So stärkt das Baubüro Kling Consult aus Krumbach seine Position in Süddeutschland

Kling Consult (Bild) übernimmt zum 1. Januar 2021 das Büro Sieber mit Hauptsitz in Lindau.

Plus Kling Consult übernimmt zum 1. Januar 2021 das Büro Sieber mit Hauptsitz in Lindau. Warum dies für Kling Consult ein so bedeutender Schritt ist.

Bereits seit Langem gilt Kling Consult ( Krumbach) als eines der führenden Baubüros in Deutschland. Mit der Übernahme des Büros Sieber (Lindau) festigt Kling vor allem seine Marktposition im Süden der Republik. Sieber ist unter anderem auf die Bauleitplanung spezialisiert. Durch die Übernahme könnten sich in diesem Bereich für Kling neue Möglichkeiten ergeben.

Das Büro Sieber mit Hauptsitz in Lindau gehört ab dem 1. Januar 2021 zur Krumbacher Kling Consult GmbH. „Damit stärkt eines der führenden Planungsbüros in Deutschland seine Tätigkeitsbereiche im Bereich der Stadtplanung, der Landschaftsplanung, des Artenschutzes, des Immissionsschutzes und des Rechts nachhaltig“, heißt es in der aktuellen Mitteilung von Kling Consult.

Motivation zur Übertragung von Inhaber Hubert Sieber sei die Entscheidung gewesen, „in den wohlverdienten Ruhestand einzutreten“. Kling Consult knüpfe mit der Übernahme an das erfolgreiche Wachstum der letzten Jahre an und festige damit seine Position in Süddeutschland.

Klingt Consult in die Zukunft mit 60 Mitarbeitern mehr

Allem voran stehe die Fortführung des Geschäftsbetriebs in gewohnter Weise unter neuem Namen und Eigentümer. Aus dem Büro Sieber wird die Sieber Consult GmbH als Tochterunternehmen von Kling Consult. Nach der Umsetzung der Übertragung gehe Kling Consult gemeinsam mit Sieber Consult und allen 60 Mitarbeitern in die Zukunft.

Unter dem neuen Eigentümer werde Sieber Consult weiterhin eigenständig agieren. „Die Standorte in Lindau sowie Weingarten bleiben erhalten.“ Ein in den letzten Jahren bereits etabliertes Managementteam werde maßgeblich die Führung des Unternehmens übernehmen. Zudem sollen durch den Verbund Synergien genutzt werden, insbesondere in der Verwaltung.

Der Geschäftsführer von Kling Consult, Markus Daffner, zur Zukunft beider Unternehmen: „Wir kennen Herrn Sieber und sein Büro seit vielen Jahren und sind sehr froh, dass wir mit Sieber Consult ein renommiertes und kompetentes Planungsbüro in Lindau fortführen dürfen. Thematisch sowie räumlich ergänzt es sich perfekt mit Kling Consult. Von München über Augsburg, Krumbach und Ulm bis hin zum Bodensee stehen wir nun unseren Kunden als verlässlicher und erfahrener Ansprechpartner zur Verfügung. Ein Meilenstein in der über 66-jährigen Firmengeschichte von Kling Consult. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft und spannende Herausforderungen.“

Beide Unternehmen hätten sich vor einigen Jahren durch ein gemeinsames Projekt kennengelernt. Die Übernahme durch Kling Consult sei schon länger im Gespräch gewesen. Nach reiflicher Abwägung und intensiver Ausarbeitung der geeigneten Form der Nachfolge habe sich Hubert Sieber für eine gemeinsame Zukunft mit Kling Consult entschieden.

Kling Consult aus Krumbach: Weiterhin ein „vertrauensvoller Partner“

„Wir werden für unsere langjährigen Kunden weiterhin ein vertrauensvoller und verlässlicher Ansprechpartner bleiben und freuen uns, nun Teil eines Unternehmensverbundes zu sein“, sagte Hubert Sieber.

Sieber Consult ist auf ein breites Leistungsbild der Bauleitplanung spezialisiert. Die erfahrenen Mitarbeiter bringen fundiertes Fachwissen mit, das Kling Consult insbesondere in dem Bereich Raumordnungsplanung verstärkt. Die Kompetenzen beider Unternehmen würden durch die Übernahme gebündelt, wodurch Synergien generiert und die Wettbewerbsfähigkeit ausgebaut werde. Das Büro Sieber wurde im Jahr 1992 gegründet und hat sich seitdem als Dienstleister im Bereich der kommunalen Baugebietsentwicklung und städtebaulicher Planung in Süddeutschland etabliert. Es beschäftigt derzeit 60 angestellte Mitarbeiter. Für über 100 Kommunen sowie zahlreiche private Auftraggeber wird die gesamte Bandbreite an Inhalten für die Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und städtebaulichen Satzungen abgedeckt.

Krumbacher sind eines der führenden Büros in Deutschland

Die Kling Consult GmbH ist eines der führenden Planungsbüros in Deutschland und verfügt über eine breite Expertise in der Beratung und Planung für Projekte jeder Größenordnung. Seit 1954 realisiert Kling Consult individuelle, nachhaltige und innovative Bauvorhaben von der ersten Idee bis zur Fertigstellung. Mit der Übernahme des Architekturbüros Schmidt-Schicketanz im Jahr 2019 und der jetzigen Übernahme von Sieber Consult ist Kling Consult mit insgesamt rund 380 Mitarbeitern an neun Standorten weltweit vertreten.

Neben dem Hauptsitz im schwäbischen Krumbach und Niederlassungen in Augsburg, Ulm und München ist Kling Consult auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor Ort. (zg)

