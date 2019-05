So feiern Ursbergs Schüler Theo Waigel

Plus In einer außergewöhnlichen Feierstunde gratulierten die Schüler dem Politiker zum 80. Geburtstag.

Ein „Vergelt’s Gott“ wird in Mittelschwaben gerne als „Ursberger Währung“ bezeichnet. Ein ganz besonderes Vergelt’s Gott sprachen Dutzende Schülerinnen und Schüler dem inzwischen 80-jährigen Theo Waigel aus. Dem Ursberger Ehrenbürger wurde am Montag eine außergewöhnliche Feierstunde gewidmet – ein Programm aus Musik und Tanz, Vorträgen und Akrobatik. Die Hauptakteure waren die Schüler von Ursberg.

Aus verschiedenen Altersklassen brachten sich Kinder und Jugendliche mit vielen Programmpunkten ein. Die Schüler der Grundschule Ursberg wurden vielleicht erst geboren, als Waigel 2009 zum Ehrenvorsitzenden der CSU gewählt wurde. Doch rezitierten sie für ihn voller Courage ein Geburtstagsgedicht. Die Schüler des Ringeisen-Gymnasiums kamen womöglich zur Welt, als Waigel 2003 zum Ehrensenator der Hochschule Neu-Ulm ernannt wurde. Doch nahmen sie mit akrobatischer Jonglage oder der musikalischen Umrahmung durch das Mittelstufenorchester seine Aufmerksamkeit in Beschlag.

47 Bilder So feierten Ursbergs Schüler Theo Waigel Bild: Christian Gall

Theo Waigel: Ein Förderer der Ursberger Schulen

Der Altersunterschied zwischen den Schülern und Theo Waigel mag groß sein. Doch wäre das Leben der Jugendlichen wohl anders, hätte sich Waigel nicht so stark für seinen Geburtsort eingesetzt. Generaloberin Katharina Wildenauer sagte es deutlich: „Theo Waigel ist ein wichtiger Verbündeter für die Schulen.“ Durch seinen Einsatz, insbesondere auch sein Engagement bei der Gründung des Fördervereins für die Schule, habe er Großes für die Region geleistet.

Ein enges Verhältnis hat der Politiker auch zum Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) und der St. Josefskongregation. Der Geistliche Direktor des DRW, Walter Merkt, hat die Archive der Einrichtung durchstöbert und die Akte über Waigel gefunden. Insbesondere ein Schriftstück sei sehr aussagekräftig: ein Brief des Politikers aus dem Jahr 1974 an die damalige Generaloberin Eduardine Rost. Folgende Worte richtete er an die Schwestern: „Gottes Hand soll über Ihnen sein und ich werde Ihnen, wo immer ich helfen kann, zur Verfügung stehen.“ Wie Merkt sagt, habe er das immer getan – auf unterschiedlichsten Wegen.

„Treuer Freund von Menschen mit Behinderung“

Die Förderschüler trugen daher ihren Teil zur Feierstunde bei – und das sehr facettenreich. So sangen die Schüler des Privaten Förderzentrums – Förderschwerpunkt geistige Entwicklung – nicht nur Lieder für den Ehrengast, einige Jugendliche spielten Lieder auf Veeh-Harfen – einem speziellen Zupfinstrument mit eingebauter Notenschrift. Die Schüler der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung sorgten nicht nur für einen Imbiss für die zahlreichen Besucher – sie schmiedeten für Waigel ein Kreuz aus Stahl, das in Zukunft sein Zuhause zieren wird. Buchstäblich gekrönt wurde der Ehrengast mit einem Tanz namens „Olympia“ von Schülerinnen des Ringeisen-Gymnasiums – nach dem Tanz setzten sie dem Politiker einen Siegeskranz auf den Kopf.

