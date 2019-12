vor 23 Min.

So kaufen sie sicher im Internet ein

Polizei gibt Tipps für Weihnachtseinkäufe im Netz

Viele Bürger kaufen ihre Weihnachtsgeschenke im Internet. Für Kriminelle ist das Online-Shopping ein lukratives Geschäftsfeld, wie die Polizei in einer Pressemitteilung warnt. Mittels gefälschter Verkaufsplattformen, sogenannter Fake-Shops, betrügen sie Käufer um Waren und Geld. Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden 2018 bundesweit knapp 155000 Fälle von Betrug übers Internet festgestellt. Davon entfallen 35,3 Prozent auf den Warenbetrug, bei dem bestellte Ware entweder in minderwertiger Ausführung oder gar nicht geliefert wurde. Um Verbraucher zu schützen, gibt die Polizei Tipps für sicheres Online-Shopping. So „sollte bei der digitalen Schnäppchenjagd nicht nur der Preis entscheidend sein, sondern vor allem die Sicherheit“, sagt Harald Schmidt, Leiter der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. „Wir raten allen Online-Käufern zur Vorsicht. Fake-Shops sind nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Die Betrüger kreieren auch seriös wirkende Verkaufsplattformen, die nur an besonders niedrigen Preisen erkennbar sind. Deswegen raten wir dazu, auf Preise, Bezahlwege oder das Widerrufsrecht zu achten.“

Darauf sollten Sie bei Ihrem Weihnachtseinkauf im Internet achten:

Verzichten Sie auf Spontankäufe. Vergleichen Sie Preise, vor allem auch bei Anbietern vor Ort.

Vorsicht bei extrem niedrigen Preisen. Das könnte ein Hinweis auf einen Fake-Shop sein.

Achten Sie auf sichere Zahlungswege auf der Online-Plattform. Bevorzugen Sie den Kauf auf Rechnung.

Achten Sie grundsätzlich auf eine sichere Internetverbindung (https), wenn Sie persönliche Daten an den Online-Shop übermitteln.

Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie vermuten, dass Sie Opfer eines Betrugs geworden sind. (pm)

Weitere Informationen finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/cybercrime/

