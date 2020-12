17:00 Uhr

So lief der Start im Krumbacher Corona-Impfzentrum

Plus Nach dem Impfbeginn vor einigen Tagen im Kreisaltenheim Burgau können sich jetzt auch Bürger in den Zentren in Günzburg und Krumbach impfen lassen. Welche Herausforderungen aktuell zu meistern sind.

Von Peter Bauer

Ein kurzer Pieks, dann lächelt sie. „War gar nicht schlimm“, sagt Adelheid Wojcik. 92 Jahre ist sie alt – und die Thannhauserin erlebte am Mittwochvormittag eine besondere Premiere. Sie ist die erste Bürgerin, die direkt im Corona-Impfzentrum im Krumbacher Haus St. Michael geimpft wurde. Der Start lief reibungslos, deutlich wurde aber auch, dass diese Impfung nicht mit einer "klassischen" bekannten Impfung vergleichbar ist. Doch mit Blick auf das jetzt Anstehende war am Mittwoch im Impfzentrum große Zuversicht spürbar.

Hermann Keller, der im Landkreis die Corona-Impfungen maßgeblich organisiert, sprach über die aktuelle Lage und den weiteren Zeitplan. Und da ist bei ihm auch Zuversicht, dass in einigen Monaten nicht mehr ausschließlich in den Impfzentren, sondern von niedergelassenen Ärzten geimpft werden kann.

Die Anmeldung im Krumbacher Corona-Impfzentrum im Gemeindehaus St. Michael. Dort werden seit Mittwoch Bürger, die 80 und älter sind, gegen das Corona-Virus geimpft. Bild: Peter Bauer

Die Impfungen, die im Landkreis am 27. Dezember begannen, konzentrierten sich zunächst auf die Seniorenheime. Nun rücken verstärkt die Vor-Ort-Impfungen in den Zentren in Günzburg (Peri-Verwaltungsgebäude an der A 8) und in Krumbach (Gemeindezentrum St. Michael) in den Mittelpunkt. Das Haus St. Michael: Für die Pfarrgemeinde ist es ein zentraler Ort. Man spürt dies gleich im Eingangsbereich, beim Blick auf ein großes Gemälde, das den Erzengel Michael zeigt. Unter dem Engel hängen jetzt Hinweisblätter, die in der Corona-Krise so allgegenwärtig geworden sind: „Hände waschen“, „Abstand halten“... und und und ...

Lutz Freybott, Leiter im Krumbacher Impfzentrum, vor dem Kühlschrank, in dem der Impfstoff gelagert wird. Bild: Peter Bauer

Impfen gegen Corona? Zunächst sind bekanntlich die Menschen an der Reihe, die 80 Jahre und älter sind. Zehn Personen sind es am Mittwochvormittag, danach folgen 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisklinik Krumbach. Für sie waren die Impfungen bereits in den vergangenen Tagen angelaufen.

Ein Schwerpunkt der Impfungen liegt in den Seniorenheimen

Die Strategie sieht vor, dass zunächst Mitarbeiter in Kliniken oder auch Seniorenheimen, aber auch ältere Menschen, die zur Hochrisikogruppe zählen, geimpft werden. Geimpft wurde in den vergangenen Tagen mit Hochdruck in den Seniorenheimen des Landkreises, in denen es bekanntlich zahlreiche Corona-Fälle gab. Landrat Hans Reichhart – er ist an diesem Mittwoch ins Krumbacher Impfzentrum gekommen – ist zuversichtlich, dass im Lauf der ersten Januarwoche die Impfungen in den Seniorenheimen abgeschlossen werden können.

Dank für eine gelungene Premiere: Die 92-jährige Adelheid Wojcik aus Thannhausen und ihr Sohn Andreas spendierten den Mitarbeitern des Krumbacher Impfzentrums Kuchen. Rechts Hermann Keller, der die Impfungen maßgeblich organisiert. Bild: Peter Bauer

Doch da geht es ja bekanntlich zunächst um den „ersten Stich“. Beim Impfstoff von Biontech/Pfizer sind zwei Impfdosen im Abstand von drei Wochen für den Aufbau eines Immunschutzes nötig. Von großer Bedeutung ist die Impfung auch für das Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk, der großen Einrichtung für Menschen mit Behinderung in der Region. Hermann Keller sagt, dass es hier um rund 500 Personen gehe.

