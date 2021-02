vor 50 Min.

So feiert das Ursberger DRW den Fasching in Corona-Zeiten

Sie sorgen für ein wenig Faschingsfreude in der Pandemie: Bunte Maskerer grüßen die Bewohner vor Wohneinrichtungen des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg. Im Hintergrund der „Faschingsbaum“.

Vom Krapfen bis zur Polonaise im Garten: Das Dominikus-Ringeisen-Werk will mit viel Kreativität auch unter Pandemiebedingungen eine schöne fünfte Jahreszeit verbringen.

Auch wenn viele Umzüge, Faschingsbälle, Prunksitzungen und Partys in diesem Jahr ausfallen: Fasching ist nicht abgesagt – auch nicht im Dominikus-Ringeisen-Werk. „Auch wenn wir dieses Jahr nicht wie gewohnt feiern können, kein traditioneller Faschingsball in unseren Wohnbereichen stattfindet und keine Faschingsband für uns Musik macht, lassen wir Fasching nicht ausfallen“, sagt Kathrin Fink von den Wohneinrichtungen St. Anna, St. Elisabeth und St. Maria in Ursberg. Stattdessen seien heuer kreative Ideen gefragt, so die Mitarbeiterin des DRW. „Neue Möglichkeiten tun sich auf. Neue Traditionen entstehen“, sagt Fink.

So wurde beispielsweise im Garten vor den Fenstern und Balkonen der Häuser kurzerhand aus dem Christbaum ein Faschingsbaum gemacht. Ein paar lustige, lebensgroß gebastelte Maskerer tummeln sich ebenfalls seit Tagen auf der Terrasse, berichtet Fink. Und am Rosenmontag steige eine Faschingsparty vor den Balkonen. Faschingsbanner vor den Häusern laden dazu ein.

Auch in Ziemetshausen wird der Fasching trotz Corona gefeiert

Im Ziemetshausener Haus Anna ist Fasching normalerweise immer ein Party-Treffpunkt. „Üblicherweise laden wir uns Freunde und Bekannte ein, um mit ihnen zu feiern“, erzählen die Gruppenleiter-innen Margit Beyer und Simon Konhäuser. „Die Bewohnerinnen und Bewohner, die in der Abteilung Turnen des Sportvereins aktiv sind, feiern üblicherweise auch da Fasching. Heuer feiern wir unter uns und haben bereits Faschingsdekoration gebastelt und aufgehängt.“ Auf lieb gewonnene Traditionen wird im Haus Anna trotz Ausnahmesituation allerdings nicht verzichtet. „Das Schaumküsse-Wettessen muss einfach sein, und natürlich gibt es Krapfen zum Kaffee, und zum Abendessen möchten alle wieder die obligatorischen Wienerle mit Semmel. Dazwischen gibt es fetzige Musik, zu der auch getanzt werden kann. Wenn es das Wetter zulässt, wird die Polonaise auf den Garten ausgeweitet.“ Aber nicht überall im Dominikus-Ringeisen-Werk ist man so faschingsverrückt wie in Ursberg und in Ziemetshausen.

Im Haus Anselm in Krumbach macht die Pandemie während der tollen Tage keinen Unterschied, wie die Leiterin der Wohneinrichtung für Menschen mit erworbener Hirnschädigung, Franziska Laure-Miller, sagt: „Unser Haus Anselm ist mit und ohne Corona kein Haus des Faschings“, erzählt sie. „Mehr als Krapfen essen wird da nicht toleriert“, meint sie mit einem Augenzwinkern. „Und das geht auch in der Pandemie.“

