17:00 Uhr

So wird der Günztal-Strand in Wattenweiler attraktiver

Eine Aufwertung soll die Günz beim Kraftwerk in Wattenweiler erhalten. Die LEW Wasserkraft möchte in Zusammenarbeit mit dem Markt Neuburg die Günz erlebbar machen.

Plus Ein neues Projekt soll den Strand in Wattenweiler zugänglich machen. Was die Marktgemeinde Neuburg plant und was die Aktion kostet.

Von Dieter Jehle

Der Günztalstrand soll in Wattenweiler mehr denn je zu einem richtigen Wohlfühlort werden. Jetzt zeichnet sich ab, wie der Strand naturnah und erlebbar gestaltet werden kann. Auch Radler sollen davon profitieren.

Der Markt Neuburg beteiligt sich am LEADER-Kooperationsprojekt „Flusslandschaften in Schwaben erleben“. Die LEW Wasserkraft macht dabei an zwölf Standorten an der Iller, Donau, Günz und Wertach zusammen mit den jeweiligen Kommunen die Flüsse naturnah und erlebbar. In Wattenweiler soll dabei die Günz – ähnlich dem Kammelstrand in Neuburg – zugänglich gemacht werden. Geplant ist ein naturnahes Ufer mit vorgelagertem Kieslaichplatz sowie eine gut zugängliche Löschwasserentnahmestelle. Marktrat Peter Wagner zeigte sich begeistert von dem Projekt. „Davon profitieren Bürger wie Radfahrer entlang des Günztal-Radweges.“ Rund 60.000 Euro netto soll das Projekt kosten. Der Markt Neuburg beteiligt sich mit rund 22.000 Euro brutto.

Was der Markt Neuburg für Obstbäume leistet

Der Markt Neuburg bezuschusst das Pflanzen von regionaltypischen Obstbäumen. In allen Ortsteilen wird je Anwesen und pro Jahr für maximal zwei heimische Bäume eine Förderung von 25 Euro für jeden Baum gewährt. Bürgermeister Markus Dopfer möchte damit ein Signal im Hinblick auf die Dorferneuerung setzen. „Auch wir können Privateigentümer unterstützen“, sagte der Rathauschef. Er sehe dies als Beitrag im Sinne der Dorferneuerung. Neben den diversen Fördermöglichkeiten für Privatinvestitionen von Hauseigentümern über das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben leiste damit auch der Markt Neuburg zur Dorferneuerung einen kleinen Beitrag.

Die Dienstzeit des Wattenweiler Feuerwehrkommandanten Andreas Böller läuft offiziell Ende März ab. Da aufgrund von Corona derzeit keine Wahl stattfinden kann, muss Böller bis zu einer möglichen Wahl als Notkommandant bestellt werden. Der Betroffene stehe zur Verfügung. Die Markträte stimmten zu.

Der gemeindliche Bauhof erhält einen Axam D-Truck. In nicht öffentlicher Sitzung wurde dem Angebot der Firma Jan Deelen aus Ochtrup zum Preis von rund 9000 Euro stattgegeben.

Für die Feuerwehren aus Neuburg, Langenhaslach und Edelstetten wird Brandschutzbekleidung im Gesamtwert von rund 13.500 Euro beschafft.

In geheimer Wahl wurden Franz Mayer aus Wattenweiler sowie Johann Konrad, Max Reiser und Josef Kopp aus Edelstetten als Feldgeschworene bestätigt. Die bestätigten Feldgeschworenen werden noch von Bürgermeister Markus Dopfer vereidigt.