So wurde Melissa Schwarz aus Breitenthal zur besten Kosmetikerin Deutschlands

Plus Melissa Schwarz ist "Deutschlands beste Kosmetikerin". Warum die 19-Jährige aus Breitenthal ihren Beruf gewählt hat und was sie weiter vorhat.

Von Sandra Haupt

Melissa Schwarz absolvierte ihre Ausbildung als Kosmetikerin bei Krumbacher Parfümerie Bellissima – und das überaus erfolgreich. Von 730 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war sie die Beste und wurde von der Industrie- und Handelskammer Augsburg als "beste Kosmetikerin Deutschlands" ausgezeichnet. Jetzt ist sie offiziell Kosmetikerin und das voller Begeisterung. „Mir wird oft gesagt, dass der Job sehr gut zu mir passt“, freut sich Schwarz.

„Ich lerne leicht und gern, wenn es mich interessiert“, erzählt sie. Und von Betriebsprozessen bis hin zu Behandlungen sei in ihrer Ausbildung alles sehr interessant gewesen. Im Vergleich zur Schule müsse man hier zwar auch lernen, aber ihr fiele es in der Ausbildung viel leichter, sagt die ehemalige Schülerin der Realschule Krumbach. Die Anatomie des Körpers habe sie in der Ausbildung sehr fasziniert. „Man muss ziemlich viel über den Körper und die Haut wissen“, erläutert sie einen Bereich der Ausbildung. Schwierig sei es für sie nur bei den Ganzkörperbehandlungen gewesen, da diese nicht im Bellissima angeboten werden. Doch auch diese meisterte Melissa Schwarz in Ausbildung und Prüfung mit Bravour. Nervös war die jetzige Kosmetikerin vor der Abschlussprüfung dennoch. „Man weiß ja nie, was kommt“, beschreibt sie es, „aber es lief ja die letzten drei Jahre gut, dann muss es auch jetzt klappen“, dachte sie dann. Das hat es und Schwarz freut sich über ihr herausragendes Ergebnis. „Es kamen so viele Nachrichten und Gratulationen wie sonst an meinem Geburtstag“, berichtet sie.

Beste Kosmetikerin in Deutschland empfiehlt ein Praktikum

Allen, die auch mit dem Gedanken spielen, in den kosmetischen Bereich zu gehen, empfiehlt sie ein Praktikum. Wichtig sei auch, mit Kunden umgehen zu können und einfühlsam zu sein. „Das Vertrauen der Kunden ist sehr wichtig“, erklärt Schwarz.

Bereits als Kind wollte Melissa Schwarz schon in den kosmetischen Bereich gehen. „Damals war das eher in Richtung Nageldesign oder Maskenbildnerin“, berichtet sie. Später in ihrer Schulzeit hätte sie sich dann immer mehr für diese Richtung interessiert. „Nägel machen oder sich um die Haut kümmern habe ich gerne gemacht und dann haben Freunde ein Praktikum vorgeschlagen“, erzählt die 19-Jährige. Gesagt, getan: Schwarz machte ein Praktikum bei ihrem jetzigen Arbeitgeber, dem Bellissima, und fühlte sich sofort sehr wohl. „Das Praktikum war der ausschlaggebende Punkt“, sagt die Breitenthalerin. Mit dem Team dort habe sie sich toll verstanden und auch die Behandlungen gefielen ihr gut.

Melissa Schwarz ist in Breitenthal auch Turn-Trainerin beim Sportverein

Inzwischen sind ihre Lieblingsbehandlungen unter anderem eine Wimpernverlängerung oder eine Hautreinigung mit dem Skin-Jet. Laut Schwarz sei an dieser Behandlung toll, dass man am Ende ein sofort sichtbares Ergebnis hätte.

„Auch zu Hause begleitet mich mein Beruf“, sagt Schwarz. So mache sie sich gerne die Nägel oder gebe auch ihren Freunden bei Fragen Kosmetiktipps. Ansonsten ist sie im DJK Sportverein Breitenthal aktiv und dort als Trainerassistenz beim Turnen tätig. Pandemiebedingt fehlt ihr dieses Jahr das Reisen. Beruflich will sie weitere Praxiserfahrungen sammeln, sobald es wieder geht. In welche Richtung sie weitermachen will, steht noch nicht fest. „Es gibt sehr viele Möglichkeiten und ich bin relativ offen“, sagt sie. Aktuell ist das Bellissima aufgrund der Pandemie für Behandlungen geschlossen, aber per Anruf erreichbar. Auch kosmetische Produkte könnten nach Hause geliefert werden, erklärt Schwarz.

