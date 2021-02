17:00 Uhr

So laufen die Vorbereitungen im neuen Kinderhaus in Thannhausen

Plus Am Montag werden die ersten Kinder das Kinderhaus Löwenzahn in Thannhausen mit Leben füllen. Ganz frisch ist die Zusage zur Eröffnung der dritten Thannhauser Kindertagesstätte. Wie die Fachkräfte alles vorbereiteten.

Von Annegret Döring

Das Wichtigste, das eine Kindertagesstätte braucht, fehlt noch in den nagelneu umgebauten Räumen des BRK-Kinderhauses Löwenzahn in Thannhausen – die Kinder. Doch die ersten kommen am nächsten Montag, 22. Februar, ab acht Uhr in die Einrichtung, die einst einmal ein Schullandheim der Stadt Augsburg war. Und Kita-Leiterin Petra Fälschle freut sich richtig auf sie. Seit 11. Januar ist sie mit vier Fachkräften in der Einrichtung präsent, bereitet alles vor, damit die Kinder in der nun dritten Kindertagesstätte der Stadt Thannhausen eine schöne Zeit verbringen können.

Erst am vergangenen Freitag hat sie die mündliche Zusage vom Landratsamt Günzburg bekommen, dass ab dem kommenden Montag mit der Kinderbetreuung begonnen werden kann. Zunächst kann nur das Erdgeschoss genutzt werden. Der Grund: Ums Haus herum steht noch das Baugerüst, weswegen die an sich fertige Fluchttreppe vom 1. Stock aus noch nicht installiert werden konnte. Aus brandschutzrechtlichen Gründen dürfen daher die oberen Räume noch nicht benutzt werden.

Neue Kita in Thannhausen: Innen ist schon alles fertig

Mit acht bis zehn Kindern kann gestartet werden. Zwei bis drei davon werden Krippenkinder unter drei Jahren sein, berichtet Fälschle im Gespräch mit unserer Zeitung. Deren Eltern warten schon sehnsüchtig auf den Betriebsbeginn des Kinderhauses Löwenzahn. Allerdings ist ja wegen der Corona-Pandemie immer noch nur Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, daher starrtet man mit einer reduzierten Zahl an Kindern.

Bis zu 15 Kindern bietet ein Schlafraum Platz. Es gibt Schaumstoffbetten, ausziehbare Schubladenbetten und Schlafkörbchen, zeigt Kita-Leiterin Petra Fälschle. Bild: Annegret Döring

Drinnen ist alles vorbereitet. Das Porzellangeschirr ist in den Küchenschränken einsortiert, die Rutscherfahrzeuge parken startbereit, Puppen liegen auf der Wickelkommode der Puppenecke bereit. Kleine Bettchen oder Schlafkörbchen warten auf müde Kinder und im Bewegungsraum im Keller steht die Sprossen- und eine Kletterwand, die ausprobiert werden wollen. Ein kleines Garderobenfach beherbergt schon Hausschuhe, denn die hat ein Kind nach der Besichtigung des Kinderhauses Löwenzahn gleich voller Vorfreude dort gelassen.

Die Puppen liegen schon bereit, dass sie von kleinen Puppenmamas gewickelt werden können. Bild: Annegret Döring

Ein Begrüßungsheft haben die vier Erzieherinnen und eine Kinderpflegerin bereits im Team vorbereitet, nach und nach die Ausstattung bestellt, ein Aufnahmeformular wurde gestaltet und mit der Erarbeitung der Kindergartenkonzeption wurde angefangen. Für Letztere bleibt ein Jahr Zeit, bis sie stehen soll, denn sie muss aus dem Team heraus erwachsen, erklärt Petra Fälschle. Das Schutzkonzept mit einem genauen Hygieneplan ist jedoch fertig. Fälschle hat ihr Büro gleich neben dem Eingang. Durch große Fenster sieht sie hinaus auf den Eingangsbereich vor der Kindertagesstätte. Die Fenstergriffe müssen aber noch montiert werden. Seit vergangener Woche hat das Büro einen Festnetzanschluss bekommen und ganz frisch kam nun ein Internetzugang dazu. „Jeden Tag geschieht etwas Neues“, sagt Fälschle, „ und die nächsten Schritte schaffen wir jetzt auch noch alle“.

Neues Kinderhaus in Thannhausen eröffnet am Montag

So müssen noch Schilder angebracht werden für das Hygienekonzept, für Gruppenräume und WC-Türen. Hinter dem Schreibtisch der 54-Jährigen liegen noch ein paar Fensterscheiben, die noch eingebaut werden müssen. Bis Montag wird das geschafft sein. Was noch fehlt, sind Farben, Bilder, gebastelte Gegenstände, wie man sie aus anderen Kindergärten kennt. In einem neuen Haus müsse das aber wachsen und von den Kindern kommen, sodass die Kinder das Haus quasi auf diese Weise auch zu „ihrem“ Haus machen. Es wäre falsch, bereits vieles von Erwachsenen vorzugeben, erklärt die Erzieherin. Möbel sind teilweise farbig, wie die kleinen Sofas in den Gruppenräumen Spielteppiche oder die kleinen grünen Waschbecken in den Sanitärräumen. Ein paar Blumen aus Fingerfarbe zieren bereits die Fensterscheiben im Eingangsbereich. Sie wurden von den pädagogischen Fachkräften gestaltet und verkünden ein wenig den Frühling. Denn bis echte Blumen im Außenbereich des Kinderhauses wachsen, wird es noch einige Zeit dauern. Die Gartenanlage ist noch gar nicht in Bearbeitung. Petra Fläschle hofft, dass das im Herbst zum neuen Kindergartenjahr anders ist, denn der Schwerpunkt der Kita liegt auf dem Bereich „Natur und Umwelt“. Bis dahin will sie mit den Kindern Kräuter in Töpfen auf der Terrasse ziehen. „Der Außenbereich ist noch die größere Baustelle“, sagt auch Thannhausens Bürgermeister Alois Held. Ansonsten sei man mit den Bauarbeiten durchaus noch im Plan. „Wir freuen uns nun, den Betreuungsbedarf dann endlich decken zu können“, so Held, denn der Planungsprozess habe sich ja nun lange hingezogen. Zur Eröffnung am Montag wir er auch vorbeischauen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen