vor 51 Min.

So wohl fühlt sich die Jugend in Deisenhausen

Umfrage gibt Aufschluss über Zufriedenheit und Wünsche der jungen Generation

Von Emil Neuhäusler

Im Großen und Ganzen fühlt sich die Jugend in ihren Heimatorten Deisenhausen, Unter- und Oberbleichen wohl und ist auch mit der Arbeit der politischen Gemeinde zufrieden. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage, initiiert und durchgeführt von Gemeinderat und Jugendreferent Christoph Scherer in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Günzburg. Doch gibt es auch Kritik und Wünsche.

57 (23 Prozent) von 250 angeschriebenen Jugendlichen beteiligten sich aktiv an der Umfrage. Überhaupt nicht zufrieden, und zwar in allen Ortsteilen, sind die Jugendlichen mit dem Internet. Gemeinderäte vermuten, dass wohl von vielen aus Kostengründen der „falsche“ Internetanbieter gewählt wurde. Fehlende Spielplätze und Jugendtreffs wurden vor allem in Bleichen bemängelt. Ob der durch den Neubau in Deisenhausen frei werdende Kindergarten in Unterbleichen genutzt werden kann, wurde gefragt. In Deisenhausen sollte durch Umstrukturierung die Landjugend für Jüngere zugänglich gemacht werden, kam als Anregung. Gewünscht wird weiterhin eine Verbesserung der Bademöglichkeiten an der Günz und am Bleicher Weiher (Beschattung, Liegewiese, Entfernung von Wasserpflanzen). Weiterhin ist der öffentliche Nahverkehr zu wenig auf die Bedürfnisse vor allem der unter 18-Jährigen ausgerichtet. Angemahnt wurde von den Jugendlichen ein ausreichendes Angebot von Bauplätzen, da sie nicht abgeneigt sind, im Ort ihren Lebensmittelpunkt beizubehalten.

Jungbürgerversammlung ist geplant

In der Aussprache des Gemeinderates wurde, was die Verkehrsanbindung angeht, der Flexibus in Erinnerung gebracht. Wichtig erscheint dem Gemeindegremium insbesondere, den Jugendlichen das Angebot der Vereine bekannt zu machen. Bürgermeister Norbert Weiß lobte das Engagement von Gemeinderat Scherer und betonte, dass er die Anregungen der Jugend sehr ernst nimmt und bald die Jugendlichen zu einer Jungbürgerversammlung einladen wird. Da wird dann auch die Möglichkeit eines Jugendparlaments, das auf einigen Fragebögen angeregt wurde, auf die Tagesordnung genommen.

Weitere Themen im Gemeinderat

Außerdem gab der Gemeinderat in dieser Sitzung einem Betrag von 15000 Euro für die Sanierung von mindestens 30 Schachtabdeckungen frei.

Ebenso nahm der Gemeinderat die beauftragte Durchführung der Standsicherheit der Grabdenkmale zur Kenntnis. Diese von der zuständigen Berufsgenossenschaft Gartenbau vorgeschriebene Prüfung kostet mit aktuell 270 Grabmalen auf den gemeindlichen Friedhöfen 370 Euro pro Jahr. Wenig Echo fand der Aufruf bei der Bevölkerung zu Vorschlägen für einen Namen der neuen Straße im Baugebiet Lauseler Grund III in Unterbleichen. Aus den Vorschlägen, eingereicht von einer einzigen Bürgerin, fand sich eine Mehrheit für „Lilienweg“.

Abschließend gratulierte Bürgermeister Weiß dem Musikverein Deisenhausen, dem ein „Triple“ gelang. Angetreten in der höchsten Stufe der traditionellen Blasmusik gewann die Kapelle in den ASM- Bezirken Mindelheim, Günzburg und Krumbach jeweils einen ersten Rang mit Auszeichnung.

Anerkennung gab es auch für die Freiwillige Feuerwehr Unterbleichen, die bei der Inspektion am 3. Mai die Schul- sowie die Einsatzübung mit „sehr gut“ abschloss.