Dass der Impfstoff aktuell durchaus noch ein knappes Gut ist, wird in den Gesprächen mit den Verantwortlichen vor Ort immer wieder deutlich. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein (Münsterhausen) rechnet damit, dass der Impfstoff des Herstellers Moderna eventuell am 9. Januar zugelassen werden könnte. Dem Kreis Günzburg werden über mehrere Tage verteilt gewissermaßen intervallweise die Impfstoffe zugeteilt. Zuletzt waren es wieder 975 Impfampullen (pro Ampulle sind fünf Impfungen möglich). Diese Menge teilt sich der Kreis Günzburg mit dem Kreis Donau-Ries zu gleichen Teilen. Bis Silvester steht dem Kreis Günzburg noch Impfstoff zur Verfügung. „Dann muss wieder was kommen“, erklärt Keller.

Auch Dr. Carsten Hehlert-Friedrich, einer der Chefärzte in der Krumbacher Kreisklinik, ließ sich im Haus St. Michael impfen. Bild: Peter Bauer

Gleichermaßen ist er zuversichtlich, dass sich die Impfungen gut und kontinuierlich entwickeln werden. Keller hält es für denkbar, dass eventuell schon Mitte 2021 der Impfstoff von niedergelassenen Ärzten verabreicht werden könnte, wie das bei anderen Impfungen üblich ist. Zuletzt wurden die Menschen im Kreis, die 80 und älter sind, per Brief angeschrieben, rund 7000 Briefe wurden verschickt. Eine Onlineanmeldung ist für Impfwillige derzeit noch nicht möglich, die Meldungen laufen telefonisch über das Callcenter (08221/9370190).

Wie die Arbeit im Krumbacher Impfzentrum abläuft

Die Arbeit im Krumbacher Impfzentrum wird federführend von Lutz Freybott koordiniert. Insgesamt sind bis zu acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Sie gehören teils der Kreisklinik an, teils wurden sie neu eingestellt. Der Betrieb im Impfzentrum ist nach einem ausgeklügelten Plan im „Einbahnsystem“ organisiert. Empfang, Ausfüllen diverser Formulare, Anmeldung, Aufklärungsgespräch mit einem Arzt, wo unter anderem auch Vorerkrankungen eine Rolle spielen. Wer sich impfen möchte, muss insgesamt rund eine Stunde Zeit einkalkulieren. Und spürbar wird im Gespräch immer wieder, wie wichtig den Verantwortlichen angesichts der durchaus beachtlichen Brisanz des Themas Impfen ein reibungsloser Ablauf und eine lückenlose Dokumentation sind.

Ein Bild, das symbolisch für die Corona-Pandemie steht: Darstellung des Engels St. Michael im Krumbacher Pfarrzentrum St. Michael, darunter Corona-Hinweise. Das Pfarrzentrum wird jetzt als Corona-Impfzentrum genutzt. Bild: Peter Bauer

Unter den ersten Impfwilligen am Mittwoch sind Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind wie die 92-jährige Adelheid Wojcik, die von ihrem Sohn Andreas begleitet wird. Andere kommen mit Rollator. Herein kommt schließlich auch ein drahtiger, schlanker Herr, dessen für sein Alter auffallende Fitness so manchen beeindruckt. Und zur Impfung gekommen ist auch Dr. Carsten Hehlert-Friedrich, einer der Chefärzte in der Krumbacher Kreisklinik.

Keller und Freybott gehen davon aus, dass im Impfzentrum zunächst 12 bis 16 Menschen pro Stunde geimpft werden können. Wenn sich die Abläufe und Zeiten weiter eingespielt haben, eventuell bis zu rund 20. Beim Tagesablauf im Impfzentrum spielt auch ein Kühlschrank eine maßgebliche Rolle. Da lagert der Impfstoff, der unbedingt tiefgekühlt werden muss.

Dr. Michael Essler Kreisklinik Krumbach, links im Gespräch mit Adelheid und Andreas Wojcik im Krumbacher Impfzentrum. Bild: Peter Bauer

Landrat Hans Reichhart und der Abgeordnete Georg Nüßlein freuen sich, dass im Kreis Günzburg im Gegensatz zu anderen Regionen bislang alles reibungslos abgelaufen ist. Der Start in einem Impfzentrum sei einer der ersten in dieser Form in Bayern. Die Bereitschaft zum Impfen sei sowohl beim Personal in den Kliniken und Heimen als auch in der gesamten Bevölkerung hoch. Und nach der Premiere für Adelheid Wojcik gibt es dann sogar Kuchen. Ihr Sohn hat Kirschkuchen mitgebracht, er bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich sehr über diese besondere Geste freuen. Es sind auch solche Gesten, die für sie Antrieb sind, das Kommende zu meistern.

