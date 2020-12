vor 17 Min.

So sind Sportler und Vereine im Kreis Günzburg auf Facebook und Instagram erfolgreich

Ihre Fotos sind Hingucker: Turnerin Janine Berger aus Bubesheim weiß, was auf Instagram gut ankommt. Je besser die Qualität der Bilder, desto besser kommen sie bei den Nutzern an.

Plus Viele Sportler und Vereine nutzen die sozialen Medien – auch im Amateurbereich. Hinter dem Erfolg auf Facebook und Instagram steckt viel Arbeit. Drei Beispiele aus dem Kreis Günzburg.

Von Alexander Sing

Bei Janine Berger gibt es gerade etwas zu gewinnen. Auf ihrer Instagram-Seite verlost die Turnerin Therabänder aus Latex, inklusive einer handsignierten Broschüre mit Übungen für das Fitnessband. Das zugehörige Bild zeigt Berger im Sportoutfit, wie sie lächelnd die Broschüren in die Kamera hält. Das Gewinnspiel kommt gut an. Zwei Stunden, nachdem das Bild online gegangen ist, haben schon mehr als 500 Instagram-Nutzer auf das kleine Herz darunter geklickt: „Gefällt mir.“ Wie wurde sie so erfolgreich?

Soziale Medien wie Instagram oder auch Facebook haben auch den Sport längst erreicht. Nicht nur Profis wie Janine Berger sind dort präsent. Auch immer mehr Amateurvereine schicken auf den Internet-Plattformen Neues aus ihren Abteilungen in die Welt. So gefragt wie die 24-Jährige aus Bubesheim ist aber kein anderer Sportler aus dem Landkreis Günzburg. Auf Instagram hat sie knapp 43.000 Fans – Tendenz steigend. Bis dahin war es aber ein langer Weg, erzählt sie. Denn wer in den sozialen Medien groß werden will, der muss viel Arbeit hineinstecken.

Janine Berger aus Bubesheim betreibt einen professionellen Instagram-Account

2016 begann Berger, damals frisch in Sportmarketing-Studium eingeschrieben, ihren Instagram-Kanal professionell aufzubauen. „Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich nach außen kommunizieren will und wie ich das machen will. Wie will ich wahrgenommen werden, welche Werte will ich verkörpern? Diese Fragen habe ich mir gestellt.“ Eins war ihr klar: Eine klassische Influencerin, die den Kanal hauptsächlich zur Vermarktung verschiedener Produkte gegen Bezahlung nutzt, wollte sie nicht sein. „Der Sport sollte an erster Stelle stehen, ich wollte Einblicke in die Welt des Leistungssports geben. Aber auch Privates darf gern dabei sein.“ Frühe Beiträge zeigen tatsächlich viele Bilder und Videos aus dem Training, aber auch aus dem Urlaub.

Mit der Zahl der Fans wurde Berger immer professioneller. Die Qualität der Bilder, auf Instagram ein wichtiges Güte-Kriterium, wurde immer besser, die Schlagzahl der Beiträge und „Stories“ (Videos und Bilder, die nur für 24 Stunden verfügbar sind) wurde immer höher. Mittlerweile betreibt Berger das Netzwerk, das zum Facebook-Konzern gehört, quasi als Vollzeitjob. Mindestens vier Stunden am Tag verbringt sie mit der Arbeit für ihren Kanal, plant Beiträge Wochen im Voraus. „Wenn keine Kontinuität da ist, dann sinkt schnell die Reichweite.“ Wie in anderen sozialen Medien auch, bestimmen bei Instagram Algorithmen, wer was zu sehen bekommt. Wer viel online stellt, wird belohnt. Wer nicht, wird bestraft.

Fitnessübungen und Werbung auf Instagram: Das macht Janine Berger

Janine Berger bekommt Unterstützung von ihrem Freund, der sich als Webdesigner selbstständig gemacht hat und für sie Inhalte produziert. Denn mittlerweile gibt es auch Sponsoren, deren Produkte Berger bewirbt. Und die wollen Qualität. Ihrem Vorsatz ist Berger aber treu geblieben. Immer noch spielt Sport auf dem Kanal eine große Rolle. Zuletzt zeigte die Turnerin eine Reihe von einfachen Übungen, mit denen man zu Hause fit bleiben kann. Viele ihrer Fans machten mit.

