So schwer haben es die Tafeln in der Coronakrise

Fast drei Monate lang war die Lebensmittelausgabe der Krumbacher Tafel wegen der Corona-Krise geschlossen. Aus Sorge um die Gesundheit der Klienten und der ehrenamtlichen Helfer sah sich der Vorsitzende des Offenen Tafelkreises, Helmut Zinsler, Mitte März zu diesem Schritt gezwungen. „Viele unserer Helfer sind schon älter und gehören deshalb zur Risikogruppe“, erklärt er. Zudem habe man mit den damals geltenden Kontaktverboten und Ausgangsbeschränkungen schon rein logistisch das Angebot nicht aufrecht erhalten können.

Das soll sich nun wieder ändern. Wie Zinsler auf Nachfrage berichtet, soll die Tafel im Krumbacher Pfarrheim nach den Pfingstferien wieder regulär geöffnet werden. „Ich habe mit allen Helfern gesprochen. Sie sind zum Glück bereit, wieder mitzumachen.“ Wenn ab Dienstag um 17 Uhr die 97 Ausweisinhaber wieder ihre Lebensmittel vor Ort abholen dürfen, gelten dann die gleichen Vorgaben wie in anderen Geschäften. Mund-Nasen-Masken sind ebenso Pflicht wie Abstand und Hygiene. „Wir stellen auch Desinfektionsmittel zur Verfügung“, sagt Zinsler. „Für die Leute wird es nicht anders sein, als wenn sie in einem Supermarkt einkaufen gehen.“

In Krumbach gab es Gutscheine von der Tafel

In den vergangenen Wochen hatte die Tafel ihre bezugsberechtigten Klienten mit Gutscheinen für bestimmte Geschäfte in Krumbach und Thannhausen über Wasser zu halten versucht. Das fällt nun mit der Wiedereröffnung weg. „Das war für uns natürlich auch ein Kostenfaktor“, sagt Zinsler. „Wir finanzieren uns ja ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Die Gutscheine wurden zwar gut angenommen, aber trotzdem haben wir immer wieder Nachfragen, wann wir wieder öffnen.“

Er erklärt sich das auch damit, dass es für viele Menschen um mehr geht als nur den Lebensmitteleinkauf. „Für viele ist das auch ein fester Treffpunkt, gerade für die, die alleine leben. Sie können bei uns mit anderen Leuten zusammenkommen.“

Bald werden Zinsler und seine Helfer wieder damit beginnen, Lebensmittelgeschäfte in Krumbach und Thannhausen abzuklappern und Spenden abzuholen. Nachdem es zu Beginn der Krise wegen der Hamsterkäufe zu Engpässen kam, erwartet Zinsler nun, dass sich die Lage wieder normalisiert hat.

Gabenzaun in Krumbach braucht mehr Spender

Bis die Tafel wieder öffnet, läuft eine weitere Aktion für Bedürftige in Krumbach noch weiter: der Gabenzaun. Initiatorin Brigitte Obermeier-Schober hat den Zaun mit der Wiedereröffnung vom Parkplatz ihres Modehauses auf den benachbarten öffentlichen Parkplatz versetzt. „Leider hängen weniger Leute als zu Beginn Lebensmittel auf“, sagt sie.

Dabei sei der Bedarf nach wie vor groß. „Ich sehe es ja von meinem Bürofenster aus. Was da hängt, ist oft innerhalb kurzer Zeit wieder weg.“ Obermeier appelliert deshalb an die Spender, den Gabenzaun nicht zu vergessen. Auch mehr Lebensmittelgeschäfte könnten sich an der Aktion beteiligen, findet die Inhaberin des Modehauses Obermeier. „Es sind vorwiegend Privatleute, die spenden.“

Tafeln in Günzburg und Burgau hatten durchgehend offen

Anders ist die Lage bei den Tafeln in Günzburg und Burgau. Sie hatten durchgehend geöffnet. Der Dienst der Ehrenamtlichen unter der Federführung des Caritasverbands sei aber durch die Corona-Maßnahmen nicht leichter geworden, sagt Geschäftsführer Mathias Abel. „Der Aufwand ist um einiges höher als früher. Vor allem organisatorisch ist es sehr schwierig. Normalerweise gibt es für die Helfer immer einen Dienstplan für das ganze Jahr. Aktuell müssen wir von Woche zu Woche schauen.“

Grund ist die Vorsichtsmaßnahme, dass viele ältere Ehrenamtliche nicht eingesetzt werden. „Wir haben Gott sei Dank trotzdem genügend Helfer, weil sich viele junge Leute bei uns gemeldet haben, die zumindest zeitlich befristet helfen wollten. Mit denen ist die Planung aber schwierig“, sagt Abel. Zudem brauche man nun vor Ort mehr Helfer, weil die Lebensmittel in Tüten vorgepackt und ausgegeben werden müssen. „In Günzburg haben wir nicht genug Platz, um die Leute reinzulassen. Wir geben die Waren im Freien aus. Da kann es dann schon mal eine Schlange vom Hof bis auf die Straße raus geben.“

Belastungsgrenze für die Helfer ist erreicht

Die Tafeln in Günzburg und Burgau versorgen insgesamt fast 350 Menschen und sind damit, laut Abel, schon an ihrer Belastungsgrenze angekommen. Mit der Krise seien aber die Anfragen für einen Berechtigungsausweis gestiegen, sagt der Chef des Caritasverbands für die Region Günzburg und Neu-Ulm. „Die werden von uns geprüft und landen dann auf einer Warteliste. Wir haben das schon mehrfach diskutiert, aber eine Erhöhung der Kapazitäten ist bei uns nicht möglich.“

Der Diplom-Sozialpädagoge erwartet, dass die Arbeitslosigkeit weiter steigt und damit auch die Tafeln mehr Zulauf bekommen. Er stellt aber klar: „Prinzipiell ist der Staat zur Versorgung der Menschen da, nicht wir. Wir schaffen bloß eine Erleichterung.“

