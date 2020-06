vor 17 Min.

So soll die Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen bald aussehen

Plus Die Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen soll neu gestaltet werden. Im Stadtrat wird auch dabei auch über Radfahrer, das Mindelufer und ein Denkmal diskutiert.

Von Heinrich Lindenmayr

Bereits mehrfach war die Neugestaltung der Christoph-von-Schmid Straße Thema im Stadtrat gewesen. Zwei Entscheidungen machten eine Neuauflage des Themas nötig: Zum einen hat sich der Stadtrat mittlerweile umentschieden und möchte das Gebäude des ehemaligen Rathauses erhalten. Zum anderen beschloss die bayerische Straßenbauverwaltung, die Mindelbrücke abzureißen und neu zu bauen. Städteplaner Prof. Ludwig Schegk erklärte im Stadtrat, dadurch hätten sich die Gegebenheiten so stark verändert, dass die Pläne für die Neugestaltung der Straße erheblich modifiziert werden mussten und deshalb neu beraten werden sollten.

Aufgrund der vom Bauamt vorgegebenen Fahrbahnbreite von 6,50 Meter auf der Brücke sei es angebracht, die Straße im gesamten Bauabschnitt auf 6,50 Meter zu verschmälern. Der Verkehr würde dadurch langsamer, vom Raumgewinn profitierten die Bereiche für die Fußgänger und auch der Platz vor dem ehemaligen Rathaus würde aufgewertet. Für die Platzgestaltung präsentierte Ludwig Schegk eine neue Variante. Nach den bisherigen Vorstellungen sollte das Christoph-von-Schmid-Denkmal näher an die Straße gerückt werden und von zwei kleineren Bäumen flankiert werden. Hierfür hätte die östliche der beiden Linden auf dem Platz gefällt werden müssen. Die neue Variante würde das Denkmal zusätzlich nach Osten versetzen und drehen, sodass das Denkmal nach Westen blicken würde. Die östliche Linde bliebe erhalten.

Stadtrat will Bedingungen für Radfahrer in Thannhausen verbessern

Die anschließende Diskussion drehte sich um folgende Themen: Blickrichtung des Denkmals, Platzbegrünung, Verkehrssicherheit für Radfahrer und Kirchenbesucher sowie die terrassenartige Neugestaltung des Mindelufers südlich der Brücke. Peter Schoblocher, Gottfried Braun und Günther Meindl sahen die Chance vertan, mit der Neugestaltung der Straße auch die Bedingungen für die Radfahrer entscheidend zu verbessern. Ludwig Schegk gab zu bedenken, dass ein Radweg in diesem kurzen Bauabschnitt keinen Sinn mache. Bauamtsleiter Stephan Martens-Weh ergänzte, dass ein Radweg in diesem Bereich Fußwege und die Schrägparkplätze verringere. Gerd Olbrich schloss sich dem an. Er meinte, das Thema Radfahrer müsste als städtisches Gesamtkonzept behandelt werden und man sollte Möglichkeiten finden, Radrouten durch die Stadt abseits der Hauptverkehrsströme auszuweisen.

Was passiert mit dem Denkmal von Christoph von Schmid? Das wurde im Thannhauser Stadtrat diskutiert. Bild: Lindenmayr

Monika Wiesmüller-Schwab forderte mehr Grün für die Neugestaltung der Straße und des Platzes. Ludwig Schegk erklärte hierzu, man setze drei zusätzliche Bäume in diesem kurzen Straßenabschnitt und auch die beiden großen Linden blieben nun erhalten. Noch mehr Grün sei der Platzwirkung abträglich. Einen überdachten Bushalteplatz werde es geben, beantwortete Schegk die Anfrage von Herbert Fischer und auch die Frage von Josef Brandner nach einer digitalen Anzeige der nächsten Busverbindungen beschied er positiv.

Mindelufer in Thannhausen wird neu gestaltet

Günther Meindls Sorge, ob die Terrassen am Mindelufer nicht auch unerwünschte Gäste anlockten, teilte der Stadtplaner nicht. Der Bereich sei öffentlich und gut einsehbar, hier wirke die soziale Kontrolle. Im Übrigen sei das Erleben des Wassers mitten in der Stadt voll im Trend und werde überall, wo man es realisiere, begeistert angenommen. Flankierend zu den Terrassen ist eine Sandbank am gegenüberliegenden Ufer und eine künstliche Insel in der Flussmitte vorgesehen.

Ganz unterschiedliche Ansichten gab es im Stadtrat zur Blickrichtung des Denkmals. In der Abstimmung votierte die Mehrheit der Räte dafür, das Denkmal näher an die Straße zu rücken, es aber weder nach Osten zu versetzen, noch die Blickrichtung zu ändern. Die Planung von Prof. Schegk wurde ansonsten gebilligt. Herbert Fischer und Meinrad Veth thematisierten die Kostensteigerung: Der Planer hatte 2,35 Millionen Euro angesetzt, 350.000 Euro mehr im Vergleich zur bisherigen Planung. Kämmerer Thomas Bihler erklärte auf Nachfrage von Meinrad Veth, die Stadt könne die Kostensteigerung verkraften. Er schränkte seine Aussage insoweit ein, als finanzielle Prognosen in Corona-Zeiten immer unter Vorbehalt stünden.

