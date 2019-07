vor 31 Min.

Solarpark bei Nordhofen findet keine Zustimmung

Dem Antrag eines Landwirts stand im Gemeinderat Deisenhausen die Meinung entgegen, dass das Günztal mit der Anlage verschandelt werden könnte.

Von Emil Neuhäusler

Bei zwei Tagesordnungspunkten stand in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Deisenhausen das Thema Zukunftssicherung im Mittelpunkt der Diskussion: beim Neubau des Kindergartens an der Grundschule Deisenhausen und bei der Bauvoranfrage zur Erstellung eines Solarparks im Günztal westlich von Nordhofen.

Solarpark Die Zukunftssicherung in zweifacher Hinsicht hatte ein Landwirt, gleichzeitig Gemeinderat, im Blick mit seinem Antrag auf Bau eines Solarparks mit einer umzäunten Fläche von etwas über 36 000 Quadratmetern westlich vom Ortsteil Nordhofen. Zum einen wollte er damit ein weiteres Standbein zur Zukunftssicherung seines landwirtschaftlichen Betriebes errichten und zum anderen einen Beitrag zum Erhalt einer gesunden Umwelt leisten. „Da wir von der Landwirtschaft leben müssen, ist es mir ein Anliegen, dem Klimawandel zu begegnen“, rechtfertigte er seinen Antrag. Ein Volksbegehren allein werde die Zukunft nicht retten, da müsse möglichst schnell mehr passieren. Mit dieser Meinung stand er nicht allein, die Mehrheit jedoch wollte mit dieser Anlage nicht „das schöne Günztal verschandeln lassen“.

"Verpflichtung gegenüber der nachwachsenden Generation."

Befürchtet wird von einigen Gemeinderäten, dass, wenn der Solarpark einmal etabliert ist, bald eine Erweiterung zu erwarten ist. „Wenn das Günztal erst mal zugebaut ist, dann ist das Landschaftsbild nachhaltig geschädigt“, begründet Bürgermeister Weiß seine ablehnende Haltung, und er versteht diese auch als eine Art Verpflichtung gegenüber der nachwachsenden Generation. Die Möglichkeit, den Solarpark auf die östliche Hangseite zu verschieben, sieht der Antragsteller nicht, da dort der notwendige Anschluss zur Einspeisung des Stroms in eine 20 KV-Freileitung so teuer würde, dass sich das Gesamtvorhaben nicht mehr rentiere. Mit sieben zu vier Stimmen wurde dem Solarpark eine Absage erteilt.

Kindergarten Im März dieses Jahres hatte der Gemeinderat Deisenhausen beschlossen, einem Kindergarten-Neubau den Vorrang vor einer Sanierung des bestehenden kirchlichen Kindergartens in Unterbleichen zu geben. Gedacht war anfangs an zwei Kindergartengruppen und eine Kinderkrippengruppe, realisiert auf einer Nutzfläche von 429 Quadratmetern. In der Mai-Sitzung des Gemeinderates stellte der mit der Planung beauftragte Architekt Thomas Miller aus Krumbach eine Entwurfsplanung für drei Kindergartengruppen vor, weil die Gemeinde Wiesenbach, deren Kinder bisher den Kindergarten in Deisenhausen und in Neuburg besuchen konnten, inzwischen einstimmig beschlossen hatte, ihren Eltern allein den Besuch in Deisenhausen zu empfehlen. Die Hauptnutzfläche des geplanten Neubaus musste dafür auf rund 510 Quadratmeter anwachsen.

Kindergarten: Neubau günstiger als Anbau

In dieser Sitzung hatte ein Gemeinderat nach der Möglichkeit gefragt, den Kindergarten bei Bedarf um eine zweite Krippengruppe zu erweitern. Da der Bau einer solchen Gruppe im Zuge des Neubaus erheblich günstiger ist, als bei dem nachträglichen Anbau und, wie Bürgermeister Norbert Weiß meinte, die Zukunft dahin gehe, dass immer mehr arbeitende Eltern ihre Kinder in die Obhut einer Kinderkrippe geben, ließ er bereits von Architekt Miller dafür eine Alternative erarbeiten. Die Nutzfläche steigt auf 628 Quadratmeter an, wobei der ursprüngliche Grundriss für das Gebäude erhalten bleibt, die Funktion der Räume wird nach dem Bedarf modifiziert und eine wesentliche Neuerung ist, dass der Personalbereich über die Krippenräume, erreichbar über eine Treppe, verlagert wird. Da der Aufgang im Durchgang zwischen Kinderkrippe und Kindergarten Platz finden soll, befürchtet Zweiter Bürgermeister Franz Durm, dass Grundschüler, die hier auf dem Weg zum Sportgelände vorbeikommen, möglicherweise hinaufsteigen würden. Dabei könnten gefährliche Situationen entstehen.

Gemeinderätin Marlies Thoma sprach nicht ab, dass dies so sein werde, aber sie meinte, dass man den Kindern etwas Selbstständigkeit zutrauen müsse und der Reiz des Treppensteigens sicher bald verflogen sein würde. Nun liegt es an der Genehmigungsbehörde im Landratsamt, ob sie eine zweite Krippengruppe als zukunftsnotwendig anerkennt. Denn nur dann kann gebaut werden und nur dann gibt es staatliche Zuschüsse. Die ursprünglich auf 2,3 Millionen Euro hochgerechnete Maßnahme (15 Krippenkinder, 50 Kindergartenkinder) steigt in der zweiten Variante (15, 75) auf 3,1 Millionen und endet in der dritten Stufe (29, 75) bei knapp 3,5 Millionen Euro.

