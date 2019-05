vor 35 Min.

So schön war die Zeit mit dem Ziemetshauser Wäckerlechor

Der Chor blickt auf 45 Jahre zurück. Großer Besucherandrang beim Auftritt in Ziemetshausen.

Von Peter Voh

Ein so nicht zu erwartender Erfolg war das Konzert des Wäckerlechors im Konferenzraum der Holzbaufirma Aumann. Die Bestuhlung reichte bei Weitem nicht aus, Sitzbänke und zuletzt Drehstühle aus den Büroräumen mussten herbeigeholt werden, um dem Andrang von rund 250 Besuchern gerecht zu werden. Sie alle brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen, der Wäckerlechor hielt, was er als Konzertchor versprach. Chor-leiter Wolfgang Flödl und die Verantwortlichen hatten ein Programm zusammengestellt, das den Erwartungen der Besucher mehr als entsprach. Margrit und Bruno Egge haben den Chor mit hohem Einfühlungsvermögen instrumental begleitet. Es passte alles zusammen, die stimmungsvolle Kleidung der Chormitglieder spannte optisch den Bogen zu einem gelungenen Konzertprogramm.

Schöne Zeiten und Konzerterfolge in 45 Jahren

Auf „Que sera, sera“, das vor bald 60 Jahren für die beste Filmmusik einen Oscar erhielt und vom Chor erfrischend dargebracht wurde, folgte „Schön war die Zeit“, ein Erfolgssong des unvergessenen Freddy Quinn. Eine Reminiszenz des Chors an seine eigene Zeit, der, wie Anja Böck in ihrer Begrüßung hervorhob, nunmehr 45 Jahre besteht und viele schöne Zeiten und Konzerterfolge erlebt hat. Einige der Chormitglieder sind dann auch tatsächlich seit der Anfangszeit heute noch dabei. Und das hat seinen Grund. Eine Folge ehedem großer deutscher Schlagererfolge wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ (vor einem halben Jahrhundert von Drafi Deutscher gesungen), „Aber dich gibt´s nur einmal für mich“ (von den Nielsen Brothers), „Griechischer Wein“ (von Udo Jürgens) oder später dann „Heast es net“ von Hubert von Goisern, vom Chor sehr einfühlsam gesungen und mit ausdrucksstarkem Finale, ließ bei den begeisterten Zuhörern Erinnerungen an frühere Jahre aufkommen.

Ein ganz besonderer Ohrenschmaus war die Wiedergabe des seinerzeit von Roy Black gesungenen „Schön ist es, auf der Welt zu sein“. Statt einer Anita allerdings, die den Sangeskünstler damals begleitete, konnte der Wäckerlechor gleich deren Drei aufweisen. Leonie (zwölf Jahre), Elena (zwölf) und die neunjährige Amelie haben mit ihrer frischen couragierten Darbietung als Chorbegleitung einen wahren Begeisterungssturm hervorgerufen. Nicht ganz überraschend, haben die drei Mädchen ihre Feuertaufe doch schon beim Adventssingen im vergangenen Jahr mit Bravour bestanden.

„Ausgerechnet Bananen“ und „Ich wollt, ich wär ein Huhn“, zwei Uralt-Ohrwürmer vor zig Jahrzehnten erstmals von den Comedian Harmonists kreiert, sind Stücke, bei denen sich die sechs Herren des 20 Sängerinnen und Sänger umfassenden Chores so richtig in den Vordergrund singen konnten.

Beide Stimmen, Tenor wie auch Bass, haben diese Möglichkeit zur Freude des Auditoriums hervorragend genutzt. Einen Ausflug in englisch-sprachiges Liedgut bot der Wäckerlechor seinen Besuchern mit „Take me home, Country roads“, dem Sehnsuchtssong von John Denver, mit dem sehr stimmungsvoll gesungenen „The rose“, das gerne auf Hochzeiten gesungen wird, und dem stimmkräftigen „Halleluja“ von Leonard Cohen, auf dessen jubilierendes Finale kräftiger Applaus den Sängerinnen und Sängern entgegenbrandete.

Von Henry Maske bis zu den Beach Boys

Ein brillantes Solo brachte Isabel Miller mit dem „Conquest of paradise“ dar. Nicht zuletzt als Eingangsmelodie zu den fulminanten Boxkämpfen des Henry Maske Mitte der 90er Jahre erlangte dieses Stück einen epochalen Durchbruch. Die Solistin bestach mit glockenreiner Stimme, der Chor mit den leicht herausragenden Männerstimmen begleitete dezent im Hintergrund. Hierzu gab es ebenso tosenden Beifall wie auch für das Solo von „Barbar‘ Ann“, das die Beach Boys Mitte der 60er Jahre zu einem Welthit gemacht haben. Auch hier glänzte Isabel Miller mit ihrer geschmeidigen Stimme und herrlichem Stimmvolumen. Margrit und Bruno Egge spielten mit E-Piano und Bass ein Evergreen-Medley zwischen den Soloauftritten. David Flödl, Vorsitzender der Chorgemeinschaft Ziemetshausen, dankte den Akteuren und Organisatoren für dieses wiederum herausragende Konzert des Wäckerlechors sowie Theo und Petra Aumann, die den Raum für diese unvergessliche Veranstaltung zur Verfügung gestellt haben.

Mit „Lollipop“, 1974 von Maggie Mae gesungen und zu einem Hit geworden, endete der offizielle Teil des Konzertes. Chorleiter Wolfgang Flödl erinnerte in seinen Schlussworten an den ersten Auftritt des vor 45 Jahren aus Kindern und Jugendlichen bestehenden Wäckerlechors in einem Bierzelt. Mit „Heidi“ in braven roten Westchen mit dem Ortswappen erntete man erstmals lebhaften Applaus.

Nach dem Wunschtitel für eine Zugabe von Flödl an die Besucher gerichtet, war dieses „Heidi“ dann nur erstes von etlichen gewünschten und vom Chor gerne dargebrachten Stücken. So endete ein großartiges Konzert.

