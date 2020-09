vor 51 Min.

So startet das Turnen bei der DJK Breitenthal

Welche Änderungen durch Corona sich in Breitenthal ergeben.

Mit Training draußen auf dem Sportplatz und besonderen Vorkehrungen in der Sporthalle sind die Erwachsenen- und Leistungsgruppen der DJK Breitenthal Abteilung Turnen bislang gut durch die Corona-Zeit gekommen. Zum Start des neuen Schuljahrs hat sich die Turnabteilung auch für den Bereich des Kinderturnens Gedanken gemacht. Die Kleinen dürfen ab Ende September wieder zum Turnen kommen – allerdings wegen Corona unter besonderen Bedingungen.

Die DJK orientiert sich dabei an den Vorgaben des Bayerischen Landessportverbands (BLSV), des Bayerischen Turnverbandes (BTV) und nicht zuletzt den Vorgaben, die derzeit für die Schulen in Bayern gelten. Deshalb beginnt das Training für die Kinder und beim Eltern-Kind-Turnen erst ab dem 30. September.

Beim Eltern-Kind-Turnen wird vorerst in Kleingruppen mit maximal fünf Kindern trainiert. Die Teilnehmer müssen sich dazu bei Übungsleiterin Vroni Kreuzer-Jakob anmelden (Telefon 0176/99383758) und werden in feste Gruppen eingeteilt, die sich wöchentlich abwechseln. Das Eltern-Kind-Turnen findet wie gewohnt am Montag von 16.30 bis 17.30 Uhr statt.

Beim Kinderturnen am Dienstag werden die Teilnehmer nach Alter in Gruppen eingeteilt: Die Gruppe der Fünf- und Sechsjährigen beginnt am Dienstag, 6. Oktober, (17 bis 18 Uhr) und wechselt sich wöchentlich mit den Sieben- und Achtjährigen ab. Auch hierfür ist eine vorige telefonische Anmeldung bei Vroni Kreuzer-Jakob zwingend notwendig.

Gleiches gilt für das Kinderturnen am Montag (17.30 bis 18.30): Die Neun- bis Elfjährigen beginnen am 5. Oktober, die Zwölfjährigen und älter sind dann in der Folgewoche dran. Auch hierzu ist eine Anmeldung bei Vroni Kreuzer-Jakob erforderlich.

Zusätzlich bietet die DJK Breitenthal ab Samstag, 10. Oktober, einen vorerst auf zehn Stunden beschränken Kurs Kindertanzen von fünf bis sieben Jahren an. Trainerin Lotta Hergesell und Übungsleiterin Rebekka Jakob bieten immer samstags von 9 bis 9.45 Uhr Bewegungsschulung und Tanzgrundlagen für die Kleinen an. Der Kurs ist auf zwölf Teilnehmer begrenzt. Anmeldung unter turnen@djkbreitenthal.de oder bei Rebekka Jakob unter 0172/5425503.

Die Wettkampfsportler im Tuju-4-Kampf beginnen am Mittwoch, 30. September, zur gewohnten Zeit wieder mit dem Training. Für die TGM- und TGW-Mannschaften hat das Training bereits wieder begonnen, ebenso das Seniorentraining bei Brigitte Scholz am Montagvormittag.

Bereits diesen Donnerstag, 10. September, geht das Tanzfitness-Training La Gym Dance Fitness wieder los – Beginn ist wie immer um 19 Uhr. Bodyforming am Dienstagabend und Mittwochvormittag sowie die Angebote Sixtyfit und Seniorenturnen starten ab dem 29. September zu den gewohnten Zeiten.

Für alle Gruppen und Kurse gilt das Hygienekonzept der Abteilung Turnen, beim Betreten und Verlassen der Halle muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, Hände und Geräte regelmäßig desinfiziert werden. Die Trainer geben dazu gerne detailliert Auskunft. (zg)

