vor 32 Min.

So lebt der Fasching in Balzhausen weiter

Plus Wie Stefanie Schütz und Christian Schneider der Corona-Krise zum Trotz „Faschingsfeeling“ entlang der gewohnten Umzugsroute entfachen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Was macht man in einer Faschingshochburg wie Balzhausen, wenn der Fasching ausfallen muss wie in diesem Jahr? Der KC Ballustika Balzhausen hat jetzt eine Aktion auf den Weg gebracht, die den Fasching auf eine originelle Weise weiterleben lässt. Eine Fahrt durch Balzhausen wird so zu einem besonderen Faschingserlebnis. Von einem gigantischen ersten Feedback auf ihre Plakataktion sprechen Faschingspräsidentin Stefanie Schütz vom Karnevalsclub „Ballustika“ und ihr Vorgänger im Amt, Christian Schneider.

Am Samstag habe es permanent Stau auf den Gehwegen entlang der Hauptstraße gegeben, wo schaulustige Eltern mit ihren maskierten Kindern unterwegs waren. Jugendliche hätten mit Rädern die Strecke abgefahren und sich mit Smartphones über das verständigt, was sie gerade entdeckt hätten. Sogar ein Auto aus dem Unterallgäu habe er gesehen, berichtet Christian Schneider, das im Schritttempo die Hauptstraße entlangfuhr, wobei Gardemädchen vom Rücksitz aus Bonbons, Konfetti und Luftballons geworfen hätten. Dass es 2021 den traditionellen Faschingsumzug nicht werde geben können, darüber sei man sich im Vorstand der „Ballustika“ schon im Juni des Vorjahrs im Klaren gewesen, erklärt Stefanie Schütz.

Faschingsplakate sollen ein wenig Ersatz bieten für den abgesagten Umzug: Christian Schneider (links) und Faschingspräsidentin Stefanie Schütz. Bild: Heinrich Lindenmayr

Christian Schneider habe schließlich die zündende Idee gehabt, wie man die Leute auf die Umzugsstrecke locken und wenigstens einen kleinen Teil der Faschingsstimmung ins Dorf bringen könne, die normal der Umzug entfacht.

Großformatige Plakate entlang der Hauptstraße zeigen seit Samstag, was es so oder so ähnlich beim Faschingsumzug 2021 zu sehen gegeben hätte, sofern er hätte stattfinden können.

Zu sehen sind beispielsweise einzelne Wagen, Fußgruppen, der Hofstaat der „Ballustika“ oder auch Fan-Gruppen. Von zwölf Plakaten sei er ausgegangen, meint Christian Schneider. Es seien aber 23 geworden, weil er von jeder Firma im Ort, bei der er um finanzielle Unterstützung angefragt habe, spontan eine Zusage bekam.

Tüten wurden an alle Haushalte verteilt

Flankiert wird die Plakat-Aktion durch Faschingstüten, die an alle Haushalte im Dorf verteilt wurden. In jeder Tüte befinden sich ein Faschingsgedicht, Süßigkeiten, Konfetti und Luftballons. Normalerweise wäre der Inhalt dieser Tüten von den Wagen in die Menge der Zuschauer geworfen worden, sagt Stefanie Schütz. Auch diese Tradition sollte erhalten bleiben, auch für sie musste eine Ersatzlösung gefunden werden. Sie verstehe die Aktion nicht nur als Faschingsaufmunterung, sondern auch als ein Dankeschön.

Das Miteinander der Vereine im Dorf sei beispielhaft, ohne die rund 180 bis 200 freiwilligen Helfer aus den anderen Vereinen wäre der jährliche Umzug der „Ballustika“ nicht durchführbar. Eine dritte Idee soll gleichfalls Faschingsfreude ins Dorf bringen. Aufnahmen tanzender Faschingskinder unter der Regie von Elke Schneider und Bettina Müller werden via Internet gezeigt. An den Ortseingängen von Balzhausen weisen Plakate die Verkehrsteilnehmer auf die Plakat-Aktion hin.

Der Sender a.tv wird in „Hallo Günzburg“ am Mittwoch, um 18 Uhr berichten. Stefanie Schütz und Christian Schneider rechnen dann mit einer zweiten, einer überörtlichen Welle der Resonanz auf den besonderen Fasching 2021 der „Ballustika“.

Lesen Sie auch:

Themen folgen