Und in Sachen Werbung, betont Berger, wähle sie nur Partner aus, die zu ihr passten. Sie bewirbt einige Produkte aus den Bereichen Fitness und gesunde Ernährung, arbeitet mit einigen Firmen auf langfristiger Basis zusammen und hat so einen ordentlichen Nebenverdienst. Mehr müsse es auch nicht sein. „Ich bekomme täglich Anfragen. Aber das meiste passt nicht zu mir. Ich würde zum Beispiel nicht Werbung für falsche Wimpern machen. Das bin nicht ich. Und ich habe auch so genug Arbeit.“

Die Handballer des VfL Günzburg haben 3500 Fans in den sozialen Medien

Ganz so professionell können nur wenige Sportler und Vereine ihre Kanäle in den sozialen Medien aufziehen. Aber ohne geht es auch nicht. Andere Profisportler aus dem Landkreis, wie der Mountainbiker Georg Egger, sind online ebenfalls stark vertreten. Und auch immer mehr Amateurvereine mischen mit. Ganz vorne dabei sind die Handballer des VfL Günzburg. Auf Instagram und Facebook haben die Weinroten zusammen fast 3500 Abonnenten. Die werden von einem Team aus Spielern und Trainern jeden Tag mit einer Mischung aus Vereinsnachrichten, Spielberichten, lustigen Fotos und Videos versorgt. „Da darfst du nie Ruhe geben“, sagt Stephan Hofmeister, beim VfL zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

„Über die Jahre ist das bei uns gewachsen, vieles passiert intuitiv, jeder weiß heute, was er zu tun hat.“ Die Günzburger haben früh erkannt, dass es verschiedene Kanäle braucht, um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Für Ältere gebe es die Homepage, sagt Hofmeister. Auf Facebook erreiche man schon Jüngere. Für die ganz Jungen hat der VfL vor rund zwei Jahren einen Instagram-Kanal gestartet. „Wir können so die Fans und auch die Eltern unser Spieler mitnehmen und informieren. Da ist jede einzelne Mannschaft wichtig, nicht nur die Erste.“ Auch bei der Gewinnung neuer Mitglieder und der Sponsorensuche helfe die Online-Reichweite.

Social Media in der Kreisliga: So macht es der TSV Ziemetshausen

Dass Social Media auch in den Niederungen der Kreisliga gut funktionieren kann, zeigt das Beispiel des TSV Ziemetshausen. Die Fußballer haben auf Facebook und Instagram zusammen rund 1000 Follower. Aufgebaut hat das der 28-jährige Sascha Fellenberg. Er kickt in der zweiten Mannschaft des TSV und bot vor einiger Zeit von sich aus an, den vor sich hindümpelnden Auftritt des Vereins in den sozialen Medien zu überarbeiten. „Das war am Anfang schon Arbeit, da einen Stamm an Fans aufzubauen“, sagt der Ziemetshauser.

Social-Media-Mann beim TSV Ziemetshausen: Sascha Fellenberg. Bild: Fupa

„Aber jetzt geht es eigentlich. Wenn gespielt wird, habe ich etwa eine Stunde Arbeit die Woche.“ Spätestens am Montag stellt Fellenberg Spielberichte der TSV-Mannschaften online, ein Teamkollege versorgt ihn mit Grafiken. Die Optik muss stimmen. Die Arbeit lohne sich, sagt Fellenberg. Gerade die Werbung für Heimspiele und andere Veranstaltungen erreiche so viele Leute, die auf anderem Weg wohl nichts mitbekommen hätten.

Und vor Kurzem zahlte sich die Social-Media-Präsenz sogar im Wortsinn aus. Auf Instagram gewann der TSV bei einem Gewinnspiel der Sparkasse 1000 Euro für die Vereinskasse.