Theo Waigel spendet für Ursbergs Schulen

Die Vielfalt der Feierstunde war immens – noch weitere Musikstücke und Darbietungen brachten die Schüler auf die Bühne. Ursbergs Bürgermeister Peter Walburger fasste die Leistung der Kinder und Jugendlichen in einem Satz zusammen: „Ich bin voller Stolz und Freude, wenn ich unsere Schulen und ihre Schülerinnen und Schüler sehe.“ Zu seinem 80. Geburtstag hatte sich Theo Waigel von den Ursbergern kein Geschenk gewünscht – er wollte stattdessen Spenden, die den Schulen zugutekommen. 8590 Euro kamen laut Bürgermeister Walburger zusammen. Waigel kündigte in seiner Rede an, den Betrag auf 10.000 Euro aufzurunden, bevor das Geld an die Schulen geht. Eine Geste, die das Publikum mit größter Freude aufnahm.

Die CSU-Vorsitzenden seit 1945 1 / 8 Zurück Vorwärts Josef Müller (Dezember 1945 bis 1949), Oberfranke aus dem Kreis Kronach: Der legendäre „Ochsensepp“ hob die Partei mit aus der Taufe. Müller setzte die konfessionelle Öffnung der CSU durch.

Hans Ehard (1949 bis 1955), Oberfranke aus Bamberg: In seine Amtszeit fiel die größte Niederlage der CSU: Bei der Landtagswahl 1950 lag die SPD mit 28 Prozent leicht vor der CSU.

Hanns Seidel (1955 bis 1961), Unterfranke aus Aschaffenburg: Er sorgte in der CSU für ein Ende der jahrelangen Flügelkämpfe.

Franz Josef Strauß (1961 bis 1988), Oberbayer aus München: Er prägte die Partei von 1961 bis zu seinem Tod 1988 länger als jeder andere Vorsitzende. 1979 wurde er mit 99,0 Prozent im Amt bestätigt.

Theo Waigel (1988 bis 1999), Schwabe aus dem Kreis Günzburg: Nach dem Tod von Strauß setzte er auf einen Kurs zwischen „Tradition und Fortschritt“.

Edmund Stoiber (1999 bis 2007), Oberbayer aus Wolfratshausen: „Laptop und Lederhose“ war das Sinnbild der Ära Stoiber. Er verordnete Bayern einen strikten Sparkurs.

Erwin Huber (2007 bis 2008), Niederbayer aus dem Kreis Dingolfing: Nach dem nicht ganz freiwilligen Rückzug von Stoiber wurde er an die Spitze der CSU gewählt. Ein Jahr später verlor die CSU die absolute Mehrheit im Landtag, und Huber wurde von Horst Seehofer abgelöst.

Horst Seehofer (2008 bis 2019), Oberbayer aus Ingolstadt: Machte von 1980 bis 2008 auf Bundesebene Politik. War unter anderem Gesundheitsminister und galt lange als das soziale Gewissen der CSU und Anwalt der kleinen Leute. Nach jahrelangem Machtkampf folgt auf ihn sein Erzrivale Markus Söder.

Waigel sagte zum Ende der Veranstaltung, dass er Zeit brauchen werde, die Feierstunde zu verarbeiten: „Ich bin bewegt und aufgewühlt. Dafür gilt euch allen mein Dank.“ Ursberg habe ihn seit Beginn seines Lebens geprägt. Mit seinem Vater, einem Maurerpolier, sei der gebürtige Oberrohrer oft auf Baustellen gewesen – so habe er einen Einblick in das Leben in Ursberg bekommen. In seiner Rede ließ Theo Waigel auch seine Schulzeit Revue passieren – mit Erinnerungen an nette und weniger nette Lehrerinnen. Doch sein Rückblick ließ ihn ein klares Urteil über die Gegenwart treffen: „Wir leben in einer besonderen Zeit. Das Programm, das hier gezeigt wurde, liegt haushoch über dem, was vor 50 oder 60 Jahren möglich gewesen wäre.“ Dafür drücke er den Schülern, Lehrern und dem restlichen Publikum seinen tiefen Dank aus – so, wie es ein echter Ursberger in seiner Währung macht: Mit einem „Vergelt’s Gott.“

