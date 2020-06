13:36 Uhr

So lief der Start: Krumbacher Freibad trotzt der Krise

Plus Die Badegäste freuen sich sehr, dass das Bad wieder geöffnet hat. Es gibt sogar Gäste aus München. Wie die Corona-Regeln eingehalten werden.

Von Elisabeth Schmid

Purer Spaß und Freude im Krumbacher Freibad – und das gewissermaßen der Corona-Krise zum Trotz: Nicht nur die Kinder haben Spaß, auch die Erwachsenen erfreuen sich am kühlen Nass. Markus Sauer freut sich über den ersten schönen Tag im Freibad. „Bis 1400 Gäste dürfen das Bad besuchen. Die Besucher dürfen auch den ganzen Tag bleiben, eine zeitliche Begrenzung gibt es bei uns nicht“, erklärt Schwimmmeister Markus Sauer. Eingang und Ausgang sind separat.

Wenn es voller wird, befindet sich am Ausgang ein Mitarbeiter des Freibades und zählt die Gäste, die das Bad verlassen. So kann gewährleistet werden, dass die Zahl der 1400 Badegäste auch eingehalten wird. Die Maske ist im Eingangsbereich Pflicht. Für die Inhaber von Saisonkarten und von Einzelkarten gibt es jeweils separate Zugänge. Im Gebäude ist Maskenzwang, im Außenbereich, auch auf der Terrasse, kann die Maske abgenommen werden. Pflicht ist überall die Einhaltung der Abstandsregeln.

Verkauf mit Mund- und Nasenschutz: Christopher Hiller (links) und Jakob Kawan in der Gaststätte des Krumbacher Freibades. Bild: Elisabeth Schmid

Pächter legt Wert auf Einhaltung der Regeln

Der Pächter Ludwig Knoll legt Wert auf die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen. „Wir sind schon in der Corona-Krise so weit gekommen, da wollen wir nicht durch leichtsinniges Verhalten alles zunichtemachen“, erklärt der Kioskpächter.

Schwimmmeister Markus Sauer vor dem Nichtschwimmerbecken des Krumbacher Freibades. Bild: Elisabeth Schmid

Kinder unter 14 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen. „So kann die Sicherheit im Freibad von den Erwachsenen besser im Auge behalten werden“, meint Sauer. Warmes Duschen und das Benutzen der Umkleidekabinen ist nicht gestattet. Natürlich darf man die Duschen bei den Becken aber benutzen. Umziehen ist nur in den Kabinen auf der Liegewiese möglich. Fußball und Volleyballspielen sind ebenfalls nicht erlaubt. Das Schwimmen im Becken ist aber wie zu früheren Zeiten ohne Einschränkung möglich. Dem Spaß und der Freude im kühlen Nass sind, wenn alle Maßnahmen beachtet werden, keine Grenzen gesetzt.

Sogar Gäste aus München

Markus Sauer hofft auf eine gute Saison. Die Badegäste Erwin und Hertha Hepar lassen es sich im Freibad gut gehen. „Wir sind mit unseren Enkelkindern hier, die sind total froh, dass sie zum Schwimmen dürfen. Und wir genießen die Sonne und schauen den Badenden zu“, sagt das Ehepaar gut gelaunt. Auch die beiden Buben Veit und Finn aus München, die ihren Urlaub auf einem Bauernhof bei Roggenburg verbringen, sind ganz begeistert vom Krumbacher Schwimmbad. Sie würden am liebsten „von München nach Krumbach ziehen.“ Die Rutsche und die Wasserduschen im Nichtschwimmerbecken finden die beiden ganz spannend. Die meisten Badegäste genießen die Zeit.

Diese Freibäder haben im Landkreis (nicht) geöffnet 1 / 5 Zurück Vorwärts Günzburg Öffnung ab 8. Juni von 9 bis 20 Uhr. 1000 Besucher können sich gleichzeitig im Bad aufhalten. Im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sind höchstens jeweils 100 Gäste zugelassen. Drei Außenumkleiden sind geöffnet. Es gibt keine Saisonkarten und kein Online-Ticketing.

Ichenhausen Öffnung ab 8. Juni von 10 bis 20 Uhr. Die Besucherzahlen werden begrenzt und situativ angepasst an den öffentlichen Bereich des Flussfreibads und das Freibad. Saisonkarten werden zu regulären Preisen angeboten. Ein Online-Ticketing ist nicht möglich.

Krumbach Öffnung ab 8. Juni. Der Kartenvorverkauf für Saisonkarten läuft bereits. Ein Online-Ticketing gibt es nicht. Die maximale gleichzeitige Besucherzahl ist nach Fläche (31 000 Quadratmeter) auf etwa 1500 Gäste begrenzt. Öffnungszeiten und Preise bleiben wie im Vorjahr. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Es gibt eigenes Reinigungspersonal.

Leipheim Das kreiseigene Gartenhallenbad mit Freibecken und Liegewiese bleibt vorerst geschlossen.

Thannhausen Es werden derzeit Vorbereitungen getroffen, damit das Bad baldmöglichst öffnen kann. (bwz)

Die Ruhe, das schöne Wetter und das hellblaue, klare Wasser, das in der Sonne so schön glitzert, bedeutet Erholung pur. Viele freuen sich, dass sie so ruhig und gemütlich im Wasser ihre Bahnen genießen können. Alles ist im Krumbacher Freibad einfach nur schön. Die Dauerbadegäste, die schon seit vielen Jahren kommen, treffen ihre Freunde auf der Terrasse und chillen. Die gute Stimmung im Krumbacher Freibad – sie trotzt auf eine eindrucksvolle Weise der Corona-Krise.

Lesen Sie dazu auch:

Corona: Diese Regeln gelten im Krumbacher Freibad

Themen folgen