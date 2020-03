vor 36 Min.

Solide Krumbacher Finanzen sind Gerhard Weiß wichtig

Welche Prioritäten Gerhard Weiß für Krumbach sieht und welche Bedeutung der Humor für ihn hat.

„Fünf Fragen“ haben wir den heimischen Bürgermeisterkandidaten gestellt. In kurzer Form stellen sie in ihren Antworten ihre politischen Ziele vor. Gerhard Weiß ( CSU ), langjähriger 2. Bürgermeister in Krumbach , möchte den amtierenden Bürgermeister Hubert Fischer ablösen.

Warum sollen Sie die Bürger wählen?

Weiß: Weil ich mich gerne für diese Stadt, für die Menschen und für unsere Heimat einsetze. Ich möchte nicht kritisieren und jammern, sondern mit den „Krumbachern“ positiv gestalten und dabei die Lockerheit und den Humor nicht verlieren.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als erstes angehen?

Weiß: Zuerst sollte gesichert werden, dass die notwendigen Plätze für Kinder in den Kindergärten und Kinderkrippe in Krumbach wirklich da sind. Dann geht es um solide Finanzen mit einem Plan, in dem alle wichtigen Aufgaben der Stadt für die nächsten fünf Jahre und unsere finanziellen Mittel fair gegenüber gestellt und dann Prioritäten gesetzt werden.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Weiß: Mir geht Kommunalpolitik nur dann auf die Nerven, wenn nur kritisiert und alles schlecht geredet wird.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Weiß: Im Sommer in einem Biergarten in Krumbach bei einer guten Brotzeit und netten Menschen.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Weiß: Besondere „Persönlichkeiten der Zeitgeschichte“ stehen nicht auf meinem Wunschzettel. Gerne treffe ich mich mit 90- und 100-Jährigen aus unserer Heimat, die aus ihrem oft sehr dramatischen Leben berichten und zeigen, wie optimistisch, zufrieden und glücklich ein Mensch sein kann. (zg)

Zur Person: Gerhard Weiß

Geburtsdatum/-ort: 21. April 1966 in Krumbach.

Familienstand/Kinder: Verheiratet mit Monika Weiß, 2 Kinder (Lukas, 18 Jahre und Sophia, 16 Jahre).

Hobbys: Kommunalpolitik im Ehrenamt, Familie, Südtirol erleben.

Ausbildung/Beruf: Verwaltungsfachwirt, Fachbereichsleiter im Landratsamt Günzburg

Politische Aktivitäten/Ehrenämter: 2. Bürgermeister, Stadtrat, CSU-Fraktionsvorsitzender.





