da, dass die Intensivstationen überlastet werden. In Kalifornien hängt ein Lockdown von den freien Betten in der Intensivstation ab. Außerdem hat man in Kalifornien sogar bereits vor Deutschland auf die Pandemie regiert. Aber in Amerika ist alles viel regionaler: Bei uns bestimmt der Gouverneur die Maßnahmen und Kalifornien war ursprünglich sehr gut aufgestellt. Nur dann kam der Sommer, wo man nachlässiger wurde, wie ja auch in Deutschland. Wegen Protesten wurde die Wirtschaft wieder aufgemacht und dann gingen auch die Neuinfektionszahlen wieder nach oben.





Ist diese Weihnachtszeit anders als sonst?

Niedermair: Jein. Zum Beispiel wollten wir demnächst einen Christbaum kaufen und wir hoffen, dass das noch klappt und die Baumschulen bis dahin nicht geschlossen werden. Amis stellen ihre Christbäume nämlich schon früher auf. Der Baum steht üblicherweise von Anfang Dezember bis zum Zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir stellen ihn immer so ein bis zwei Wochen vor Weihnachten auf, aber bauen ihn erst um Heilige Drei Könige wieder ab.

"Wir persönlich haben wenig Deko"

Wie würden Sie denn ein typisches amerikanisches Weihnachten beschreiben? Gibt es zum Beispiel so viel „Deko“, wie man es aus den Spielfilmen kennt?

Niedermair: Wir persönlich haben wenig Deko, aber wir leben auch in der Pampa, da sieht das sowieso fast keiner. Aber in den Städten gibt es auch ein paar total abgefahren geschmückte Häuser, die wir früher mit den Kindern angeschaut haben. Manche stark geschmückten Häuser erinnern mit den Lichtern und der Musik fast an Las Vegas. Ansonsten ist der Rummel aber der Gleiche. In Deutschland ist es ein bisschen weniger grell und besinnlicher, aber im Endeffekt ähnlich und der Kommerz nimmt immer mehr zu.

Wer hat bei Ihnen immer die Geschenke gebracht?

Niedermair: Der Santa Claus. Wir haben es früher mal versucht, ein paar kleinere Geschenke vom Christkind dazuzulegen, aber das Konzept des Christkinds ist doch schwieriger zu vermitteln als der Santa Claus. Dieser isst auch jedes Jahr die Cookies und trinkt Milch. Für die Rentiere gibt es Karotten. Wir hängen auch die „Stockings“ (Strümpfe) bei der Schwiegermutter nebenan auf dem Grundstück auf. In der Früh geht man dann zuerst zu den Stümpfen und danach gibt es die Geschenke.

So sieht die Weihnachtsdekoration der Niedermairs dieses Jahr aus. Bild: Sammlung Niedermair

Was ist Ihre liebste Weihnachtsanekdote?

Niedermair: Einmal an Weihnachten, als unsere Kinder noch klein waren, bin ich auf das Dach gestiegen. Unser Dach ist mehr oder weniger ein Flachdach. Da habe ich dann Lärm gemacht und meine Kinder dachten, es sei der Santa Claus und vielleicht glauben sie es insgeheim noch heute. Auch haben wir (normalerweise) jedes Jahr eine Nikolausparty. Zunächst hatten wir diese Tradition noch vor den Kindern begonnen, zusammen mit anderen deutschen Freunden. Im Lauf der Zeit ist die Party immer größer geworden und inzwischen unsere größte Party des Jahres. Da kommt dann auch immer der Nikolaus (das hab ich früher schon in Krumbach mit den Pfadfindern gemacht) mit Knecht Ruprecht und bringt Säckchen für die Kids. Er hat das Goldene Buch mit den guten und schlechten Eigenschaften dabei, wobei wir uns bei denen in den letzten Jahren hauptsächlich auf die Erwachsenen konzentriert haben. Es ist immer sehr lustig. Leider fällt das dieses Jahr coronabedingt aus. Eine deutsche Tradition in Kalifornien.

Sind Sie selbst schon in Weihnachtsstimmung?

Niedermair: Ja, aber jetzt ist ja erst mal Advent. Und es war jetzt ja auch erst Thanksgiving – einer meiner Lieblingsfeiertage. Da geht es nur um Zusammenkommen, Essen und Trinken, also ohne Kommerz und Geschenke. Ich bin zwar kein riesiger Truthahnfan, aber einmal im Jahr passt das gut. Wir haben auch schon versucht, in das Essen etwas Deutsches reinzubringen, und es gab dann Blaukraut und Kartoffelknödel dazu.

Brät hat er selbst gemacht

Fehlt Ihnen typisch deutsches Essen?

Niedermair: Nein, wenn es mir fehlt, koche ich es einfach. Letzte Woche zum Beispiel gab es Brätknödelsuppe und da man Brät nicht kaufen kann, habe ich das auch selbst gemacht. Ansonsten gibts auch ein großes Paket von Schmidt-Lebkuchen. Aber sonst kriegt man hier alles, auch sehr gutes Brot – manchmal sogar besser als in Deutschland.

Denken Sie dann inzwischen auch auf Englisch?

Niedermair: Ja schon, es ist eine Mischung. Dadurch, dass ich ja Übersetzer bin, verbringe ich meinen ganzen Arbeitstag mit Deutsch. Manchmal bei leichteren Jobs kann man sich auch mit Deutsch berieseln lassen und deutsches Radio hören, das ist gut für mein Deutsch. Besonders wenn man nicht nach Deutschland kommen kann, wie ja auch in diesem Jahr, da muss man aufpassen, dass die Sprache nicht einrostet. Ich schaue auch fast jeden Tag Tagesschau oder auch deutsche Filme über Streaming-Service. Das hat sich schon geändert im Vergleich zu früher. Damals haben wir den Kindern deutsche DVDs aus Deutschland mitgebracht, wie die von der Augsburger Puppenkiste.

Was Niedermair an seiner Heimat Krumbach schätzt

Wie ist eine Rückkehr nach Krumbach für Sie? Gibt es Kindheitsgefühle?

Niedermair: Es ist schon mit einer gewissen Nostalgie verbunden. Es ist immer schön, seine Familie und seine Freunde zu sehen. In Krumbach kann man ja normalerweise auch nett am Abend weggehen, und da habe ich immer viel Spaß. Wenn wir nach Krumbach kommen, verbinden wir das meist mit einer andern europäischen Reise, wie zu den Verwandten meiner Frau nach Frankreich. Krumbach ist eine schöne Stadt und wir haben dort immer eine schöne Zeit.

Lesen Sie auch:

Themen folgen