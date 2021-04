So sorgt ein Gutshofbetrieb in Neuburg für Nahwärme

Plus Neue Lösung für das Industriegebiet wurde jetzt vorgestellt. Welche Firmen versorgt werden und welche weiteren Möglichkeiten es gibt.

Der Gutshofbetrieb Heidemann aus Erisweiler übernimmt die Nahwärmeversorgung im Industriegebiet Neuburg für die Firmen Kardex, Transpack GmbH und Fahrsilobau Müller. „Die Kapazität für die Aufnahme weiterer ansiedlungswilliger Firmen ist da“, betonte Frieder Heidemann bei der Vorstellung des Nahwärmenetzes im Neuburger Marktgemeinderat. Marktrat und Nahwärmeexperte Klaus Jekle sprach von einem enormen Pluspunkt und einem einmaligen Wärmeprojekt in einem Industriegebiet.

Die „Heidemanns“ bewirtschaften 65 Hektar landwirtschaftliche und 32 Hektar eigene Flächen. Ein weiterer Betriebsschwerpunkt sind forstliche Dienstleistungen. „Wir wollen ein neuen, zuverlässigen und nachhaltigen Betriebszweig für unseren Betrieb schaffen“, so der junge Landwirtschaftsmeister. Umso mehr habe er sich mit seinen Eltern gefreut, den Zuschlag der drei Firmen für das Nahwärmenetz zu erhalten.

Laut Heidemann werden die Wärmeabnehmer den CO²-Ausstoß im Bereich Heizen minimieren und Ökologie und Ökonomie mittelfristig zusammenführen. Bestückt werde die Anlage zum allergrößten Teil mit Waldhackschnitzeln.

Über die zentrale Heizanlage werde circa 65 bis 80 Grad heißes Wasser in das Nahwärmenetz eingespeist. Dieses gelangt über speziell isolierte Erdleitungen in den jeweiligen Betrieb. Abgekühltes Heizwasser wird zurück an die Heizstation geleitet und wieder erwärmt. Die Firmen benötigen keinen Platz für Brenner und Kaminanlage, haben keine wiederkehrenden Anschaffungskosten und sparen sich laufende Kosten für Wartung, Überwachung und Schornsteinfeger.

Der Nahwärmeanschluss garantiere 100 Prozent erneuerbare Energie. Der Feinstaubausstoß sei zwar höher als bei Erdgas und Kohle, doch liege der CO²-Ausstoß deutlich darunter. Für Heidemann sind die beteiligten Firmen durch die Nahwärmeversorgung „Vorreiter“ in Sachen Heizung in Industriegebieten. Die Hackschnitzel werden vor Ort produziert, verwertet und eingespeist. „Die Regionalität ist damit absolut gegeben“, so Heidemann.

Ehen: Bürgermeister Markus Dopfer darf ab sofort Ehepaare trauen. Er hat an einem Seminar für Eheschließungsstandesbeamte teilgenommen und wurde jetzt durch den Marktrat bestellt.