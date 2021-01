16:34 Uhr

So schön sind die Hauskrippen in Mittelschwaben

Unsere Leserbilder zeigen, wie intensiv dieses Brauchtum gepflegt wird. Dabei spielt auch ein Habsburger-Kaiser eine wichtige Rolle.

Von Peter Bauer

Als kindisch oder gar lächerlich soll der Habsburger-Kaiser Joseph II. im späten 18. Jahrhundert Krippen bezeichnet haben. Er erließ 1782 ein Verbot, Krippen in Kirchen aufzustellen. Doch die Menschen (unsere Region gehörte damals zum Habsburger-Reich) ließen sich ihre Freude an Krippen nicht nehmen. Sie stellten Krippen bei sich zuhause auf – und unsere neue Bilderaktion zeigt, wie intensiv dieses Brauchtum bis heute gepflegt wird.

Welch geradezu zauberhafte Vielfalt dieses Brauchtum entfalten kann, zeigen die vielen Bilder, die wir in den vergangenen Tagen erhalten haben. Für die Zusendung möchten wir uns auf diesem Weg herzlich bedanken. Eine Auswahl der Bilder, die wir bis Montag erhalten haben, möchten wir bei uns in der gedruckten Ausgabe veröffentlichen. Alle Bilder, die bis Montag eingingen, gibt es bei uns online in einer Bildergalerie. Krippenbauen, das kann mit sehr schönen Episoden verbunden sein. Birgit Kerler aus Premach hat uns eine solche beschrieben. Ihr Mann hat extra eine Krippe für sie gebaut. Und das „in Nachtarbeit, damit ich nichts merke“, schreibt sie uns.

Eine Krippe aus Südamerika

Unter den Krippen finden wir Darstellungen, die regelrecht in eine schwäbische Szenerie verlagert wurden. Zugleich spüren wir, wie dieses Brauchtum die Menschen weltweit zusammenbringt. Eine der Darstellungen, die auf einem Bild zu sehen ist, stammt aus Südamerika. Krippen können durch ihre Größe und Würde beeindrucken, aber da ist auch die Freude am kleinsten, liebevoll gestalteten Detail.

Krippen zuhause: Viele empfinden sie wohl gerade in diesen Krisenzeiten als mutmachend und wohltuend. Die vielen Bilder unserer Leser stehen dafür auf eine eindrucksvolle Weise.

