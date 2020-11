16:00 Uhr

So wird in Krumbach für Senioren das Einkaufen leichter

Plus Welche Möglichkeiten ein Krumbacher Pilotprojekt von SB Mayer und des Landkreises Günzburg Senioren und Menschen mit Handycap bietet.

Von Peter Bauer

Bevölkerungsgruppen, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen werden? Zweifellos gehören auch ältere Menschen dazu. In einer Zeit, in der das Einkaufen generell nicht leichter geworden ist, gibt es bald in Krumbach bei SB Mayer einen besonderen Einkaufsservice. Inhaber Christian Mayer organisiert die Aktion zusammen mit der Seniorenfachstelle des Landkreises Günzburg. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte Mayer jetzt, welcher Service wann konkret geboten wird und warum die Aktion als Pilotprojekt für den Landkreis gedacht ist.

Das Projekt geht auf eine Idee von Stefanie Schuster-Kindig, Leiterin der Seniorenfachstelle des Landkreises Günzburg, zurück. Sie nahm Kontakt mit der Kreis-Seniorenbeauftragten Johanna Herold auf, die wiederum auf Christian Mayer zuging. Mayer griff die Idee umgehend auf, und so soll es ab kommenden Montag, 16. November, einen besonderen Einkaufsservice geben, der in erster Linie für Senioren, aber auch für Menschen mit Handycap, gedacht ist.

Wann der Krumbacher Service konkret angeboten wird

Wie Mayer erklärt, wird der Service von Montag bis einschließlich Freitag jeweils von 9 bis 10 Uhr angeboten. An den generellen Öffnungszeiten bei SB-Mayer für alle Kunden ändere sich nichts.

Die Stunde von 9 Uhr bis 10 Uhr sei ein zusätzlicher Service im laufenden Geschäftsbetrieb. Was ist konkret geplant? Eingerichtet werden soll während der Service-Zeit eine eigene Kasse. Auf diese Weise könnten die Wartezeiten vermindert werden.

Christian Mayer möchte Personal zur Verfügung stellen, das Senioren oder Menschen mit Handycap konkret beim Einkaufen hilft. Beispielsweise beim Heraussuchen der gewünschten Waren oder auch wenn es darum geht, die gekaufte Ware in den geparkten Pkw zu laden. Es gibt ferner auch Infos und Hinweise zum Hände-Desinfizieren oder zum Tragen von Masken. Das Ziel sei ein bequemes, sicheres und unkompliziertes Einkaufen.

Ein positives Zeichen für den gesamten Landkreis

Die aktuelle Krise trifft bekanntlich die ältere Generation und Menschen mit Handycap besonders hart. So gibt es mittlerweile vielfältige Diskussionen, wie Senioren in dieser schwierigen Zeit das Alltagsleben erleichtert werden könnte. In Zusammenarbeit mit SB Mayer möchte der Landkreis mit Blick darauf für Senioren und Menschen mit Handycap ein besonderes Zeichen setzen. Stefanie Schuster-Kindig und Johanna Herold sehen die Aktion bei SB Mayer bewusst als Pilotprojekt für den ganzen Landkreis und hoffen, dass es weitere Projekte dieser Art geben wird.

Johanna Herold weist darauf hin, dass beim Einkaufen auch die Möglichkeiten der Nachbarschaftshilfe mit Sitz im Krumbacher Bürgerhaus (Ansprechpartnerin ist Sophia Schmid unter der Nummer 08282/99538011) genutzt werden könnten.

Themen folgen